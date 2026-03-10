English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • கம்பீர் - கோலி, ரோகித்தை நீக்க நினைத்தது சரிதான்.. இல்லைனா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காது!

கம்பீர் - கோலி, ரோகித்தை நீக்க நினைத்தது சரிதான்.. இல்லைனா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காது!

Indian Management Decision On Kohli, Rohit Was Right: 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியா வென்று தக்கவைத்ததற்கு ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியை நீக்கியதுதான் காரணம் என கூறி முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் சோயப் அக்தர் குண்டை போட்டிருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 10, 2026, 02:27 PM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை இந்தியா தக்கவைத்துள்ளது
  • கடந்த முறை ரோகித் சர்மா வென்ற நிலையில், இம்முறை சூரியகுமார் யாதவ் தலைமையில் வென்றுள்ளது
  • இதற்கு முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் சோயப் அக்தர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்

Trending Photos

ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
camera icon6
LPG gas
ஷாக் அடிக்கும் LPG லிண்டர் விலை! சென்னையில் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்பனையா..?
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?
camera icon10
Gold price
தங்கம் விலை குறைவு! விலை ஏறினாலும் கவலைப்படாம வாங்கவும் - ஏன் தெரியுமா?
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பூக்கி to ஜூடோபியா 2..எந்த படத்தை, எதில் பார்ப்பது?
கம்பீர் - கோலி, ரோகித்தை நீக்க நினைத்தது சரிதான்.. இல்லைனா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காது!

Shoaib Akhtar On India World Cup Win: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 08ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இத்தொடரின் இறுதி போட்டியில்  நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி கோப்பையை தக்கவைத்தது. பொதுவாக இந்திய அணியிடம் இருந்து குறைகளை கண்டுபிடித்து விவாதத்தை உருவாக்கும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள், இம்முறை சிலர் இந்திய அணியை பெறுமையாக பேசி பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் சிலர் தொடர்ந்து ஏதேனும் ஒரு குறையை சொல்லி வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

Shoaib Akhtar: பாகிஸ்தான் வீரர் சோயப் அக்தர் கருத்து 

அந்த வகையில், முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் ஒரு பெரிய குண்டை போட்டிருக்கிறார். அதாவது, விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவை டி20 அணியில் இருந்து நீக்கியதே, இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதற்கு காரணம் என ஒரு புது விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கிறார். இது இந்திய ரசிகர்களை கோபப்படுத்தி உள்ளது. அவர்கள் சோயப் அக்தருக்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர். 

BCCI: பிசிசிஐ இன்று ரஞ்சு வீரர்களுக்கும் ஊதியம் கொடுக்கிறது 

இது தொடர்பாக பேசிய சோயப் அக்தர், இந்தியாவின் இந்த வெற்றியை குறித்து சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்திய அணியின் இந்த வெற்றிக்கு அவர்களை கட்டமைப்பே முக்கிய காரணம். இந்த மாபெரும் வெற்றி அவர்களின் கொள்கை, கட்டமைப்பு மற்றும் அணி நிர்வாகம் என அனைத்திற்கும் சான்று. பிசிசிஐ நினைத்திருந்தால் பணத்தை எப்படி வேண்டுமானாலும் செலவு செய்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ரஞ்சியில் விளையாடும் வீரர்களுக்கும் ஊதியம் கொடுக்கின்றனர். 

Sanju Samson: சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த கம்பீர் 

பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் பிடிவாதம் பிடித்து இரண்டு இளம் வீரர்களை அணியில் சேர்த்தார். அதேபோல் சீனியர் வீரர்களை நீக்கிவிட்டு சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார். கம்பீரின் இந்த கொள்கை மற்றும் நிர்வாக திறனே இன்று உலகக் கோப்பையை வெல்வதற்கு காரணம். சஞ்சு சாம்சன் இன்று தனி ஆளாக நின்று அணிக்கு முழு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார். அபிஷேக் சர்மா ஒரு இளம் வீரர், திறமையானவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு குழந்தை. அவர் இன்னும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும், அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார். 

Gautam Gambhir: விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவை நீக்கியது நல்ல முடிவு 

நட்சத்திர வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோருக்கு விடைகொடுத்தனர். அவர்கள் சாம்பியன்கள். இந்திய அணியை வழிநடத்தியவர்கள். இருப்பினும் அணி நிர்வாகம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சிந்தித்தது. அந்த முடிவு சரியானது என இன்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் முன்னாள் வீரர்களான எம். எஸ். தோனி, ரோகித் சர்மா ஆகியோர் மைதானத்திற்கு வருகை தந்து அணியின் வெற்றியை கொண்டாடிய விதம் அழகாக இருந்தது என சோயப் அக்தர் கூறினார். 

Virat Kohli, Rohit Sharma: ரோகித் சர்மா தலைமையில் 2024 டி20 உலகக் கோப்பை 

விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவை நீக்கியது தான், இந்தியா அணியின் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்கு காரணம் என்றும், அன்று அணி நிர்வாகம் எடுத்த முடிவு இன்று நிரூபிடிக்கப்பட்டது என்றும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர் சோயப் அக்தர் கூறி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை ரோகித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி வென்றது. 

இத்தொடருக்கு பின்னர் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தனர். தற்போது ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடி வருகின்றனர். ரவீந்திர ஜடேஜா ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: T20 Worldcup: இந்திய வீரர்கள் ஜாக்பார்ட்! பிசிசிஐ அறிவித்த மிகப்பெரிய பரிசு மழை!

மேலும் படிக்க: அடுத்த டி20 உலக கோப்பை எங்கு நடக்கும்? ஐசிசி வெளியிட்ட அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Gautam GambhirShoaib AkhtarT20 World Cup 2026Virat KohliCricket

Trending News