English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ரிஷப் பண்டுக்கு ஆப்பு வைத்த இந்த வீரர்... இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை...

ரிஷப் பண்டுக்கு ஆப்பு வைத்த இந்த வீரர்... இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை...

Team India: இனி ரிஷப் பண்ட் டெஸ்ட் அணியில் மட்டுமே விளையாடுவார். வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் அவரது வாய்ப்பு மங்கிவிட்டது. இதற்கு இந்த ஒரு வீரர்தான் காரணம். அவர் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 30, 2026, 07:07 PM IST
  • ரிஷப் பண்ட் கடைசியாக 2024இல் ஓடிஐயில் விளையாடினார்.
  • டி20ஐ போட்டியிலும் கடைசியாக 2024இல் விளையாடினார்.
  • தற்போது அவருக்கு இந்திய அணியில் இடம் இருக்காது.

Trending Photos

ரிஷப் பண்டுக்கு ஆப்பு வைத்த இந்த வீரர்... இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை...

India National Cricket Team: ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்கி சுமார் ஒரு மாதம் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்னும் மாதக் காலமே உள்ளது. மே 31ஆம் தேதி இறுதிப்போட்டி நடைபெறும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஐபிஎல் தொடருக்கு பின் இந்திய அணி வீரர்கள், டெஸ்ட், ஓடிஐ, டி20ஐ என முழு வீச்சில் சர்வதேச போட்டிகளில் கவனம் செலுத்த தொடங்குவார்கள். அடுத்தாண்டு 2027இல் ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியும் நடைபெற இருக்கிறது.

ஓடிஐயில் நல்ல காம்பினேஷன் வேண்டும்

எனவே, டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ அணிகளை பலமாக கட்டமைக்க பிசிசிஐ நிச்சயம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும். 2023 ஐசிசி உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி இறுதிப்போட்டி வரை வந்து சாம்பியன்ஷிப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டது. எனவே, தென்னாப்பிரிக்கா - ஜிம்பாப்வே நாடுகளில் நடக்கும் உலகக் கோப்பை தொடரில் சரியான காம்பினேஷன் உடன் செல்ல இந்திய அணி முயற்சிக்கும்.

இந்த வீரர்களுக்கு இடம் உறுதி 

அந்த வகையில், ஐபிஎல் தொடர் முடிந்து முதல் ஓடிஐ தொடராக வரும் ஜூன் மாத பாதியில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி மோத உள்ளது. ஓடிஐ அணிக்கு சுப்மான் கில் கேப்டனாக இருப்பார். ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோர் நிச்சயம் இடம்பெறுவார்கள். குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்டோருக்கான இடமும் ஏறத்தாழ உறுதி.

சுழற்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்களில் வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல், ரவீந்திர ஜடேஜா உள்ளிட்டோரும், வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி உள்ளிட்டோரும் உள்ளனர். ஹர்ஷித் ராணாவை கூட நம்பர் 8இல் இறக்கும் திட்டம் கம்பீருக்கு இருக்கிறது.

ரிஷப் பண்டுக்கு வாய்ப்பு குறைவு

இந்தச் சூழலில், பேக்-அப் வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள், பேக்-அப் பேட்டர்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதிலும் பேக்-அப் விக்கெட் கீப்பர் யார் என்ற கேள்விதான் பெரியளவில் உள்ளது. காரணம், கேஎல் ராகுலுக்கு ரிஷப் பண்ட் பேக்-அப்பாக இருந்தார். ஆனால், ரிஷப் பண்ட் வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் மிக சுமாரான பார்மில் இருப்பதால் அவரை ஓடிஐ அணியில் சேர்க்க வாய்ப்பு குறைவு.

சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு

எனவே, ரிஷப் பண்டுக்கு பதில் கேஎல் ராகுலுக்கு சஞ்சு சாம்சனை பேக்-அப்பாக எடுக்க பிசிசிஐ திட்டமிடும். நீண்ட இன்னிங்ஸை கட்டமைத்து விளையாடுவதில் சஞ்சு சாம்சன் வல்லவர், அதிரடி காட்டுவதிலும் திறன் மிக்கவர். தென்னாப்பிரிக்காவில் இரண்டு டி20ஐ சதங்களை அடித்ததும் கவனிக்க வேண்டியது.

ரிஷப் பண்ட் vs சஞ்சு சாம்சன் 

ரிஷப் பண்ட் கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டில்தான் டி20ஐ, ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடியிருந்தார். அப்படியிருக்க இனி அவருக்கு வாய்ப்பே இல்லை. டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் விளையாட வாய்ப்புள்ளது. 

ரிஷப் பண்ட் இதுவரை 27 ஓடிஐ இன்னிங்ஸில் 871 ரன்களை அடித்துள்ளார். 5 அரைசதம், 1 சதம் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 125* ரன்கள் அடித்துள்ளார். மறுமுனையில் சஞ்சு சாம்சன் 14 ஓடிஐ இன்னிங்ஸிலேயே 510 ரன்களை அடித்துள்ளார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Sanju SamsonRishabh PantTeam IndiaIndia National Cricket Team

Trending News