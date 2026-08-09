/சாய் சுதர்சன் விலகல்... இந்திய அணியில் CSK வீரருக்கு கிடைத்த பெரிய வாய்ப்பு

India National Cricket Team : இந்திய அணியில் மீண்டும் நீண்ட கால காத்திருப்புக்கு பிறகு சர்பராஸ் கானுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் சர்பராஸ் கானுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இந்திய அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்தியா - இலங்கை அணிகள் மோத உள்ளன.
இந்தியா - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கண்டியில் தொடங்க இருக்கிறது. அதேபோல், ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்புவில் 2வது டெஸ்ட் போட்டி தொடங்கும்.
இலங்கை தொடருக்கு ஏற்கெனவே 15 வீரர்கள் அடங்கிய ஸ்குவாடை பிசிசிஐ அறிவித்தது. இதில் பும்ரா ஏற்கெனவே காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகிவிட்டார். அவருக்கு பதில் ஆகிப் நபி தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில், தமிழக வீரரான சாய் சுதர்சனும் காயம் காரணமாக வெளியேறுவதறாக அரிவித்துள்ளார். அவருக்கு பதில் மும்பை வீரரான சர்பராஸ் கான் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். சர்பராஸ் கான் கடைசியாக 2024-25 பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
— BCCI (@BCCI) August 9, 2026
Sai Sudharsan ruled out of the #SLvIND Test series; Sarfaraz Khan named replacement.
Deta #TeamIndia https://t.co/lF6h8jabZd pic.twitter.com/Dk0C4HI37p
அதற்கு பின்னர் இந்திய அணி தேர்வுக்குழு அவருக்கு வாய்ப்பளிக்கவே இல்லை. நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக 2024ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரில்தான் அவர் கடைசியாக விளையாடியிருந்தார்.
பெங்களூருவில் நடந்த கடைசி டெஸ்டில் சதம் அடித்து அவர் அசத்தி இருந்தாலும், அதற்கு பின் அவர் விளையாடவில்லை. அந்த தொடரை இந்திய அணி 0-3 என்ற கணக்கில் இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போதைய இலங்கை தொடரில் சர்பராஸ் கானுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்து, அதை அவர் சிறப்பாக பயன்படுத்தும்பட்சத்தில் தொடர்ச்சியாக அவருக்கு இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
சர்பராஸ் கான் இதுவரை 6 போட்டிகளில் (11 இன்னிங்ஸில்) 371 ரன்களை அடித்துள்ளார். 1 சதம், 3 அரைசதம் அடக்கம். அதிகபட்சமாக 150 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். முதல்தர போட்டிகளில் 92 இன்னிங்ஸில் 5,114 ரன்களை அவர் குவித்துள்ளார். அதில் 17 சதம், 16 அரைசதம் அடக்கம்.
சுப்மான் கில் (கேப்டன்), கேஎல் ராகுல் (துணை கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), துருவ் ஜுரேல் (விக்கெட் கீப்பர்), ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரர், தேவ்தத் படிக்கல், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி, சர்பராஸ் கான்.