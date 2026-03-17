RR அணியில் இருந்து வெளியேறிய காரணம் இதுதான்.. இனி பாரபட்சமே கிடையாது - சஞ்சு சாம்சன்

Sanju Samson About Rajasthan Royals IPL: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற நினைத்த காரணம் குறித்து நட்சத்திர வீரர் சஞ்சு சாம்சன் பேசி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 17, 2026, 02:05 PM IST
  • 2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது
  • இம்முறை சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணிக்காக விளையாடுகிறார்
  • இந்த நிலையில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறிய காரணம் குறித்து பேசி இருக்கிறார்

IPL 2026 Latest News: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களது முகாமில் தங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியாக மார்ச் 30 ஆம் தேதி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டிக்காக ரசிகர்கள் பலரும் காத்திருக்கின்றனர். காரணம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தூணாக இருந்த ரவீந்திர ஜடேஜா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும், ராஜஸ்தான் அணியின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் மாறி இருக்கின்றனர். இதனால், இரு அணியின் மோதலையும் எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் உள்ளனர். 

ஆர்ஆர் அணியுடன் சஞ்சு சாம்சனுக்கு மனகசப்பு  

கடந்த ஆண்டு ஐபிஎல்லின் போது, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்குள் பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டதாக தெரிந்தது. குறிப்பாக அணி நிர்வாகத்திற்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் மன கசப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அதனாலேயே சஞ்சு சாம்சன் அந்த அணியில் இருந்து வெளியேற நினைத்ததாக கூறப்பட்டது. சஞ்சு சாம்சன் முதலில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாடினார். அதன்பின் 2018 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக தொடர்ந்து விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 2021 ஆம் ஆண்டில் அந்த அணியின் கேப்டனாக உயர்ந்தார். 

சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்காலம் 

இந்த சூழலில், 2025 ஐபிஎல்லில் ஏற்பட்ட நிர்வாக அரசியல் காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் அந்த அணியில் இருந்து வெளியேற நினைத்தார். இதனை அறிந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாகத்திடம் பேசி சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் செய்தது. அவருக்கு விலையாக ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரணை கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. தோனிக்கு பின் அணி குறித்து யோசித்த சிஎஸ்கே நிர்வாகம், இருவரையும் கொடுத்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியது. 

டி20 உலகக் கோப்பையில் அசத்திய சஞ்சு சாம்சன் 

தற்போது ஐபிஎல் தொடங்க இருக்கும் சூழலில், நடந்த முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல சஞ்சு சாம்சனே காரணமாக அமைந்தார். அவர் சூப்பர் 8 சுற்று, அரையிறுதி மற்றும் இறுதி போட்டி என முக்கிய போட்டிகளில் ரன்களை குவித்து கோப்பையை தக்கவைக்க உதவினார். இது சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இந்த நிலையில், தான் ராஜ்ஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேறிய காரணம் மற்றும் அந்த அணிக்கு எதிராக இந்த ஐபிஎல்லில் விளையாட இருப்பது குறித்து சஞ்சு சாம்சன் பேசி இருக்கிறார். 

ஆர்ஆர் அணிக்கு எதிராக எந்த எமோஷனும் கிடையாது 

இது தொடர்பாக பேசிய சஞ்சு சாம்சன், ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடினேன். தற்போது முதல் முறையாக அந்த அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறேன். ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக களது எனக்கு எந்த ஒரு எமோஷனும் இருக்காது என நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக அந்த ஆட்டம் யார் வெற்றியாளர் என்பதை தீர்மானிக்க போகிறது. அப்போது முடிந்த பின்னர் அந்த அணி வீரர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினருடன் உரையாடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்த நேரம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது

அந்த அணியில் என்னுடன் விளையாடிய இளம் வீரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் மீது அன்பும் மரியாதையும் எனக்கு உள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்த நேரம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என நினைக்கிறேன். அதனாலேயே சென்னை அணி நோக்கி வந்துவிட்டேன். சிஎஸ்கே அணியுடன் ஒரு புதிய பயணத்தை தொடங்க உள்ளேன். எனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடினாலும் மகிழ்ச்சியுடனே விளையாடுவேன். இவ்வாறு அவர் பேசினார். 

சஞ்சு சாம்சன் ஐபிஎல்லில் இதுவரை 

சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை 177 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் 4704 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார். அதிகபட்சமாக 117 ரன்கள் அடித்துள்ளார். அவரது சராசரி 30.95 ஆக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் போட்டி 

மேலும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் மார்ச் 30 ஆம் தேதி விளையாடுகிறது. இப்போட்டி கெளகாத்தியின் பார்சபாரா மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. 

