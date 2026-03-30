ரசிகர்களுக்கு பேரிடி! ஐபிஎல் 2026 தொடரிலிருந்து தோனி விலகல்?

ஐபிஎல் 2026 திருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தங்களது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்த்து விளையாடுகிறது. கவுகாத்தியில் நடைபெறும் இந்த போட்டிக்காக ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக காத்து கொண்டிருந்த நிலையில், சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. தோனிக்கு ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக, அடுத்த சில போட்டிகளில் அவர் விளையாட மாட்டார் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்கள் மிகுந்த கவலையடைந்துள்ளனர். தற்போதைய நிலவரப்படி, ஐபிஎல் தொடரின் முதல் பாதியில் தோனி விளையாட மாட்டார் என்றே கூறப்படுகிறது; இருப்பினும், இந்த ஆண்டு முழுவதும் அவர் விளையாடாமல் போகவும் வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. முன்னதாக, தோனி இந்த சீசன் முழுவதும் ஒரு இம்பேக்ட் பிளேயராகவாவது களமிறங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது அவர் ஆரம்பக்கட்ட போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் போனது, ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தோனிக்கு காயம்
ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே தோனி சென்னைக்கு வந்து தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். 44 வயதான அவர், பேட்டிங் மற்றும் விக்கெட் கீப்பிங் என மிகவும் சுறுசுறுப்பாக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார். இது தொடர்பான வீடியோக்களும் புகைப்படங்களும் வெளியாகி ரசிகர்களை பெருமளவில் உற்சாகப்படுத்தியது. இந்த நிலையில், முதல் போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்பு திடீரென தோனியின் வலது கெண்டைக்காலில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு பலருக்கும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாட போவதில்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது. கவுகாத்தியில் நடைபெறும் இந்த போட்டிக்காக தோனி அணியுடன் பயணம் செய்யவில்லை என்றும், அவர் சென்னையிலேயே தங்கி தீவிர மருத்துவ கண்காணிப்பில் ஓய்வு எடுத்து வருகிறார் என்றும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
தோனி எப்போது மீண்டும் விளையாடுவார்?
தோனி முதல் இரண்டு வாரங்கள் மட்டுமே விளையாட மாட்டார் என்று முன்னதாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, தோனியின் காயம் குணமாக நீண்ட நாட்கள் ஆகும் என்றும், ஏப்ரல் மாதம் இறுதி வரை அவர் விளையாடுவது சந்தேகம்தான் என்றும் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக, தோனி குறைந்தது 6 முதல் 8 போட்டிகளிலாவது விளையாட மாட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஏப்ரல் 23ம் தேதி நடைபெறும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான முக்கியமான போட்டியில் தோனி விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல் ரசிகர்களை மேலும் கவலையடையச் செய்துள்ளது.
சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரும் சவால்
தோனி இந்த சீசனின் பல ஆட்டங்களில் இல்லாமல் போனது, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகவே பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட காலமாக ஒரு சிறந்த விக்கெட் கீப்பராகவும், தலைசிறந்த ஃபினிஷராகவும் தோனி சிஎஸ்கே அணிக்கு இருந்து வந்துள்ளார். தற்போது கேப்டன் பொறுப்பை ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஏற்றுள்ள நிலையில், விக்கெட் கீப்பராக ராஜஸ்தான் அணியிலிருந்து டிரேடிங் மூலம் வந்துள்ள சஞ்சு சாம்சன் செயல்பட உள்ளார். இதுவரை தோனியின் முழுமையான வழிகாட்டுதலில் ருதுராஜ் செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது மைதானத்தில் தோனி இல்லாமல் அவர் அணியை எப்படி சிறப்பாக வழிநடத்த போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அதேபோல, மிடில் ஆர்டரில் தோனியின் இடத்தை சென்னை அணியில் யார் நிரப்புவார் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. தோனியை தவிர, சென்னை அணியின் முக்கியமான பேட்ஸ்மேனான டெவால் பிரவீஸ்-ம் காயம் காரணமாக முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது சிஎஸ்கே ரசிகர்களை மேலும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கியதிலிருந்து விளையாடி வரும் தோனி, பெரிதாக காயம் காரணமாக இதுவரை எந்தவொரு தொடரிலும் நீண்ட நாட்கள் விளையாடாமல் இருந்ததில்லை; 2010 மற்றும் 2019ம் ஆண்டுகளில் ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே அவர் விளையாடாமல் இருந்துள்ளார். தற்போது அவரது கடைசி சீசன் என்று சொல்லப்படும் இந்த சீசனில், அது தொடங்குவதற்கு முன்பே அவருக்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த காயம் பலரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், தோனி மிக விரைவில் காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டு வருவார் என்ற அசையாத நம்பிக்கை அவரது ரசிகர்களிடையே உள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ