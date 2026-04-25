தோனி வேண்டும் என்றே விலகியிருக்கிறாரா? காயம் மட்டும் காரணம் இல்லை?

ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆரம்பத்தில் தோல்விகளை சந்தித்து வந்தாலும், தற்போது வெற்றி பெற்று வருகிறது. ஆனால், ஒட்டுமொத்த சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஏக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது தோனி எப்போது விளையாடுவார் என்பது தான். 44 வயதான எம்.எஸ். தோனி, காலில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக இந்த சீசனில் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி களமிறங்குவார் என ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தனர். ஏனெனில் போட்டிக்கு முந்தைய நாள் வலைப்பயிற்சியில் தோனி ஈடுபட்டது இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகப்படுத்தியது. ஆனால், ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெற்ற போட்டியில் தோனி விளையாடவில்லை. மேலும் அவர் அணியுடன் வான்கடே மைதானத்திற்கு கூட வரவில்லை. டக்அவுட்டிலும் அவரை பார்க்க முடியவில்லை.
இந்த சூழலில்தான், முன்னாள் நியூசிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளரும், தற்போதைய கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான சைமன் டவுல் ஒரு அதிரடியான கருத்தை பதிவு செய்துள்ளார். தோனி விளையாடாததற்கு காயம் மட்டுமே காரணமல்ல, அவர் சிஎஸ்கே அணியை விட்டு வேண்டும் என்றேதான் ஒதுங்கி இருக்கிறார் என டவுல் தெரிவித்துள்ளார்.
Cricket picture that goes hard.#WhistlePodu #MIvCSK
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 24, 2026
தோனியின் விலகலுக்கு பின்னால் இருக்கும் திட்டம்?
இது குறித்து பேசிய சைமன் டவுல், எம்.எஸ். தோனி தற்போது சிஎஸ்கே அணியிலிருந்து வேண்டுமென்றே விலகி நிற்பதன் பின்னணியில் ஒரு பெரிய வியூகம் இருப்பதாக தெரிவித்தார். அவர் கூறுகையில், "தோனி ஒரு விஷயத்தை மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது என்னவென்றால், அவர் அணியில் இருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர் மைதானத்திற்கே வருவதில்லை. கிரிக்கெட் உலகின் மிக பெரிய ஜாம்பவான் அவர். அவர் நினைத்தால் மைதானத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அணியை வழிநடத்தலாம். ஆனால், அணியினர் மைதானத்திற்கு செல்லும்போது அவர்களை அவர்கள் போக்கில் சுதந்திரமாக செயல்பட விட வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர் விலகியிருக்கிறார்" என்றார்.
தோனி எஃபெக்ட் குறைய வேண்டுமா?
முன்பெல்லாம் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அல்லது வேறு யாராவது கேப்டனாக இருந்தாலும், மைதானத்தில் அனைத்து கண்களும் தோனியை நோக்கியே இருக்கும். ஃபீல்டிங் செட் செய்வது, பந்துவீச்சாளர்களை மாற்றுவது என அனைத்திலும் தோனியின் ஆலோசனை இருக்கும். இதனால் உண்மையான கேப்டனுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கிடைக்காமல் போவதோடு, அவர்கள் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க தயங்கும் நிலையும் இருந்தது. ஆனால் இப்போது, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் அணியில் உள்ள மற்ற இளம் வீரர்கள் தங்களது பொறுப்பை முழுமையாக உணர்ந்து, யாருடைய நிழலிலும் இல்லாமல் சொந்தமாக அணியை வழிநடத்த பழகி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே தோனி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார் என சைமன் டவுல் கருதுகிறார்.
தோனி இல்லாமலும் கலக்கும் சிஎஸ்கே!
தோனி இல்லாவிட்டால் சென்னை அணி தடுமாறும் என்ற மாயையை இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே வீரர்கள் சுக்குநூறாக உடைத்துள்ளனர். மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்ற மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே மிக சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது. குறிப்பாக, சென்னை அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் அபாரமாக செயல்பட்டு, மும்பை அணியை வெறும் 104 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் செய்து மிரட்டினர். மைதானத்தில் தோனி இல்லை என்றாலும், அங்கு கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் சேப்பாக்கம் மைதானத்தை போன்ற தோற்றத்தை வான்கடேவில் உருவாக்கினர்.
ஒட்டுமொத்தத்தில், ஒரு மகத்தான தலைவனாக தோனி தனது காலத்திற்கு பிறகு அணியை யார் சிறப்பாக வழிநடத்துவார்கள் என்பதை தூரத்திலிருந்தே கவனித்து வருகிறார். புதிய தலைமுறை தங்களது முழுத் திறனையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே, தோனி தனக்கான வெளிச்சத்தை குறைத்துக்கொண்டு நிழலில் இருந்து சிஎஸ்கேவை ரசித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதே சைமன் டவுலின் ஆணித்தரமான கருத்து ஆகும். இருப்பினும் ரசிகர்கள் அவரை ஒரு போட்டியிலாவது பார்க்க முடியாதா என்ற ஏக்கத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் துபே, உர்வில் படேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் காம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹார், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
