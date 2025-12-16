English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! பதிரானாவை தட்டிதூக்கிய கேகேஆர்! கண்டுகொள்ளாத சிஎஸ்கே!

Matheesha Pathirana: விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஏலத்தில் கொல்கத்தா அணி பத்திரனாவை 18 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது. லக்னோ அணியுடன் போட்டி போட்டு ஏலத்தில் தட்டி தூக்கியுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 04:24 PM IST
ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை டிசம்பர் 16 அபுதாபியில் உள்ள எடிஹாட் அரினாவில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு தொடங்கிய இந்த ஏலத்தில் பல வீரர்கள் எந்த அணியாலும் எடுக்கப்படவில்லை. கேமரூன் கிரீன் ஆச்சரியப்படுத்தும் விதமாக கொல்கத்தா அணியால் ரூ. 25.20 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். இதனை தொடர்ந்து அனைவரின் பார்வையும் இலங்கை அணியின் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பதிரானா (Matheesha Pathirana) மீது தான் இருந்தது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) அணியால் விடுவிக்கப்பட்ட இவரை, மீண்டும் சிஎஸ்கே எடுக்குமா அல்லது வேறு அணி தூக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

மேலும் படிக்க | கேமரூன் கிரீன் 25.20 கோடிக்கு ஏலம் போனாலும் 18 கோடி தான் கிடைக்கும்! ஏன் தெரியுமா?

பதிரானாவை தூக்கிய கொல்கத்தா

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஏலத்தில் கொல்கத்தா அணி பத்திரனாவை 18 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியது. லக்னோ அணியுடன் போட்டி போட்டு ஏலத்தில் தட்டி தூக்கியுள்ளது. மதீஷா பதிரானா ஏல பட்டியலில் 4-வது செட்டில் , 'FA1' பிரிவின் கீழ் 29வது வீரராக பட்டியலிடப்பட்டார். பதிரானாவின் அடிப்படை விலை ரூ. 2 கோடி என நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடந்த சீசன்களில் சிஎஸ்கே அணியின் டெத் பவுலிங் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்தவர் பதிரானா. 2023ல் சிஎஸ்கே கோப்பை வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்தார். ஆனால், கடந்த 2025 சீசனில் பாதி போட்டியில் அவர் காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை. மேலும் எகானமி ரேட் (10.13) சற்று அதிகமாக இருந்ததால் அவரை சிஎஸ்கே விடுவித்தது. இப்போது அவரை கொல்கத்தா 18 கோடிக்கு எடுத்துள்ளது. ஆனால் சிஎஸ்கே அவரை ஏலத்தில் எடுக்க முன்வரவில்லை. 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி நல்ல ஒரு டெத் பவுலரை தேடி வந்த நிலையில், பதிரானா கிடைத்துள்ளது அவர்களுக்கு கூடுதல் பலத்தை கொடுத்துள்ளது. இதுவரை 32 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 47 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார் பத்திரனா. இவரது தனித்துவமான பந்துவீச்சு முறை லசித் மலிங்காவை நினைவுபடுத்துவதால் இவருக்கு மவுசு அதிகம். ஏற்கனவே வருண் சக்கரவர்த்தி போன்ற சிறந்த வீரர்களை வைத்துள்ள கொல்கத்தாவிற்கு பத்திரனா வருகை இன்னும் கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: CSK இப்பவே பலமா இருக்கு.. இன்னும் இந்த 2 வீரர்களை எடுத்தால் போதும்! கப் கன்ஃபார்ம்

