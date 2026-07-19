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பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - குஷியில் கேரள மாணவர்கள்

FIFA World Cup 2026 Finals : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் நிலையில், திங்கட்கிழமை அன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:26 PM IST
பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - குஷியில் கேரள மாணவர்கள்
Image Credit: FIFA World Cup 2026, Argentina vs Spain | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பள்ளிகளுக்கு நாளை விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - குஷியில் கேரள மாணவர்கள்
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