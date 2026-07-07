/சஞ்சு சாம்சன் அவ்வளவுதான்.. 2 காரணங்களை பிசிசிஐ-யிடம் சொன்ன கம்பீர்? முழு விவரம்

இந்திய அணி 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல சஞ்சு சாம்சனே முதல் காரணம். தொடக்க ஆட்டங்களில் அவர் பெரிய ரன்களை சேர்க்கவில்லை என்றாலும். கால் இறுதி, அரையிறுதி, இறுதி போட்டி என தொடரின் முக்கிய போட்டிகளில் 97, 89, 89 என அபார ரன்களை குவித்து தொடரின் நாயகன் விருதையும் கைப்பற்றினார்.
ஆனால் இதன்பிறகு அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான 2 டி20 போட்டிகள் மற்றும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் ரன்கள் எடுக்க தவறினார், தடுமாறினார். இந்த சூழலில் தான் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் அவரை நீக்கிவிட்டு, வைபவ் சூர்யவன்சியை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் சேர்த்தார். இந்த நிலையில், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று (ஜூலை 06) அறிவிக்கப்பட்டது.
இத்தொடரில் சஞ்சு சாம்சனை சேர்க்கவே இல்லை. இங்கிலாந்து தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் பிளேயிங் 11ல் பறிபோன இடம், தற்போது 15 பேர் கொண்ட அணியில் இருந்தே நீக்கி உள்ளனர். இதன் காரணமாக இனி சஞ்சு சாம்சன் இந்திய டி20 அணியில் இடம் கிடைக்காதா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சனின் நீக்கத்திற்கு கெளதம் கம்பீரே காரணம் என்றும் இடம் கொடுக்க கூடாது என்று இரண்டு காரணங்களை பிசிசிஐயிடம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
"சஞ்சு சாம்சனுக்கு தற்போது 31 வயதாகிறது; வரும் நவம்பர் மாதத்துடன் அவருக்கு 32 வயது நிறைவடைய போகிறது. அடுத்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும்போது அவருக்கு 34 வயது நெருங்கிவிடும். எனவே, அணியின் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து அவரை இப்போதே டி20 அணியில் இருந்து நீக்குவதே சரியான முடிவாக இருக்கும். அதற்கு பதிலாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அபிஷேக் சர்மா போன்ற இளம் வீரர்களை இப்போதே உருவாக்கினால், அவர்களால் அடுத்த 5 முதல் 7 ஆண்டுகளுக்கு இந்திய அணியின் நிரந்தர தொடக்க வீரர்களாக நீடிக்க முடியும்."
"அணியின் எதிர்காலத்திற்காக சாம்சனை நீக்க வேண்டிய இந்த கடினமான முடிவை நான் எடுத்து உங்களிடம் பகிர்ந்துள்ளேன். இதுமட்டுமின்றி, அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் சாம்சன் சொல்லிக்கொள்ளும்படி சிறப்பாக விளையாடாததும் அணியின் தோல்விக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தது. தொடர்ந்து இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியிலும் அவரால எந்தவொரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை. தற்போதைய சூழலில் வயது, ஃபார்ம் ஆகிய இரண்டுமே சாம்சனுக்குச் சாதகமாக இல்லை."
"இனிமேலும் சஞ்சு சாம்சனுக்குத் தொடர் வாய்ப்புகளை வழங்குவது அணியின் வளர்ச்சிக்குச் சரியாக இருக்காது. தற்போது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு முற்றிலும் தயாரான நிலையில் உள்ளார். எனவே, அவருக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கி வளர்த்துவிடுவதுதான் இந்திய அணியின் எதிர்காலத்திற்குப் பலன் தரும்." இவ்வாறு கம்பீர் பிசிசிஐயிடம் கூறிதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் வரிசையை மேலும் பலப்படுத்தும் விதமாக சஞ்சு சாம்சனை உள்ளே கொண்டு வர கம்பீர் தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறாராம். மிடில் ஆர்டர் பேட்டராக மட்டுமின்றி, அவரை அணியின் முழுநேர விக்கெட் கீப்பராகவும் களம் இறக்கப் பயிற்சியாளர் குழு திட்டமிட்டு வருகிறதாம்.
தற்போது இந்திய ஒருநாள் அணியில் நிரந்தரமான முழுநேர விக்கெட் கீப்பர் யாரும் இல்லை. பகுதிநேர விக்கெட் கீப்பராக செயல்பட்டு வரும் கே.எல்.ராகுல் தான் தற்போதைக்கு விக்கெட் கீப்பிங் கடமைகளை கவனித்து வருகிறார். இந்த சூழலில், ராகுல் மீதான பணிச்சுமையை குறைத்து, அவரை ஒரு பேட்டராக மட்டுமே விளையாட வைக்க கம்பீர் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக, விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை சஞ்சு சாம்சனிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்து, அவரை ஒரு விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டராக அணியில் நீடிக்க வைக்க கம்பீர் காய் நகர்த்தி வருகிறார் என கூறப்படுகிறது.