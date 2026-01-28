KL Rahul: தனது ஓய்வு குறித்து அறிவித்த கேஎல் ராகுல்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

இந்தியா ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்து வரும் வீரர் கே எல் ராகுல். கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த இவர் இந்திய ஒரு நாள் அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் ஆகவும் இருந்து வருகிறார். ஓப்பனிங் முதல் பினிஷர் வரை எந்த ரோலில் களமிறங்கினாலும், தன்னுடைய 100 சதவீதத்தை கொடுத்து வருகிறார். சமீபத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒரு நாள் தொடரில் இந்திய அணிக்கு கேப்டனாகவும் இருந்தார். இந்நிலையில் தனது ஓய்வு குறித்து கே எல் ராகுல் பேசி உள்ளார். இங்கிலாந்தின் முன்னாள் வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் உடன் பேசும்போது அவர் தனது ஓய்வு குறித்த எண்ணங்களை பகிர்ந்துள்ளார். இது தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
ஓய்வு பெரும் எண்ணம்!
தற்போது 33 வயதாகும் கேஎல் ராகுல், கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவது அவ்வளவு கடினமாக இருக்காது என்று தெரிவித்துள்ளார். "ஓய்வு பெறுவது ஒன்றும் எனக்கு அவ்வளவு கடினமான முடிவாக இருக்காது. நமக்கான நேரம் முடிந்து விட்டது என்றால், அப்படி நாம் உணர்ந்தால் நேர்மையாக அதை ஏற்றுக் கொண்டு விலக வேண்டும். தேவையில்லாமல் அதனை இழுத்துக் கொண்டே செல்வதில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் நான் இப்போது வரை ஓய்வு பெறுவது பற்றி யோசிக்கவில்லை என்றும், அப்படி ஒரு எண்ணம் எனக்கு இன்னும் வரவில்லை என்றும், அதற்கு இன்னும் சில காலம் இருக்கிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கேஎல் ராகுல் காயம்
கேஎல் ராகுல் தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் பல நாட்கள் காயங்களால் அவதிப்பட்டு உள்ளார். இது குறித்து அவர் பேசுகையில், "ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் வாழ்க்கையில் காயம் தான் மிகப்பெரிய சவால். உடல் வலியை விட மனவலி தான் அதிகம் இருக்கும். மீண்டும் மீண்டும் காயமடையும்போது இந்த கிரிக்கெட் நமக்கு தேவையான பணத்தையும், புகழையும் கொடுத்து விட்டது. இனி நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்றும் மனசோர்வாடையும் நேரங்களும் ஏற்படும்" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். "நான் ஒன்றும் அவ்வளவு முக்கியமான வில்லை என்று எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்வேன். நான் இல்லாவிட்டாலும் இந்த கிரிக்கெட் தொடரும். உலக கிரிக்கெட்டும் தொடரும். வாழ்க்கையில் கிரிக்கெட்டை விட முக்கியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடுவதில் பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அணியில் ராகுல்!
இதுவரை 67 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள கேஎல் ராகுல் 4053 ரன்கள் அடித்துள்ளார். மேலும் 94 ஒரு நாள் போட்டிகளில் 3360 ரன்கள், 72 டி20 போட்டிகளில் 2265 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இந்திய அணி டி20 உலக கோப்பையில் விளையாட உள்ள நிலையில், ராகுல் ரஞ்சி டிராபியில் கர்நாடக அணிக்காக விளையாட உள்ளார். ராகுலின் இந்த நேர்காணல் அவரின் மனநிலையை ரசிகர்களுக்கு பிரதிபலித்துள்ளது. 2027 ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் ஒருநாள் உலக கோப்பையில் இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் பேட்மேனாக கேஎல் ராகுல் விளையாட வேண்டும் என்பது பலரின் கனவாக உள்ளது.
