சிஎஸ்கே தோல்விகளுக்கு இந்த ஒரு வீரர் முக்கிய காரணமா? என்ன ஆனது?

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகவும் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. தொடர்ச்சியான தோல்விகளால் புள்ளி பட்டியலில் 6வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ள சிஎஸ்கே அணி, பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைக்க கடுமையாக போராடி வருகிறது. இந்நிலையில், சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய நட்சத்திர ஆட்டக்காரரான சிவம் துபே, தொடர்ந்து ரன்கள் அடிக்க தவறி வருவதால் அவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது. இந்த போட்டியில் மிகவும் மந்தமாக விளையாடிய சிவம் துபே 16 பந்துகளில் 21 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தார். அவரது இந்த மந்தமான ஆட்டமே அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது என சிஎஸ்கே அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் சுப்ரமணியம் பத்ரிநாத் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
பத்ரிநாத் கடும் சாடல்
சிவம் துபேயின் பேட்டிங் ஃபார்ம் குறித்து தனது யூடியூப் பக்கத்தில் வெளிப்படையாக பேசியுள்ள பத்ரிநாத், "சிவம் துபே ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக மாறிவிட்டார். அவர் தற்போது களத்தில் அணிக்கு ஒரு சுமையாக தான் இருக்கிறார். சிக்ஸர்கள் அடிப்பதிலும், ஸ்பின்னர்களை எதிர்கொள்வதிலும் வல்லவரான அவர், இந்த சீசன் முழுவதும் அந்தத் தரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தத் தவறிவிட்டார். ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 195 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய சென்னை அணி, ஆரம்பத்தில் மிக சிறப்பான நிலையில் தான் இருந்தது. ஆனால் 11வது ஓவரில் சர்பராஸ் கான் ஆட்டமிழந்த பிறகு ஆட்டத்தின் போக்கு முழுமையாக மாறிவிட்டது. அடுத்து வந்த டெவால்ட் பிரெவிஸ் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் டக்-அவுட் ஆனார். அந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் களமிறங்கிய சிவம் துபே, பந்துகளை சரியாக எதிர்கொள்ள திணறினார். அவரால் டைமிங் செய்து பெரிய ஷாட்களை அடிக்க முடியவில்லை. இறுதியில் சென்னை அணி 184 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியடைந்தது. துபேயின் ஆட்டத்திறன் இந்த சீசனில் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது," என்று கூறியுள்ளார்.
சிவம் துபே ஏமாற்ற காரணம் என்ன?
கடந்த சில சீசன்களாக சென்னை அணியின் மிடில்-ஆர்டரில் முதுகெலும்பாக திகழ்ந்தவர் சிவம் துபே. குறிப்பாக ஐபிஎல் 2023ல் 418 ரன்களை குவித்து அசத்தினார். ஆனால், நடப்பு 2026 சீசனில் இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்காமல் வெறும் 128 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 5 ரன்களும், கொல்கத்தா அணிக்கு எதிராக 13 ரன்களும் என தொடர்ந்து சொதப்பி வருகிறார். ரூ. 18 கோடி என்ற இமாலய தொகைக்கு தக்கவைக்கப்பட்ட ஒரு வீரர், அந்த விலைக்கு ஏற்ப விளையாடாதது அணி நிர்வாகத்திற்கும், ரசிகர்களுக்கும் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. அவரது இந்த தொடர் சறுக்கலுக்கு, அணியில் அவருக்கான சரியான பொறுப்பு ஒதுக்கப்படாததே காரணம் என்றும் கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். அவர் ஒரு ஃபினிஷரா அல்லது மிடில்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனா என்பதில் உள்ள குழப்பமும், பேட்டிங் வரிசையில் அடிக்கடி செய்யப்படும் மாற்றங்களுமே அவரது ஃபார்மை பாதித்துள்ளது.
கேப்டன்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்
தொடர் தோல்விகளால் துவண்டுள்ள சென்னை அணியை மீட்க வேண்டுமென்றால், கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அல்லது சஞ்சு சாம்சன் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைசி வரை நின்று விளையாட வேண்டும் என பத்ரிநாத் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். "அணியில் ஒரு வீரர் நிலையாக நின்று ஆட வேண்டியது அவசியம். அப்போது தான் மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் அவரை சுற்றி எந்தவித அழுத்தமும் இன்றி தங்களது இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியும். சிஎஸ்கே அணியின் தற்போதைய நிலை கவலைமளிப்பதாக உள்ளது. அவர்கள் தங்களின் வியூகங்களை உடனடியாக மாற்றியாக வேண்டும்," என்று பத்ரிநாத் தனது ஆதங்கத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் துபே, உர்வில் படேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் காம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹார், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ