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பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மீது FIR.. சமையல்காரரை தாக்கி கொடுமை! வைரல் வீடியோ

Shashank Singh Assaulted Cook Video: ஐபிஎல் அணியான பாஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பிரபல வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் அவரது தந்தை மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். என்ன காரணம் என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 30, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:34 AM IST
பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மீது FIR.. சமையல்காரரை தாக்கி கொடுமை! வைரல் வீடியோ
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மீது FIR.. சமையல்காரரை தாக்கி கொடுமை! வைரல் வீடியோ
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