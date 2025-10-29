English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 1148 அடி உயரத்தில் கால்பந்து ஸ்டேடியம்.. செளதி அரேபியாவின் அசத்தல் திட்டம்!

1148 அடி உயரத்தில் கால்பந்து ஸ்டேடியம்.. செளதி அரேபியாவின் அசத்தல் திட்டம்!

Saudi Arabia Football Stadium: 350 மீட்டல் உயரத்தில் கால்பந்து மைதானம் கட்ட செளதி அரேபியா அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

இன்னும் 37 நாட்களில் கடகத்தில் குரு பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம்
camera icon8
Guru Peyarchi
இன்னும் 37 நாட்களில் கடகத்தில் குரு பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு பொன்னான நாட்கள், அதிர்ஷ்டம் ஆரம்பம்
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Tamil Nadu grievance day
ரேஷன் கார்டு முதல் பட்டா வரை! விண்ணப்பித்த ஒரே நாளில் தீர்வு - முக்கிய அப்டேட்
ஐப்பசி 11 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 11 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
camera icon7
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
1148 அடி உயரத்தில் கால்பந்து ஸ்டேடியம்.. செளதி அரேபியாவின் அசத்தல் திட்டம்!

செளதி அரேபியாவில் உலகின் மிக உயரமான கால்பந்து திடல் அமைக்கப்பட உள்ளது. நியோம் பகுதியில் 350 மீட்டர் உயரத்தில் இந்தத் திடல் கட்டப்படும் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த மைதானம் கட்டி முடிக்கப்படும் பட்சத்தில் இது உலகின் மிக உயரமான கால்பந்து திடல் என்ற பெருமையைப் பெறும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரமாண்டமான திடல்

இந்தத் திடலில் சுமார் 46,000 பார்வையாளர்கள் அமர்ந்து கால்பந்து போட்டிகளை ரசிக்க முடியும் என கூறப்படுகிறது. இது சூரிய சக்தி மற்றும் காற்றாலை மின்சக்தியை பயன்படுத்தி இயங்கும். இது சுற்றுச்சூழல் நட்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் சாதனையாக அமையும்.

செளதி அரேபியாவின் புதிய திட்டம்

செளதி அரேபியா எண்ணெய் வளங்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல், சுற்றுலா மற்றும் புதிய கட்டுமானங்களுக்கும் பெயர் பெற்றுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக நியோம் ஸ்டேடியம் அமைக்கப்படுகிறது. இது உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்களை ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானம் நியோம் நகரின் 'தி லைன்' எனப்படும் நேரியல் ஸ்மார்ட் நகருடன் இணைக்கப்பட்டு, எதிர்கால கட்டிடக்கலை மற்றும் நிலைத்தன்மை முனைப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.

பணிகள் மற்றும் இலக்குகள்

2027ஆம் ஆண்டு இதற்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கும். 5 ஆண்டுகள் நடைபெறும் கட்டுமான பணிகள் 2032ஆம் ஆண்டுக்குள் இத்திடல் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படும். மேலும், 2034ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியை இங்கு நடத்தும் வகையில் பணிகள் முடிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. 

சுற்றுலா மற்றும் முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்பு

செளதி அரேபியாவின் 'விஷன் 2030' திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக நியோம் ஸ்டேடியம் இருக்கும். இது சுற்றுலாப் பயணிகளையும், சுற்றுலா முதலீடுகளையும் ஈர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ஹர்ஷித் ராணாவின் இடத்தை.. தட்டி தூக்க வரும் இந்த வீரர் - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: ஓய்வு முன் இப்படி ஒரு முன்னேற்றமா? அசத்திய ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மா!

மேலும் படிக்க: விராட் கோலி இந்த போட்டிக்கு பின்னர் ஓய்வை அறிவிப்பார்.. வெளியான தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Saudi Football StadiumSaudi ArabiaFootball350 meter football stadium

Trending News