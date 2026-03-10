கம்பீர் - கோலி, ரோகித்தை நீக்க நினைத்தது சரிதான்.. இல்லைனா இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காது!

Shoaib Akhtar On India World Cup Win: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 08ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இத்தொடரின் இறுதி போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை வீழ்த்தி இந்திய அணி கோப்பையை தக்கவைத்தது. பொதுவாக இந்திய அணியிடம் இருந்து குறைகளை கண்டுபிடித்து விவாதத்தை உருவாக்கும் பாகிஸ்தான் வீரர்கள், இம்முறை சிலர் இந்திய அணியை பெறுமையாக பேசி பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும் சிலர் தொடர்ந்து ஏதேனும் ஒரு குறையை சொல்லி வருகின்றனர்.
Shoaib Akhtar: பாகிஸ்தான் வீரர் சோயப் அக்தர் கருத்து
அந்த வகையில், முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர் ஒரு பெரிய குண்டை போட்டிருக்கிறார். அதாவது, விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவை டி20 அணியில் இருந்து நீக்கியதே, இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதற்கு காரணம் என ஒரு புது விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கிறார். இது இந்திய ரசிகர்களை கோபப்படுத்தி உள்ளது. அவர்கள் சோயப் அக்தருக்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
BCCI: பிசிசிஐ இன்று ரஞ்சு வீரர்களுக்கும் ஊதியம் கொடுக்கிறது
இது தொடர்பாக பேசிய சோயப் அக்தர், இந்தியாவின் இந்த வெற்றியை குறித்து சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்திய அணியின் இந்த வெற்றிக்கு அவர்களை கட்டமைப்பே முக்கிய காரணம். இந்த மாபெரும் வெற்றி அவர்களின் கொள்கை, கட்டமைப்பு மற்றும் அணி நிர்வாகம் என அனைத்திற்கும் சான்று. பிசிசிஐ நினைத்திருந்தால் பணத்தை எப்படி வேண்டுமானாலும் செலவு செய்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்கள் ரஞ்சியில் விளையாடும் வீரர்களுக்கும் ஊதியம் கொடுக்கின்றனர்.
Sanju Samson: சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த கம்பீர்
பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் பிடிவாதம் பிடித்து இரண்டு இளம் வீரர்களை அணியில் சேர்த்தார். அதேபோல் சீனியர் வீரர்களை நீக்கிவிட்டு சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார். கம்பீரின் இந்த கொள்கை மற்றும் நிர்வாக திறனே இன்று உலகக் கோப்பையை வெல்வதற்கு காரணம். சஞ்சு சாம்சன் இன்று தனி ஆளாக நின்று அணிக்கு முழு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார். அபிஷேக் சர்மா ஒரு இளம் வீரர், திறமையானவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் ஒரு குழந்தை. அவர் இன்னும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும், அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார்.
Gautam Gambhir: விராட் கோலி, ரோகித் சர்மாவை நீக்கியது நல்ல முடிவு
நட்சத்திர வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோருக்கு விடைகொடுத்தனர். அவர்கள் சாம்பியன்கள். இந்திய அணியை வழிநடத்தியவர்கள். இருப்பினும் அணி நிர்வாகம் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி சிந்தித்தது. அந்த முடிவு சரியானது என இன்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் முன்னாள் வீரர்களான எம். எஸ். தோனி, ரோகித் சர்மா ஆகியோர் மைதானத்திற்கு வருகை தந்து அணியின் வெற்றியை கொண்டாடிய விதம் அழகாக இருந்தது என சோயப் அக்தர் கூறினார்.
Virat Kohli, Rohit Sharma: ரோகித் சர்மா தலைமையில் 2024 டி20 உலகக் கோப்பை
விராட் கோலி மற்றும் ரோகித் சர்மாவை நீக்கியது தான், இந்தியா அணியின் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்கு காரணம் என்றும், அன்று அணி நிர்வாகம் எடுத்த முடிவு இன்று நிரூபிடிக்கப்பட்டது என்றும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர் சோயப் அக்தர் கூறி இருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை ரோகித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி வென்றது.
இத்தொடருக்கு பின்னர் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தனர். தற்போது ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் மட்டும் விளையாடி வருகின்றனர். ரவீந்திர ஜடேஜா ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
