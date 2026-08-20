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சாரன்ஷ் ஜெயின் யார்? இலங்கைக்கு எதிரான 2வது டெஸ்டில் அறிமுகமாகும் 33 வயது வீரர்!

முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் மானவ் சுதார் 10 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்திய நிலையில், குல்தீப் யாதவ் 1 விக்கெட் மட்டுமே எடுத்தார். இதனால் கொழும்பு டெஸ்டில் அவருக்கு பதிலாக சாராண்ஷ் ஜெயின் சேர்க்கப்படலாம். முதல்தர கிரிக்கெட்டில் 188 விக்கெட்டுகள் மற்றும் 2,223 ரன்கள் குவித்துள்ள சாராண்ஷ், ரஞ்சி கோப்பையில் சிறந்த ஆல்ரவுண்டருக்கான லாலா அமர்நாத் விருதையும் வென்றவர் ஆவார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 20, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:59 AM IST
சாரன்ஷ் ஜெயின் யார்? இலங்கைக்கு எதிரான 2வது டெஸ்டில் அறிமுகமாகும் 33 வயது வீரர்!
Image Credit: File | Kuldeep Yadav to miss the second Test! This 33-year-old player will get a chance

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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