/பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மீது FIR.. சமையல்காரரை தாக்கி கொடுமை! வைரல் வீடியோ

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் மற்றும் அவரது தந்தையான ஓய்வு பெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஷைலேஷ் சிங் ஆகியோர் மீது வீட்டு சமையல்காரரை தாக்கி கடுமையான வார்த்தைகளால் திட்டியதாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஐபிஎல்லில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பிரபல அதிரடி வீரராக திகழ்பவர் ஷஷாங்க் சிங். இந்த நிலையில், இவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. போபாலில் உள்ள ரதிபாத் காவல் நிலையத்தில் நேற்று (ஜூன் 29) ஷஷாங்க் சிங், அவரது தந்தை ஷைலேஷ் சிங் மற்றும் அவர்களது கார் ஓட்டுநர் மீது என 3 பேர் மீது போலீசார் FIR பதிவு செய்துள்ளனர்.
அதாவது ரேவா மாவட்டத்தை சேர்ந்த விபேந்திர சிங் தோமர் (வயது 31) என்ற சமையல்காரர் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தோமருக்கு கிடைத்த ஒரு அறிமுகத்தின் மூலம் ரேவாவிலிருந்து போபாலுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். அங்கு கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங்கின் நில்பாத் பங்களாவில் தங்குமிடம் மற்றும் உணவுடன் மாதம் ரூ. 15,000 சம்பளம் தருவதாகவும் எதிர்காலத்தில் அரசு வேலை வாங்கி தருவதாகவும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், வேலையில் சேர்ந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தோமர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார். சமைத்த உணவில் குறையை கூறி கடுமையாக சாடி உள்ளனர். இந்த நிலைமை போக போக மோசமடைவே, தோமர் தான் வேலையை விட்டு திரும்பி ஊருக்கே திரும்பும் முடிவை எடுத்துள்ளார். இதனை அவர்களிடம் தெரிவித்த நிலையில், தோமரின் போனை பிடுங்கி அவரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக தொடர்ந்து வேலையை செய்ய சொல்லி வற்புறுத்தி உள்ளனர்.
Big News from Bhopal— Indian Observer (@ag_Journalist) June 30, 2026
An FIR has been registered at Ratibad police station in Bhopal against Punjab Kings batsman Shashank Singh, his retired IPS father Shailesh Singh, and 3 people in total
Complainant Virendra Singh, who works as a cook, has accused them of assault, verbal… https://t.co/jBSBEz55g6 pic.twitter.com/2QILHfuVNE
இதில் இருந்து தன்னை தற்காத்துக்கொள்ள தோமர் ஒரு அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்துள்ளார். ஆனால் ஷஷாங்க் சிங், அவரது தந்தை மற்றும் கார் ஓட்டுநர் ஆகியோர் கதவை திறந்து அவரை கொடூரமாக தாக்கியதாக தோமர் போலீசாரிடம் கொடுத்த புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், போலீசார் நடத்திய மருத்துவ பரிசோதனையில் பாதிக்கப்பட்டவரின் முகம் மற்றும் உடலில் காயங்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தோமர் சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு வீட்யோவையும் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர் அழுத்த படி தனக்கு நடந்த கொடுமைகளை விவரித்துள்ளார். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் ஷஷாங்க் சிங் தனது வீட்டில் வேலை பார்க்க வந்த சமையல்காரரை ஈவு இரக்கமின்றி தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.