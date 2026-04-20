சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாகும் சஞ்சு சாம்சன்? ருதுராஜை நீக்க முடிவு?

ஐபிஎல் 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடப்பு சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடுகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் இதுவரை விளையாடியுள்ள 6 போட்டிகளில், சென்னை அணி 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ளது. இதற்கிடையே, அணியின் இளம் நட்சத்திரமான ஆயுஷ் மாத்ரே காயமடைந்துள்ளதால் சிஎஸ்கே அணிக்கு மேலும் சிக்கல் உருவாகியுள்ளது. இந்த நெருக்கடியான சூழலில், சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன்ஸி மாற்றம் குறித்த விவாதங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.
சஞ்சு சாம்சனின் வருகை
ஐபிஎல் 19-வது சீசனுக்கான ட்ரேடிங்கில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே நிர்வாகம் வாங்கியது. ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் ஆகியோரை ராஜஸ்தான் அணிக்கு வழங்கிவிட்டு, சாம்சனை தங்கள் அணிக்குள் சிஎஸ்கே கொண்டு வந்தது. சாம்சன் அணிக்குள் வந்தபோதே அவர் சிஎஸ்கேவின் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே கேப்டனாக தொடருவார் என சிஎஸ்கே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. ஆனால், நடப்பு சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் கீழ் அணியின் செயல்பாடு மோசமாக இருப்பதால், கேப்டன் பதவியில் மாற்றம் வரலாம் என்ற பேச்சுகள் எழுந்துள்ளன.
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினின் அதிரடி கணிப்பு
இந்திய அணியின் மூத்த சுழற்பந்து வீச்சாளரான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பொறுப்பு குறித்து சமீபத்தில் ஒரு துணிச்சலான கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அஸ்வின் கூறுகையில், "ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் தலைமையின் கீழ் சிஎஸ்கே தற்போது சற்று சறுக்கல்களை சந்தித்திருந்தாலும், இந்த பின்னடைவு நீண்ட காலத்திற்கு நீடிக்காது. புதிய வரவான சஞ்சு சாம்சன், கூடிய விரைவில் சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்பார் என நான் பார்க்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார். சாம்சனின் தலைமை பண்புகள் குறித்து அஸ்வின் மேலும் கூறுகையில், "ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக சாம்சன் தலைமையின் கீழ் 2022 முதல் 2024 வரை நான் விளையாடியிருக்கிறேன். அவர் ஒரு நல்ல மனநிலையில் இருக்கும்போது, மிக சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கக் கூடியவர். அவருக்கும் சாதாரண நாட்களும், கடினமான நாட்களும் இருந்தன. ஆனால், மற்ற கேப்டன்களை விட மற்றவர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டுக்கொள்வதில் அவர் சிறந்தவர். வீரர்களுடன் வெறும் தொழில்முறையாக மட்டுமின்றி, தனிப்பட்ட முறையிலும் நல்லுறவை பேணுபவர்" என புகழ்ந்து தள்ளினார்.
இர்பான் பதான் கருத்து!
அஸ்வினை தொடர்ந்து, முன்னாள் இந்திய வீரர் இர்பான் பதானும் சஞ்சு சாம்சனின் வருகை சிஎஸ்கேவுக்கு எத்தகைய பலத்தை அளிக்கும் என்பது குறித்து பேசியுள்ளார். "சஞ்சு சாம்சனின் வருகை சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் வரிசையில் உள்ள மிகப்பெரிய சிக்கலை தீர்த்துள்ளது. அவரது அதிரடியான ஃபார்ம், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீதான அழுத்தத்தை குறைத்து, அவர் சுதந்திரமாக விளையாட வழிவகுத்துள்ளது. மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் என்பதால், அந்த அணியின் பலம் மற்றும் பலவீனங்கள் குறித்து சாம்சனுக்கு நன்றாக தெரியும். இது வரவிருக்கும் போட்டிகளில் சிஎஸ்கேவுக்கு சாதகமாக அமையும்" என்று இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார்.
துணை கேப்டன் பொறுப்பு
இதற்கிடையே, சஞ்சு சாம்சனுக்கு சிஎஸ்கே அணியில் துணை கேப்டன் பதவியை வழங்க நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அனில் கும்ப்ளேவும் இந்த முடிவுக்கு தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பையின் சூப்பர் 8 ஆட்டத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிராக 97 ரன்கள் குவித்து அசத்திய சாம்சனுக்கு, ரசிகர்கள் மத்தியில் அபரிமிதமான ஆதரவு உள்ளது. நடப்பு ஐபிஎல் தொடரிலும் சிஎஸ்கே அணிக்காக 5 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி, ஒரு சதம் உட்பட 185 ரன்களை 172.89 என்ற பிரம்மாண்டமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் குவித்துள்ளார்.
தோனியின் கடைசி சீசன்?
இது எம்.எஸ். தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் சீசனாக இருக்கலாம் என பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், தோனிக்கு 6-வது ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று தந்து சிறப்பான வழியனுப்புதலை செய்ய சஞ்சு சாம்சனின் வருகை மிகப்பெரிய அளவில் உதவும் என முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் கருதுகின்றனர். தற்போது புள்ளிப்பட்டியலில் பின்தங்கியுள்ள சிஎஸ்கே அணி, தங்களின் அடுத்த போட்டியில் ஏப்ரல் 23ம் தேதி வான்கடே மைதானத்தில் பரம எதிரியான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இந்த போட்டியின் முடிவை பொறுத்து, கேப்டன்ஸியில் ஏதேனும் அதிரடி மாற்றங்கள் நிகழுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் துபே, உர்வில் படேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் காம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹார், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
