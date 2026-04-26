  • RR vs SRH: வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு திடீர் காயம்! மைதானத்தில் என்ன நடந்தது?

RR vs SRH: வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு திடீர் காயம்! மைதானத்தில் என்ன நடந்தது?

தனது மிரட்டலான பேட்டிங்கால் ஹைதராபாத் பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்த வைபவ் சூர்யவன்சி, வெறும் 36 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்து சாதனை படைத்தார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 26, 2026, 06:38 AM IST
பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
camera icon9
Indian Railways
பயணிகளுக்கு ஜாக்பாட் - 18,262 ரயில் சேவைகள்... கோடையில் மஜா பண்ணலாம்!
Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்
camera icon10
Mutual Fund
Mutual Fund vs FD: எது பாதுகாப்பு? அவசர கால முதலீட்டிற்கு எது சிறந்தது? முழு விவரம்
புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி
camera icon7
Budhaditya Rajyoga
புதாதித்ய ராஜயோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு மே முதல் கோடீஸ்வர யோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
camera icon7
Ajith Kumar
அஜித்தின் ஓட்டு செல்லுமா? 5 நிமிடத்திற்கு முன் வாக்களித்ததால் சிக்கல்! EC விசாரணை..
RR vs SRH: வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு திடீர் காயம்! மைதானத்தில் என்ன நடந்தது?

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 36வது லீக் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதின. ராஜஸ்தானின் சொந்த மண்ணான ஜெய்ப்பூரில் உள்ள சவாய் மான்சிங் மைதானத்தில் இந்த அதிரடி ஆட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில், 15 வயதே ஆன இளம் புயல் வைபவ் சூர்யவன்சி தனது அபாரமான பேட்டிங்கால் அனைவரையும் மிரள வைத்தார். ஆனால், அதன் பிறகு வெயிலின் தாக்கத்தால் அவர் மைதானத்தில் சுருண்டு விழுந்து வெளியேறிய சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பேட்டிங்கில் மிரட்டிய ராஜஸ்தான்

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து முதலில் களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு தொடக்க வீரர்களாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்சியும் களமிறங்கினர். தொடக்கத்திலிருந்தே வைபவ் சூர்யவன்சியின் பேட்டிலிருந்து பவுண்டரிகளும் சிக்ஸர்களுமாக பறந்தன. தனது மிரட்டலான பேட்டிங்கால் ஹைதராபாத் பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்த அவர், வெறும் 36 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்து சாதனை படைத்தார். இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் அடிக்கப்பட்ட மூன்றாவது அதிவேக சதமாகும். அதேபோல், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வைபவ் அடிக்கும் இரண்டாவது சதம் இதுவாகும். அவரது இந்த அதிரடியால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 228 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது.

ஃபீல்டிங்கின் போது ஏற்பட்ட திடீர் காயம்

பேட்டிங்கில் மிரட்டிய வைபவ் சூர்யவன்சி, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஃபீல்டிங் செய்வதற்காக களமிறங்கினார். சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி பேட்டிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது, 4வது ஓவரில் கவர்ஸ் திசையில் ஃபீல்டிங் செய்து கொண்டிருந்தார். அப்போது பந்தை துரத்தி சென்றபோது, திடீரென தனது வலது தொடையில் ஏற்பட்ட வலியால் அப்படியே மைதானத்தில் சுருண்டு விழுந்தார். அவரால் எழுந்து நிற்க கூட முடியாத அளவுக்கு கடுமையான வலி ஏற்பட்டது. உடனடியாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் மருத்துவக் குழுவினர் மைதானத்திற்குள் விரைந்தனர். அவரை சோதித்த மருத்துவர்கள், மேற்கொண்டு விளையாட அனுமதிக்கவில்லை. வைபவ் சூர்யவன்சி வலியால் துடித்தபடி, இரண்டு மருத்துவ குழுவினரின் தோள்களில் சாய்ந்தவாறு மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். 

காரணம் என்ன?

வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு ஏற்பட்ட இந்த திடீர் காயத்திற்கு முக்கிய காரணம் ஜெய்ப்பூரில் கொளுத்தி வரும் கடுமையான கோடை வெயில் தான். வட இந்தியாவில் தற்போது கோடை காலம் உச்சத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், ஜெய்ப்பூரில் சனிக்கிழமையன்று சுமார் 41 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியிருந்தது. இவ்வளவு கொடூரமான வெயிலில், வைபவ் சுமார் 14 ஓவர்கள் தொடர்ந்து பேட்டிங் செய்திருந்தார். அதிகப்படியான உடல் உழைப்பு, அதிகப்படியான வியர்வை மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக அவரது தசைகளில் கடுமையான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என தெரிகிறது. பொதுவாக அதீத வெப்பத்தில் விளையாடும்போது, வியர்வை வழியாக அதிகப்படியான சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற தாதுக்கள் வெளியேறுவதால், தசைகளுக்கு போதுமான ரத்த ஓட்டம் செல்லாமல் இதுபோன்று திடீர் தசைப்பிடிப்புகள் ஏற்படுவது வழக்கம். 15 வயதே ஆன வைபவ்வின் இளம் உடல், இந்த தொடர் அழுத்தத்தை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் சோர்வடைந்தது. 

சதமடித்தும் வீணான போராட்டம்

வைபவ் சூர்யவன்சியின் சாதனை சதத்தால் ராஜஸ்தான் அணி 228 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நிர்ணயித்தபோதும், அந்த அணியால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் தொடக்க வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரின் அதிரடியான ஆட்டத்தால், ஹைதராபாத் அணி மிக எளிதாக இலக்கை துரத்தி அபார வெற்றி பெற்றது. வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள காயம் எந்த அளவுக்கு தீவிரமானது, அவர் அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவாரா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நிர்வாகம் விரைவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | தோனி வேண்டும் என்றே விலகியிருக்கிறாரா? காயம் மட்டும் காரணம் இல்லை?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு மைதானத்தில் திடீரென என்ன காயம் ஏற்பட்டது?

ஜெய்ப்பூரில் நிலவிய கடுமையான வெயில் மற்றும் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக, ஃபீல்டிங் செய்துகொண்டிருந்த போது வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு தொடைப் பகுதியில் கடுமையான தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் மைதானத்தில் இருந்து வெளியேறினார்.

2. ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக வைபவ் சூர்யவன்சி எத்தனை பந்துகளில் சதம் அடித்தார்?
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வைபவ் சூர்யவன்சி வெறும் 36 பந்துகளில் சதம் அடித்து சாதனை படைத்தார். 

3. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையேயான இந்தப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றது யார்?
இந்தப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் அணி 228 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்த போதிலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அந்த இலக்கை எளிதாகத் துரத்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

4. சதமடித்து சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்சியின் வயது என்ன?
ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்சிக்கு தற்போது 15 வயது மட்டுமே ஆகிறது.

மேலும் படிக்க | ஆர்சிபி வெற்றிக்கு... விராட் கோலி இல்லை... அந்த ஒரு பால் தான் காரணம்!

