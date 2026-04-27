ஐபிஎல் 2026ல் இருந்து தோனி விலகல்? வெளியான அதிர்ச்சியான தகவல்!

ஐபிஎல் 2026ல் இருந்து தோனி முழுமையாக விலகுகிறாரா? அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்டார் சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 27, 2026, 09:15 AM IST
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை விளையாடியுள்ள எட்டு போட்டிகளில் மூன்று போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, ஐந்து தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. தற்போது புள்ளி பட்டியலில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ள சென்னை அணி, பிளே-ஆஃப் செல்லுமா என்ற கேள்விகளும் எழுந்து வருகின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணம், அணியில் உள்ள இளம் வீரர்கள் சரியாக விளையாடாதது என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான எம்.எஸ். தோனி காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருந்து வரும் நிலையில், அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் தோனியின் காயம் குறித்து அதிர்ச்சிகரமான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். தோனிக்கு மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் அவர் நடப்பு சீசனில் விளையாடுவதில் மிக பெரிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பிளெமிங் தெரிவித்துள்ளார்.

காயம் என்ன ஆனது?

ஐபிஎல் 2026 தொடங்குவதற்கு முன்பாக, சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தோனிக்கு தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக, இந்த சீசனில் முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு அவர் விளையாட மாட்டார் என்று சிஎஸ்கே நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தது. அதன்பிறகு தோனி காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்த நிலையில், அவர் விரைவில் விளையாடுவார் என்று ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தனர். சென்னையில் நடைபெற்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனாலும் அவர் விளையாடவில்லை. காயத்திலிருந்து அவர் வேகமாக மீண்டு வந்த நிலையிலும், அவர் விளையாடாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது.

மீண்டும் தோனிக்கு காயம்

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோல்வியடைந்த நிலையில், தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். "தோனியின் காயம் மிகவும் சவாலானது. ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக அவருக்கு இரண்டு வாரங்கள் ஓய்வு அளிக்கப்பட்டது. அவர் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்ப ஆர்வமாக இருந்தார். ஆனால், காயத்திலிருந்து முழுமையாக மீள்வதற்கு முன்பாகவே, ஒரு பயிற்சி போட்டியில் நாங்கள் அவரை அவசரமாக களமிறக்கினோம். அந்த போட்டியின் போது தோனியின் பின்னங்காலில் மீண்டும் ஒருமுறை தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது. இது எங்களுக்கு மிக பெரிய பின்னடைவாக அமைந்துவிட்டது," என்று பிளெமிங் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த சீசன் முழுவதும் விளையாட மாட்டாரா?

ஒருமுறை ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு குணமடையவே அதிக நாட்கள் ஆகும் நிலையில், தற்போது அதே இடத்தில் மீண்டும் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் தோனியின் மேட்ச் ஃபிட்னஸ் மிக பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது. "தோனி தற்போது மீண்டும் சிகிச்சையில் இருக்கிறார். அவரது கால்களுக்கு போதுமான அசைவுகளை கொடுக்க மருத்துவ குழுவினர் தீவிரமாக போராடி வருகின்றனர். ஆனால், அவர் களத்தில் ஓடும்போது காயம் மீண்டும் அதிகமானால், அவர் இந்த ஐபிஎல் சீசனில் இருந்து ஒட்டுமொத்தமாக வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். எனவே, நாங்கள் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டியுள்ளது. அவர் மீண்டும் விளையாடுவதற்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட இன்னும் பல வாரங்கள் ஆகலாம்," என்று பிளெமிங் அதிர்ச்சி தகவலைத் தெரிவித்துள்ளார்.

பின்னடைவை சந்திக்கும் சிஎஸ்கே

இந்த ஐபிஎல் சீசன் தோனியின் கடைசி சீசனாக இருக்கும் என்று பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், அவர் இதுவரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாதது ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், தோனியின் வழிகாட்டுதலும், அவர் அணியில் இல்லாததும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக மாறியுள்ளது. இதன் காரணமாகவே சென்னை அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. பலரும் "தோனி இந்த சீசனில் விளையாடுவதே சந்தேகம்தான்" என்று தெரிவித்து வருவது, ரசிகர்களுக்கு மிக பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஐபிஎல் 2026

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, ஷிவம் துபே, உர்வில் படேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், முகேஷ் சவுத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் காம்போஜ், அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹார், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.

