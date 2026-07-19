/பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - குஷியில் கேரள மாணவர்கள்

FIFA World Cup 2026 Finals, Kerala Public Holiday : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் உலகக் கோப்பையை குறிவைத்து களமிறங்குகின்றன.
கால்பந்து உலகமே இந்த இறுதிப்போட்டியை எதிர்பார்த்து உச்சக்கட்ட உணர்ச்சிப் பெருக்கில் காத்திருக்கிறது. காரணம், இது அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கடைசி உலகக் கோப்பை போட்டியாகும்.
கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் மெஸ்ஸி தலைமையில்தான் அர்ஜென்டினா கோப்பையை வென்றது. இந்தாண்டும் வரிசையாக மெஸ்ஸியை மையமாக வைத்து வியூகம் அமைத்தே வெற்றிபெற்றிருக்கிறது.
தொடர்ச்சியாக 2 முறை பிபா உலகக் கோப்பையை அடித்து மெஸ்ஸி ஓய்வுபெற வேண்டும் என அவரது ரசிகர்கள் விரும்புகின்றனர். மெஸ்ஸியும் கூட முழு மூச்சாக அதற்கு முயற்சித்து வருகிறார். நாக்-அவுட் போட்டிகள் அனைத்தும் அதற்கு சிறந்த உதாரணங்கள்.
அர்ஜென்டினா ஒருபுறம் இருக்க, 19 வயது இளம் நட்சத்திர வீரரான லமின் யமால் விளையாடும் ஸ்பெயின் அணிக்கும் பெரும் ஆதரவு இருக்கிறது. ஸ்பெயின் அணி 2010ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே பிபா உலகக் கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. அந்த அணி 2வது கோப்பையை பெற வேண்டும் என பலர் விரும்புகின்றனர்.
அதேபோல, 20 வயதில் மெஸ்ஸி, 5 மாத குழந்தையான லமின் யமாலை தூக்கி வைத்திருக்கும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றனர். ஒருவரின் முடிவில் இன்னொருவரின் தொடக்கம் அமைகிறது என பலரும் கருத்திட்டு வருகின்றனர். லமின் யமால் இந்த முறை 1 கோலை மட்டுமே அடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், அர்ஜென்டினாவுக்கும், ஸ்பெயினுக்கும் இந்தியாவில் எக்கச்சக்க ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதுவும் குறிப்பாக கேரளாவில் ரசிகர்கள் ஜாஸ்தி. அப்படியிருக்க, நாளைய தினம் கேரள மாநிலத்தின் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு பொது விடுமுறை விடுத்து அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
கேரளாவில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ-மாணவியர்கள் பெரும்பாலானோர் கால்பந்து ரசிகர்கள் ஆவர். இன்றைய போட்டி நள்ளிரவு 3 மணிவரை நீளும் என்பதால் நாளைய தினம் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் என பலரும் கோரிக்கை வைத்தனர். பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்கள், அரசியல் தலைவர்களும் இதை வலியுறுத்தினர்.
சிபிஎம் கட்சியைச் சேர்ந்த, முன்னாள் கேரளா கல்வி அமைச்சர் சிவன்குட்டி இதுகுறித்து, அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதும் பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியை பார்ப்பதற்காக அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் திங்கட்கிழமை அன்று விடுமுறை அறவிக்க வேண்டும் என கேட்டறிந்தார்.
இதற்காக, வேறு ஒரு சனிக்கிழமையை வேலை நாளாக அரசு அறிவிக்கலாம் என்றும் பரிந்துரைத்தனர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான UDF மற்றும் சிபிஎம் தலைமையிலான LDF கூட்டணிகள் கட்சியினரும் விடுமுறையை கோரியிருந்தனர்.
இந்நிலையில், பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியை பார்ப்பதற்காக திங்கட்கிழமை (ஜூலை 20) அன்று அனைத்து பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து பொது கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அமைச்சர் இதை அறிவித்துள்ளார்.
ஆனால் பொது கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் என பொது கல்வித்துறை அமைச்சர் என். சம்சுதீன் அவரது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். "இப்போது சந்தோஷமா, குழந்தைகளா...?" என அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.