சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி சதம்! ரோகித் சாதனை சமன் - சிஎஸ்கே எலைட் லிஸ்டிலும் இடம் பிடித்தார்

Sanju Samson : மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சஞ்சு சாம்சன் விளாசிய அதிரடி சதமும், ரன்கள் அடிப்படையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பதிவு செய்த வரலாற்று வெற்றியைப் பற்றியும் விரிவாகக் காணலாம். ஐபிஎல் 2026 சீசனின் பரபரப்பான ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதின. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை அணி, சஞ்சு சாம்சனின் ருத்ரதாண்டவத்தால் இமாலய இலக்கை எட்டியது. பின்னர் பந்துவீச்சிலும் மிரட்டிய சிஎஸ்கே, 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மும்பையை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐபிஎல் அரங்கில் சிஎஸ்கே தனது ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டியுள்ளது.
சஞ்சு சாம்சனின் சாதனைப் பயணம்
ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையைச் சமன் செய்தார்: டி20 கிரிக்கெட்டில் சஞ்சு சாம்சன் அடிக்கும் 8-வது சதம் இதுவாகும். இதன் மூலம் அதிக டி20 சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் ரோகித் சர்மா அடித்த 8 சதங்கள் என்பதை அவர் சமன் செய்துள்ளார்.
ஐபிஎல் 5வது சதம்: ஐபிஎல் தொடரில் தனது 5வது சதத்தைப் பதிவு செய்த சஞ்சு சாம்சன், விராட் கோலி மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் ஆகியோருக்குப் பின் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
சிஎஸ்கேவின் சத நாயகன்: சென்னை அணிக்காக விளையாடும் முதல் சீசனிலேயே இரண்டு சதங்களை விளாசி, ஷேன் வாட்சன் மற்றும் முரளி விஜய் போன்ற ஜாம்பவான்களின் சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் சமன் செய்துள்ளார்.
ரன்கள் அடிப்படையில் சிஎஸ்கே டாப் வெற்றிகள்
சுங்கச்சாவடி வரிசையில் காத்திருப்பதைப் போலன்றி, சிஎஸ்கேவின் ரன் வேட்டை இன்று எவ்வித தடையுமின்றி மின்னல் வேகத்தில் இருந்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் சென்னை அணி பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றிகளின் பட்டியல், இதற்கு முன்னதாக, 2015 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராகப் பெற்ற 97 ரன்கள் வித்தியாசத்திலான வெற்றியே சாதனையாக இருந்தது. அதேபோல், 2014 ஆம் ஆண்டு அபுதாபியில் டெல்லி அணிக்கு எதிராக 93 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும், 2009ல் ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக 92 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் சென்னை அணி மிகப்பெரிய வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளது.
மும்பை சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வி
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு இது ஒரு கசப்பான நாளாக அமைந்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் ரன்கள் அடிப்படையில் இதுவே அந்த அணியின் மிகப்பெரிய தோல்வியாகும். இதற்கு முன்பு 2013-ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக 87 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதே அதிகபட்சமாக இருந்தது. தற்போது சிஎஸ்கே அந்த சாதனையை 103 ரன்களாக மாற்றியுள்ளது.
முக்கிய தருணங்கள் மற்றும் பந்துவீச்சு
சிஎஸ்கேவின் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பம் முதலே மும்பையை நெருக்கடிக்குள்ளாக்கினர். மிட்செல் சாண்ட்னரின் துல்லியமான பந்துவீச்சு மற்றும் அகீல் ஹொசைன் வீசிய விக்கெட் மெய்டன் ஓவர் ஆகியவை மும்பையின் சரிவைத் துரிதப்படுத்தின. வான்கடே மைதானத்தில் மும்பையை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே இவ்வளவு பெரிய வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
சஞ்சு சாம்சனின் இந்த சதம் அவர் மீதான விமர்சனங்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதேபோல், ரன்கள் அடிப்படையில் சென்னை அணி பெற்றுள்ள இந்த பிரம்மாண்ட வெற்றி, புள்ளிப் பட்டியலில் அந்த அணியின் ரன் ரேட்டை விண்ணைத் தொடும் அளவிற்கு உயர்த்தியுள்ளது. ஐபிஎல் 2026ன் கோப்பையை நோக்கி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தனது பயணத்தை தொடங்கிவிட்டதே என்றே சொல்லலாம்.
அடிப்படை சந்தேகங்களும் விளக்கமும்
1. மும்பைக்கு எதிரான போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் எத்தனை ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்?
சஞ்சு சாம்சன் 101* ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இது டி20 கிரிக்கெட்டில் அவரது 8வது சதமாகும்.
2. ரன்கள் அடிப்படையில் சென்னை அணி பெற்ற மிகப்பெரிய வெற்றி எது?
2026 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பெற்ற வெற்றியே சென்னை அணியின் மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
3. சஞ்சு சாம்சன் எந்த இந்திய வீரரின் டி20 சத சாதனையைச் சமன் செய்துள்ளார்?
அதிக டி20 சதங்கள் அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் 8 சதங்களுடன் இருந்த ரோஹித் சர்மாவின் சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் சமன் செய்துள்ளார்.
4. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் வரலாற்றில் சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வி எது?
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்றதே மும்பை அணி ஐபிஎல் வரலாற்றில் சந்தித்த மிகப்பெரிய தோல்வியாகும்.
5. சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் சஞ்சு சாம்சன் யார் சாதனையைச் சமன் செய்துள்ளார்?
சென்னை அணிக்காக 2 சதங்கள் அடித்த ஷேன் வாட்சன், முரளி விஜய் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோரின் சாதனையை சஞ்சு சாம்சன் சமன் செய்துள்ளார்.
