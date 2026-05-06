ஏன் சதம் அடிக்கவில்லை? சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடந்த போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றார் சஞ்சு சாம்சன். 52 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 87 ரன்களை குவித்து ஆட்டநாயகன் விருது வென்ற அவரின் சிறப்பான பேட்டிங்கை விட, போட்டிக்கு பின் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் வைரல் ஆகி வருகிறது. சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில், ரன் அடிப்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. ஆனாலும், சஞ்சு சாம்சன் தனது அனுபவம் மூலம் சிஎஸ்கே-வின் சேஸிங்கை நிலைநிறுத்தினார். அவருடன் இணைந்து கார்த்திக் சர்மா சிறப்பாக விளையாடியதால் சிஎஸ்கே எளிதாக வென்றது.
ஆட்டநாயகன் விருது!
ஆட்டநாயகன் விருதை பெற்ற பிறகு ஹர்ஷா போக்லேவுடன் பேசிய சஞ்சு சாம்சன், தான் ஏன் சதம் அடிக்க முற்படவில்லை என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார். “சதம் அடிப்பது எப்போதுமே சிறப்பு வாய்ந்ததுதான். ஆனால், அதற்கு நான் கொஞ்சம் சுயநலமாக இருந்திருக்க வேண்டும். எதிர்முனையில் இருந்த கார்த்திக் சர்மா சிறப்பாக பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில், நீ ஒரு சிங்கிள் தட்டி விடு, நான் சதம் அடிக்கிறேன் என்று அவரிடம் சொல்வது நியாயமாக இருக்காது. எனக்கான தனிப்பட்ட சாதனையை விட, அணிக்காக இந்த போட்டியை விரைவாக வென்று கொடுப்பதே எனக்கு சிறந்ததாக தோன்றியது. இன்னும் பல போட்டிகள் உள்ளன, இன்னொரு முறை நான் நிச்சயம் சதம் அடிப்பேன்,” என்று நெகிழ்ச்சியாக கூறினார்.
கவாஸ்கரின் பாராட்டு
தனிப்பட்ட சாதனைகளை பின்னுக்குத் தள்ளி, அணிக்காக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சனின் இந்த மனநிலையை இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். “பொறுமை எப்போதுமே சிறந்த பலன்களை தரும். சாம்சன் முதலில் நிலைத்து நின்று ஆடினார்; பின்னர் வேகமெடுத்தார். கார்த்திக் சர்மா அந்த ஷாட்களை அடித்து ஆட்டத்தை முடிக்காமல் இருந்திருந்தால், சாம்சன் தன்னுடைய சதத்தை பதிவு செய்திருக்கலாம். ஆனால், அவர் அணிக்காக விளையாடினார்; இது அவரது முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது,” என்று கவாஸ்கர் புகழ்ந்து தள்ளினார். கடந்த காலங்களில் சாம்சனின் ஷாட் தேர்வுகள் குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து வந்த கவாஸ்கர், தற்போது அவரது ஆட்ட திறனையும் கேம் பிளானையும் பாராட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சேவாக் என்ன சொல்கிறார்?
கவாஸ்கரை தொடர்ந்து முன்னாள் அதிரடி வீரர் வீரேந்திர சேவாக்கும் சாம்சனின் ஆட்டத்தை வியந்து பேசினார். “கடந்த சில ஆண்டுகளில் விளையாட்டை பற்றிய அவரது புரிதல் பிரம்மாண்டமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. ஆட்டத்தின் போக்கை கணித்து விளையாடும் அவரது திறன் இப்போது வேற லெவலில் இருக்கிறது,” என்று சேவாக் கூறினார். இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் ஏற்கனவே இரண்டு சதங்களை பதிவு செய்துள்ள ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். டெல்லிக்கு எதிரான இந்த 87 ரன்கள் ஆட்டத்தின் மூலம், 402 ரன்களுடன் அவர் ஆரஞ்சு கேப் பட்டியலில் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார்.
