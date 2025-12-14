மினி ஏலத்தில் சர்பராஸ் கான்... CSK உள்பட 3 அணிகள் குறிவைக்கும்!

IPL 2026 Mini Auction, Sarfaraz Khan: ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் டிசம்பர் 16ஆம் தேதி அன்று (செவ்வாய்) நடைபெற இருக்கிறது. ஐபிஎல் மினி ஏலத்திற்கு முன், சையத் முஷ்டாக் அலி தொடரில் தற்போது இறுதிப்போட்டிக்கு முந்தைய சூப்பர் லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Syed Mushtaq Ali Trophy: 234 ரன்களை குவித்த ஹரியானா
சூப்பர் லீக் சுற்றில் மொத்தம் 8 அணிகள் இருப் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், முதல் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள மும்பை - ஹரியானா அணிகள் இன்று மகாராஷ்டிராவின் அம்பியில் உள்ள டி.ஒய். பாட்டீல் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் மும்பை அணி பந்துவீசியது. ஹரியானா அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 234 ரன்களை அடித்தது. அதிகபட்சமாக ஹரியானா கேப்டன் அன்கித் குமார் 89, நிஷாநத் சிந்து 63, சமந்த் தேவேந்தர் ஜக்கர் 31 ரன்களை குவித்தார். மும்பையில் சைராஜ் பாட்டில் மட்டும் 2 விக்கெட்டை எடுத்தார்.
Syed Mushtaq Ali Trophy: ஈஸியாக சேஸ் செய்த மும்பை
அடுத்து 235 ரன்கள் இலக்கை மும்பை அணி 17.3 ஓவர்களில் அடித்துவிட்டது. அதாவது, 15 பந்துகளை மிச்சம்வைத்து 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 101 (50), சர்பராஸ் கான் 64 (25) ரன்களை அடித்து ஆட்டத்தை வென்று கொடுத்தனர்.
Sarfaraz Khan: ஆட்டத்தை மாற்றிய சர்பராஸ் கான்
இதில் சர்பராஸ் கான் ஆட்டத்தின் திருப்புமுனையாக அமைந்தார். சர்பராஸ் கான் 9 பவுண்டரிகளையும், 3 சிக்ஸர்களையும் அடித்தனர். ஜெய்ஸ்வால் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றாலும் கூட சர்பராஸ் கானுக்கும் அந்த விருதை அவர் பகிர்ந்ததை பார்க்க முடிந்தது. அந்தளவிற்கு சர்பராஸ் கானின் ஆட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றது.
Sarfaraz Khan: ஐபிஎல் தொடரில் சர்பராஸ் கான்
2015ஆம் ஆண்டிலேயே சர்பராஸ் கான் ஐபிஎல் தொடரில் அறிமுகமாகிவிட்டார். ஆர்சிபி, பஞ்சாப், டெல்லி ஆகிய மூன்று அணிகளில் இவர் ஐபிஎல் வரலாற்றில் 50 போட்டிகளில் 37 இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்து 585 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். அதிகபட்சமாக 67 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். 28 வயதான சர்பராஸ் கான் கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடினார். அதன்பின் அவர் விளையாடவில்லை. கடந்த மெகா ஏலத்திலும் எந்த அணியாலும் எடுக்கப்படவில்லை.
Sarfaraz Khan: மினி ஏலத்தில் சர்பராஸ் கான்
வரும் செவ்வாய் அன்று நடைபெறும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சர்பராஸ் கான் முதல் செட்டிலேயே ஏலம்விடப்பட இருக்கிறார். அவரது அடிப்படை தொகை ரூ.75 லட்சமாகும். தற்போது சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் சர்பராஸ் கான் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் விளையாடியிருக்கிறார். ஏற்கெனவே இத்தொடரில் அசாமிற்கு எதிராக 100* ரன்களையும், கேரளா 52 ரன்களையும் குவித்திருந்தார். இந்நிலையில், நிச்சயம் இந்த முறை சர்பராஸ் கானை மினி ஏலத்தில் யாராவது எடுப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.
Sarfaraz Khan: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சிஎஸ்கேவின் பேட்டிங் ஆர்டர் செட்டாகிவிட்டாலும் மிடில் ஆர்டரில் ஒரு பேக்-அப் பேட்டர் தேவை. எனவே, இவரை குறைந்த தொகையில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சென்னை சேப்பாக்கம் ஆடுகளத்தில் சர்பராஸ் கானின் ஷாட்கள் கைக்கொடுக்கும் என்பதால் நிச்சயம் இவரை எடுக்கலாம்.
Sarfaraz Khan: லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்
லக்னோ அணியில் ஆயுஷ் பதோனி, அப்துல் சமத் போன்ற ஹிட்டர்கள் இருந்தாலும் ரிஷப் பண்டுக்கு பின் வந்து ரன்களை அதிரடியாக குவிக்கும் வீரர் அவர்களுக்கு தேவை. எனவே, லக்னோ அணியும் அவரை எடுக்க முயற்சிக்கும்.
Sarfaraz Khan: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
கேகேஆர் அணிக்கு பல ஓட்டைகள். ஓபனிங், மிடில் ஆர்டர், பின்வரிசை என பல இடங்களில் வீரர்கள் தேவை. ரூ.64.3 கோடியுடன் வருவதால் நிச்சயம் இவரை முதல் செட்டில் குறைந்த தொகையில் எடுக்க கேகேஆர் திட்டமிடும்.
மேலும் படிக்க | 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலம்: இந்த 5 வீரர்களுக்குதான் அதிக டிமெண்ட்.. CSK எந்த வீரரை எடுக்கும்?
மேலும் படிக்க | இந்த ஒரு வீரரை சிஎஸ்கே நிச்சயம் ஏலத்தில் எடுப்பார்கள்! ஏன் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | கேம்ரூன் கிரீனை இப்போ CSK கண்டிப்பாக எடுக்கும்... திடீரென வந்த செய்தியால் பரபரப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ