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சாய் சுதர்சன் விலகல்... இந்திய அணியில் CSK வீரருக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பு

Sarfaraz Khan In Team India : இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து இந்திய வீரர் சாய் சுதர்சன் காயம் காரணமாக விலகி உள்ளார். அவருக்கு பதில் சர்பராஸ் கான் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 09, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:36 PM IST
சாய் சுதர்சன் விலகல்... இந்திய அணியில் CSK வீரருக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பு
Image Credit: Sai Sudharsan, Sarafaraz Khan | Image Credit : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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