யாருமே ஐபிஎல் பார்ப்பதில்லை? அப்படியே குறைந்த பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை!

இந்த சீசனில் ஐபிஎல்-ன் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக வெளியாகி உள்ள தகவல் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : May 11, 2026, 04:35 PM IST
  • 18.8% சரிந்த பார்வையாளர்கள்.
  • ஐபிஎல் மீதான மோகம் குறைகிறதா?
  • சரிசெய்ய என்ன வழி?

ஐபிஎல் தொடர் உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் லீக்குகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவை தாண்டி உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு ரசிகர்கள் இந்த ஐபிஎல் தொடரை பார்த்து வருகின்றனர். ஐபிஎல் மூலம் மட்டுமே பிசிசிஐ-க்கு கோடிக்கணக்கில் வருமானம் வருகிறது. இந்நிலையில், இந்த சீசனில் ஐபிஎல்-ன் தொலைக்காட்சி மற்றும் டிஜிட்டல் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்துள்ளதாக வெளியாகி உள்ள தகவல் அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. சமீபத்திய ஆய்வின்படி, ஐபிஎல் 2026 தொடரை தொலைக்காட்சிகளில் பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 18.8% வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது. விளம்பரதாரர்கள் ஸ்பான்சர்ஷிப்பிற்காக கோடிக்கணக்கில் செலவிட்டாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் முன்பிருந்த ஆர்வம் குறைந்துள்ளதை இந்த புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐபிஎல் நிர்வாகம் இது குறித்து தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், ரசிகர்களின் ஆர்வம் குறைவதற்கான காரணங்கள் குறித்து சில முக்கிய தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளன. 

நட்சத்திர வீரர்களின் குறைபாடு

ஐபிஎல் 2026 தொடரின் முதல் பாதியில் பல நட்சத்திர வீரர்கள் காயம் காரணமாக பங்கேற்கவில்லை. அதில் முக்கியமான ஒருவரான தோனி, காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடவில்லை. மேலும் பேட் கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க் போன்ற முக்கியமான ஆஸ்திரேலிய வீரர்களும் முதல் பாதியில் விளையாடவில்லை. ரோஹித் சர்மாவும் காயம் காரணமாக சில ஆட்டங்களில் விளையாடாமல் ஓய்வில் இருந்தார். மைதானத்திற்கு ரசிகர்களை ஈர்க்கும் இது போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் இல்லாததே பார்வையாளர்களின் ஆர்வத்தைக் குறைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. 

இம்பேக்ட் பிளேயர் விதி

கடந்த சில சீசன்களாக பலரும் விமர்சித்து வரும் முக்கியமான விஷயம் இம்பேக்ட் பிளேயர் விதிதான். இந்த விதி பேட்ஸ்மேன்களுக்கு அதிக சாதகமாக இருப்பதாகவும், ஆல்-ரவுண்டர்களின் முக்கியத்துவத்தை குறைத்துவிட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன. பல சீனியர் வீரர்களும்கூட இந்த இம்பேக்ட் விதியை ரசிக்கவில்லை. மேலும், இது கிரிக்கெட்டின் இயல்பான போட்டி தன்மையை பாதித்துள்ளதாகவும் கிரிக்கெட் வல்லுநர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். போட்டிகளின் மீது ரசிகர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போனதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கியக் காரணமாகும் என்று கூறப்படுகிறது. 

விறுவிறுப்பான முடிவுகள் இல்லாமை

ஐபிஎல் சீசன் என்றாலே கடைசி பந்து வரை நீடிக்கும் த்ரில்லான ஆட்டங்கள் தான் நினைவுக்கு வரும். ஆனால் கடந்த சில சீசன்களாகவே இந்த சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் போய் வருகிறது. குறிப்பாக, நடப்பு சீசனின் முதல் 35 போட்டிகளில் வெறும் ஆறு போட்டிகள் மட்டுமே கடைசி மூன்று பந்துகள் அல்லது ஐந்து ரன்களுக்கு குறைவான வித்தியாசத்தில் முடிந்துள்ளன. மற்ற போட்டிகள் அனைத்துமே ஒருதலைபட்சமாகவே அமைந்துள்ளன. இதுவும் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்ததற்கான முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. 

ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மீண்டும் தூண்ட என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஐபிஎல் தொடரை மீண்டும் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்க்க சில முக்கிய மாற்றங்களை பிசிசிஐ முன்னெடுக்க வேண்டும். ஆல்-ரவுண்டர்களின் திறமையை முடக்கும் இம்பேக்ட் பிளேயர் விதியை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் அல்லது அதில் திருத்தங்கள் கொண்டுவர வேண்டும். இதனால் பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் பேட்ஸ்மேன்களுக்கும் இடையேயான போட்டி சமநிலையில் இருக்கும். பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மட்டுமே சாதகமான ஆடுகளங்களை தவிர்த்து, பந்துவீச்சாளர்களுக்கும் கை கொடுக்கும் விதமாக பிட்ச்களை உருவாக்க வேண்டும். இது போட்டிகளில் அதிக விறுவிறுப்பைக் கூட்டும்.

இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் நீண்டுகொண்டே போகும் ஐபிஎல் தொடர், ரசிகர்களுக்கு ஒரு கட்டத்தில் சலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, வார நாட்களில் தேவையற்ற போட்டிகளை குறைத்து, வார இறுதி நாட்களில் அதிக போட்டிகளை நடத்துவது கூடுதல் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தும். மைதானத்திற்கு நேரடியாக சென்று போட்டிகளை பார்ப்பதில் நடுத்தர வர்க்க ரசிகர்களுக்கு அதிக ஆர்வம் உள்ளது. ஆனால், டிக்கெட்டுகள் கிடைக்காதது அவர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாகவே இருந்து வருகிறது. எனவே, இந்த டிக்கெட் விற்பனையில் கூடுதல் வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வருவது அவசியம். ஓடிடி மற்றும் தொலைக்காட்சிகளில் போட்டிகளை ஒளிபரப்பும் தொழில்நுட்பத்தில் புதிய கேமரா கோணங்கள் போன்ற கூடுதல் மாற்றங்களை கொண்டு வருவது டிஜிட்டல் பார்வையாளர்களின் ஆர்வத்தை ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பார்வையாளர் குறைவிற்கான காரணங்கள் அதன் பாதிப்புகள்         
நட்சத்திர வீரர்களின் காயம் / ஓய்வு தோனி, ரோஹித் போன்றவர்கள் இல்லாததால் ரசிகர்களின் வருகை குறைந்தது. 
இம்பேக்ட் பிளேயர் விதி ஆல்-ரவுண்டர்களின் முக்கியத்துவம் குறைந்தது, பேட்ஸ்மேன்களுக்கு மட்டுமே சாதகம்.
விறுவிறுப்பற்ற ஒருதலைபட்சமான ஆட்டங்கள்  கடைசிப் பந்து வரை நீடிக்கும் த்ரில்லான போட்டிகள் குறைந்தது.     
நீண்ட போட்டி அட்டவணை  2 மாதங்களுக்கும் மேலாகத் தொடர்வதால் நடுத்தர வர்க்க ரசிகர்களுக்குச் சலிப்பு. 
டிக்கெட் விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மை இன்மை மைதானத்திற்கு சென்று பார்க்க நினைக்கும் சாமானிய ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம். 

 

