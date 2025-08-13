English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சிஎஸ்கே அணியில் தோனியின் இடத்தை பிடிக்க போதும் 5 வீரர்கள்! யார் தெரியுமா?

தோனி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அல்லது ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்பு ஐபிஎல் 2026ல் விளையாடுவது குறித்த தனது முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 13, 2025, 10:28 AM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் மாற்றம்!
  • தல தோனிக்கு பிறகு சின்ன தல யார்?
  • தோனியின் இடத்தை பிடிக்க போகும் 5 விக்கெட் கீப்பர்கள்!

Trending Photos

இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
camera icon6
Venus Transit
இன்னும் 9 நாட்களில் கடகத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், மகிழ்ச்சி, செலவம் பெருகும்
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
கூலி பட விழாவில் ரஜினி அணிந்திருந்த வாட்ச்..விலை என்ன தெரியுமா?
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
camera icon9
Sameera Reddy
13 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சினிமாவுக்கு திரும்பும் சமீரா ரெட்டி... மகன் சொன்ன ஒரு கேள்வி தான் காரணம்!
சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!
camera icon8
TTDC
சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!
சிஎஸ்கே அணியில் தோனியின் இடத்தை பிடிக்க போதும் 5 வீரர்கள்! யார் தெரியுமா?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்கே) அணியின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி ஐபிஎல் 2026ல் விளையாடுவாரா? மாட்டாரா? என்பது குறித்து நிச்சயமற்ற தன்மை நீடித்து வருகிறது. அவர் அடுத்த சீசனில் விளையாடுவாரா அல்லது தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா என்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அல்லது ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன்பு அவர் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது முழங்கால் பிரச்சனையும் இதற்கு ஒரு காரணம். ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணியின் எதிர்காலம் குறித்த இந்த விவாதம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தோனியின் இடத்தை நிரப்பக்கூடிய ஐந்து விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க | விராட் கோலியுடன் காதல்? பாகிஸ்தான் வீரருடன் திருமணம்? தமன்னாவே சொன்ன விஷயம்!

சஞ்சு சாம்சன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணியின் கேப்டனான சஞ்சு சாம்சனை, டிரேடிங் மூலம் சிஎஸ்கே அணிக்குள் கொண்டு வர நிர்வாகம் விரும்புவதாக நீண்ட காலமாக ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது. சாம்சனின் அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் திறன்கள், தோனியின் இடத்தை நிரப்ப உதவும். மேலும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை வழிநடத்திய அவரது கேப்டன்சி அனுபவம், சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்க அவரை ஒரு சிறந்த தேர்வாக காட்டுகிறது. ஒருவேளை சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு மாறினால், தோனியின் சகாப்தத்திலிருந்து ஒரு சுமூகமான மாற்றத்தை அவரால் வழங்க முடியும்.

உர்வில் படேல்

குஜராத்தை சேர்ந்த விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேனான உர்வில் படேல், ஐபிஎல் 2025 தொடரின் பாதியில், காயம் காரணமாக விலகிய வன்ஷ் பேடிக்கு மாற்று வீரராக சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்தார். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடிய போட்டிகளில், தனது அதிரடியான பேட்டிங் திறனை வெளிப்படுத்தினார். கடந்த சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியிலும் சிறப்பாக விளையாடிய இவரை, சிஎஸ்கே அணி மினி ஏலத்திற்கு முன்பு தக்க வைத்துக் கொண்டால், தோனி ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவரது இடத்திற்கு ஒரு சிறந்த மாற்றாக இவர் கருதப்படுவார்.

ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ்

ஆப்கானிஸ்தானை சேர்ந்த அதிரடி வீரரான ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மினி ஏலத்திற்கு முன்பு விடுவிக்க வாய்ப்புள்ளது. விக்கெட் கீப்பிங்கில் குயின்டன் டி காக்கை அவர்கள் தக்கவைத்து கொள்ளும் பட்சத்தில் குர்பாஸ் ஏலத்திற்கு வருவார். இது சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமையும். தனது அதிரடி பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட்டுகளுக்கு பின்னால் காட்டும் அசாத்திய வேகம் ஆகியவற்றால் அறியப்படும் குர்பாஸ், சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் வரிசை மற்றும் கீப்பிங் திறனை வலுப்படுத்த ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருப்பார்.

இஷான் கிஷன்

தோனியின் சொந்த மாநிலமான ஜார்கண்டை சேர்ந்த இஷான் கிஷன், தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். ஐபிஎல் 2025 சீசனில் ஒரு சதம் மற்றும் ஒரு அரைசதம் உட்பட 354 ரன்கள் எடுத்திருந்தாலும், அவரை ஏலத்தில் விடுவிக்க அல்லது டிரேடிங் செய்ய SRH அணி திட்டமிடலாம். ஒருவேளை சிஎஸ்கே, ஏலத்திலோ அல்லது டிரேடிங் மூலமாகவோ கிஷானை அணிக்குள் கொண்டு வந்தால், தோனியின் இடத்தை நிரப்பக்கூடிய மற்றொரு சிறந்த வீரர் கிடைப்பார். தோனியின் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால், ரசிகர்களிடையேயும் அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருக்கும்.

நாராயண் ஜெகதீசன்

கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு வீரரான நாராயண் ஜெகதீசன், ஏற்கனவே 2020 முதல் 2022 வரை சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடியவர். அதன் பிறகு கொல்கத்தா அணிக்கு மாறினார். உள்ளூர் திறமைகளை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டும் சிஎஸ்கே, மீண்டும் ஜெகதீசனை அணிக்குள் கொண்டு வர பரிசீலிக்கலாம். அணியின் சூழல் மற்றும் கலாச்சாரத்தை நன்கு அறிந்தவர் என்பதும், உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவதும் அவருக்குக் கூடுதல் பலமாகும்.

மேலும் படிக்க | ஜாகீர்கானை மணந்த பிரபல நடிகை! திருமணத்தில் முடிந்த காதல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

Sanju SamsonIshan KishanDhoniChennai Super KingsCSK

Trending News