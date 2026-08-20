/சாரன்ஷ் ஜெயின் யார்? இலங்கைக்கு எதிரான 2வது டெஸ்டில் அறிமுகமாகும் 33 வயது வீரர்!

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்திய அணி 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற நிலையில், அடுத்த போட்டிக்கான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் குறித்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பில் தொடங்க உள்ள 2வது டெஸ்ட் போட்டியில், 33 வயதான மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆல்-ரவுண்டர் சாரன்ஷ் ஜெயின் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
காலேவில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்டில் இந்திய அணி 3 சுழற்பந்து வீச்சாளர்களுடன் களமிறங்கியது. குல்தீப் யாதவ், ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் மானவ் சுதார் ஆகியோர் இந்திய அணியின் ஸ்பின் கூட்டணியாக இருந்தனர்.
இதில் மானவ் சுதார் சிறப்பாக செயல்பட்டு போட்டியில் மொத்தம் 10 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். ரவீந்திர ஜடேஜா இரு இன்னிங்ஸ்களிலும் சேர்த்து 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். அதே நேரத்தில் குல்தீப் யாதவால் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் சேர்த்து ஒரு விக்கெட் மட்டுமே கைப்பற்ற முடிந்தது.
இதனால், 2வது டெஸ்டில் குல்தீப் யாதவுக்கு பதிலாக சாரன்ஷ் ஜெயினை களமிறக்க இந்திய அணி நிர்வாகம் பரிசீலித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சாராண்ஷ் ஜெயின், இடது கை பேட்டிங் மற்றும் வலது கை ஆஃப்-ஸ்பின் (Off-spin) பந்துவீச்சு செய்யும் ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் ஆவார்.
2021-22 ரஞ்சி டிராபி சீசனில் மத்தியப் பிரதேச அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அந்த வெற்றிப் பயணத்திலும் சாரன்ஷ் ஜெயின் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கினார்.
அந்த சீசனில் அவர் 13 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதுடன், இறுதிப் போட்டியில் 57 ரன்கள் எடுத்தார். அதன்பிறகு வந்த சீசனில் சாரன்ஷின் செயல்பாடு மேலும் சிறப்பாக அமைந்தது.
அந்த சீசனில் 360 ரன்கள் மற்றும் 35 விக்கெட்டுகள் என ஆல்-ரவுண்டராக அசத்திய அவர், ரஞ்சி டிராபியின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டருக்கான லாலா அமர்நாத் விருதையும் பெற்றார்.
முதல் டெஸ்டில் இந்தியாவின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களின் செயல்பாடுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், 2வது டெஸ்டில் அணியில் மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
குல்தீப் யாதவுக்கு பதிலாக சாரன்ஷ் ஜெயின் இடம்பெற்றால், அவருக்கு சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமாகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீண்ட காலமாக உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் 33 வயது வீரருக்கு, இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையக்கூடும்.
சாரன்ஷ் ஜெயின் யார்? என்ற கேள்விக்கு அவரது உள்நாட்டு கிரிக்கெட் சாதனைகளே முக்கிய பதிலாக உள்ளன. பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டிலும் பங்களிக்கக்கூடிய திறமை, ரஞ்சி டிராபியில் சிறப்பான செயல்பாடு மற்றும் அனுபவம் ஆகியவை அவரை இந்திய அணியின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளன.