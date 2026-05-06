English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஏன் சதம் அடிக்கவில்லை? சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

ஏன் சதம் அடிக்கவில்லை? சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

Sanju Samson: “சதம் அடிக்க சுயநலமாக இருந்திருக்க வேண்டும்!”: சஞ்சு சாம்சனின் அணிப்பற்றை புகழ்ந்து தள்ளிய கவாஸ்கர் மற்றும் சேவாக்! முழு விவரம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 6, 2026, 08:52 AM IST
  • சென்னை vs டெல்லி போட்டி.
  • சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி.
  • எளிதாக வெற்றி பெற்றது சென்னை.

Trending Photos

IPL: அதிக பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட 7 வீரர்கள் - யார் டாப் தெரியுமா?
camera icon8
IPL
IPL: அதிக பவுண்டரிகளை பறக்கவிட்ட 7 வீரர்கள் - யார் டாப் தெரியுமா?
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வும், பண வரவும் தேடி வரும்!
camera icon6
Pudhan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதவி உயர்வும், பண வரவும் தேடி வரும்!
அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
camera icon7
TN Assembly Election Results
அப்செட்டில் உ.பிக்கள்.. தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசியல் மாற்றம்.. திராவிட கட்சிகளுக்கு ஷாக்!
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
camera icon10
TN Assembly Election
பெண்கள் வாக்குகளை அள்ளித்தந்த அந்த ஒரு வாக்குறுதி: சொன்னபடி செய்வாரா விஜய்?
ஏன் சதம் அடிக்கவில்லை? சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன முக்கிய விஷயம்!

நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டியில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடந்த போட்டியில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து சென்றார் சஞ்சு சாம்சன். 52 பந்துகளில் ஆட்டமிழக்காமல் 87 ரன்களை குவித்து ஆட்டநாயகன் விருது வென்ற அவரின் சிறப்பான பேட்டிங்கை விட, போட்டிக்கு பின் அவர் பேசிய வார்த்தைகள் வைரல் ஆகி வருகிறது. சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில், ரன் அடிப்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. ஆனாலும், சஞ்சு சாம்சன் தனது அனுபவம் மூலம் சிஎஸ்கே-வின் சேஸிங்கை நிலைநிறுத்தினார். அவருடன் இணைந்து கார்த்திக் சர்மா சிறப்பாக விளையாடியதால் சிஎஸ்கே எளிதாக வென்றது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆட்டநாயகன் விருது!

ஆட்டநாயகன் விருதை பெற்ற பிறகு ஹர்ஷா போக்லேவுடன் பேசிய சஞ்சு சாம்சன், தான் ஏன் சதம் அடிக்க முற்படவில்லை என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார். “சதம் அடிப்பது எப்போதுமே சிறப்பு வாய்ந்ததுதான். ஆனால், அதற்கு நான் கொஞ்சம் சுயநலமாக இருந்திருக்க வேண்டும். எதிர்முனையில் இருந்த கார்த்திக் சர்மா சிறப்பாக பேட்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில், நீ ஒரு சிங்கிள் தட்டி விடு, நான் சதம் அடிக்கிறேன் என்று அவரிடம் சொல்வது நியாயமாக இருக்காது. எனக்கான தனிப்பட்ட சாதனையை விட, அணிக்காக இந்த போட்டியை விரைவாக வென்று கொடுப்பதே எனக்கு சிறந்ததாக தோன்றியது. இன்னும் பல போட்டிகள் உள்ளன, இன்னொரு முறை நான் நிச்சயம் சதம் அடிப்பேன்,” என்று நெகிழ்ச்சியாக கூறினார்.

கவாஸ்கரின் பாராட்டு

தனிப்பட்ட சாதனைகளை பின்னுக்குத் தள்ளி, அணிக்காக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சனின் இந்த மனநிலையை இந்திய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர் வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். “பொறுமை எப்போதுமே சிறந்த பலன்களை தரும். சாம்சன் முதலில் நிலைத்து நின்று ஆடினார்; பின்னர் வேகமெடுத்தார். கார்த்திக் சர்மா அந்த ஷாட்களை அடித்து ஆட்டத்தை முடிக்காமல் இருந்திருந்தால், சாம்சன் தன்னுடைய சதத்தை பதிவு செய்திருக்கலாம். ஆனால், அவர் அணிக்காக விளையாடினார்; இது அவரது முதிர்ச்சியை காட்டுகிறது,” என்று கவாஸ்கர் புகழ்ந்து தள்ளினார். கடந்த காலங்களில் சாம்சனின் ஷாட் தேர்வுகள் குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து வந்த கவாஸ்கர், தற்போது அவரது ஆட்ட திறனையும் கேம் பிளானையும் பாராட்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சேவாக் என்ன சொல்கிறார்?

கவாஸ்கரை தொடர்ந்து முன்னாள் அதிரடி வீரர் வீரேந்திர சேவாக்கும் சாம்சனின் ஆட்டத்தை வியந்து பேசினார். “கடந்த சில ஆண்டுகளில் விளையாட்டை பற்றிய அவரது புரிதல் பிரம்மாண்டமாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. ஆட்டத்தின் போக்கை கணித்து விளையாடும் அவரது திறன் இப்போது வேற லெவலில் இருக்கிறது,” என்று சேவாக் கூறினார். இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சன் ஏற்கனவே இரண்டு சதங்களை பதிவு செய்துள்ள ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். டெல்லிக்கு எதிரான இந்த 87 ரன்கள் ஆட்டத்தின் மூலம், 402 ரன்களுடன் அவர் ஆரஞ்சு கேப் பட்டியலில் 5-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். 

மேலும் படிக்க | ”சொந்த ஊர் பாசம்”.. ராஜஸ்தான் அணியை ரூ. 15,600 கோடிக்கு வாங்கிய உரிமையாளர்! யார் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | காயத்தால் வெளியேறும் 5-வது வீரர்: சிஎஸ்கே அணியில் தொடரும் 'இன்ஜூரி' தலைவலி! மாற்று வீரர் யார்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sanju SamsonDelhi CapitalsChennai Super KingsCSKIPL

Trending News