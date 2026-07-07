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சஞ்சு சாம்சன் அவ்வளவுதான்.. 2 காரணங்களை பிசிசிஐ-யிடம் சொன்ன கம்பீர்? முழு விவரம்

இனி இந்திய டி20 அணியில் சஞ்சு சாம்சன் வேண்டாம் என்றும் அதற்கு 2 காரணங்களையும் பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் பிசிசிஐயிடம் கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:05 PM IST
சஞ்சு சாம்சன் அவ்வளவுதான்.. 2 காரணங்களை பிசிசிஐ-யிடம் சொன்ன கம்பீர்? முழு விவரம்
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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