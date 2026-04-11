தொடரின் பாதியிலேயே கேப்டன் பதவியில் இருந்து தூக்கியெறியப்படும் வீரர்! யார் தெரியுமா?

கிரிக்கெட் உலகின் மிக கடினமான மற்றும் அழுத்தமான டி20 தொடர்களில் ஒன்று இந்தியன் பிரீமியர் லீக். இந்த தொடரில் ஒரு அணியை வழிநடத்துவது என்பது சாதாரண காரியமல்ல. ஒவ்வொரு அணியின் உரிமையாளர்களும் கோப்பையை வெல்ல வேண்டும் என்ற ஒற்றை இலக்கோடு கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை முதலீடு செய்கிறார்கள். வெற்றிகள் குவியும்போது கேப்டன்கள் தலையில் வைத்து கொண்டாடப்படுவார்கள்; ஆனால் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்தால், முதல் பலிகடா ஆவதும் அதே கேப்டன்கள் தான். ஐபிஎல் 2026 சீசன் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், சில அணிகளின் கேப்டன்கள் தங்களது சிறப்பான வியூகங்களால் மிரட்டி வருகின்றனர். அதேவேளையில், சில கேப்டன்கள் தொடர் தோல்விகளால் கடும் அழுத்தத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். அணியின் உரிமையாளர்களும், நிர்வாகமும் பொறுமையிழந்து வரும் நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் பாதியிலேயே கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ள 3 முக்கிய வீரர்களை பற்றி பார்ப்போம்.
அஜிங்க்யா ரஹானே (கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்)
இந்த பட்டியலில் முதல் ஆளாக, அதிக விமர்சனங்களை சந்தித்து வருபவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் கேப்டன் அஜிங்க்யா ரஹானே. கடந்த ஐபிஎல் 2025 சீசனுக்கு முன்பாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அந்த அணியில் இருந்து வெளியேறியதால், கடைசி நேரத்தில் ரஹானேவை அணிக்குள் கொண்டு வந்து கேப்டன் பொறுப்பை வழங்கியது KKR நிர்வாகம். ஆனால், இந்த முடிவு கொல்கத்தா அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாகவே அமைந்தது. 2025 சீசனில் விளையாடிய 14 போட்டிகளில் வெறும் 5ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. ரஹானேவின் பல முடிவுகள் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்ட போதிலும், இந்த 2026 சீசனிலும் அவர் மீதே கேகேஆர் நிர்வாகம் மீண்டும் நம்பிக்கை வைத்தது.
இருப்பினும், நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனிலும் கொல்கத்தா அணியின் நிலைமை மாறவில்லை. இதுவரை ஒரு வெற்றியை பதிவு செய்யாத கேகேஆர், புள்ளிப்பட்டியலில் 9-வது இடத்தில் தவித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்ய ரஹானே எடுத்த முடிவு கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. இனிவரும் போட்டிகளில் கொல்கத்தா வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்பாவிட்டால், ரஹானேவின் கேப்டன் பதவி பறிக்கப்படுவது உறுதி என்றே தெரிகிறது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆணிவேரான எம்.எஸ். தோனியின் வாரிசாக, பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்றவர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட். இளம் வீரரான அவர் தோனியின் வழியில் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்துவார் எனப் பலரும் நம்பினர். ஆனால், கேப்டன் பொறுப்பில் அவர் மிகவும் தடுமாறி வருகிறார் என்பதே தற்போதைய நிதர்சனம். ஐபிஎல் வரலாற்றில் 20க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலில், மிக மோசமான வெற்றி சதவீதத்தை வைத்துள்ள 4வது கேப்டன் என்ற மோசமான சாதனையை ருதுராஜ் வைத்துள்ளார்.
இவரது வெற்றி சதவீதம் வெறும் 36.36% மட்டுமே. இவரது கேப்டன்சி அணியின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டையும் பாதித்துள்ளது. கடந்த ஐபிஎல் 2025 சீசனில் சென்னை அணி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்து படுதோல்வி அடைந்தது. மேலும், கேப்டன்சி அழுத்தம் காரணமாக ருதுராஜின் பேட்டிங் ஃபார்மும் அதலபாதாளத்திற்கு சென்றுள்ளது. நிலைமை சீரடையவில்லை எனில், சிஎஸ்கே நிர்வாகம் கடுமையான முடிவுகளை எடுக்க நேரிடும்.
ரிஷப் பண்ட் (லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்)
ஐபிஎல் 2025 மெகா ஏலத்தில் சுமார் ரூபாய் 27 கோடி என்ற இமாலய தொகைக்கு லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டவர் ரிஷப் பண்ட். இவ்வளவு பெரிய தொகைக்கு வாங்கப்பட்ட அவரிடம் இருந்து நிர்வாகம் மிகப்பெரிய மாயாஜாலங்களை எதிர்பார்த்தது. ஆனால், கடந்த 2025 சீசனில் 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் வெறும் 269 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து மோசமாக சொதப்பினார். பேட்டிங்கில் ஏற்பட்ட சறுக்கல், அவரது கேப்டன்சியிலும் எதிரொலித்தது. இதன் விளைவாக லக்னோ அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு செல்லும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டது. இந்நிலையில், நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனின் முதல் போட்டியிலேயே லக்னோ அணி மீண்டும் தோல்வியை தழுவியுள்ளது. போட்டியின் முடிவில், லக்னோ அணியின் உரிமையாளரான சஞ்சீவ் கோயங்கா, ரிஷப் பண்ட்டிடம் மிகவும் காட்டமாக விவாதித்த காட்சிகள் வைரலாகின.
சஞ்சீவ் கோயங்கா தனது அணியின் கேப்டன்கள் விஷயத்தில் மிகவும் கண்டிப்பானவர் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஒருவேளை ரிஷப் பண்ட் தனது கேப்டன்சி மற்றும் பேட்டிங் திறனை உடனடியாக மேம்படுத்தி கொள்ளத் தவறினால், சீசனின் பாதியிலேயே அவரை தூக்கிவிட்டு, எய்டன் மார்க்ரம் அல்லது நிக்கோலஸ் பூரன் ஆகிய இருவரில் ஒருவரிடம் கேப்டன் பொறுப்பை லக்னோ நிர்வாகம் ஒப்படைக்கும் என உறுதியான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐபிஎல் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த தொடர்களில் கேப்டன்சி என்பது முள் கிரீடத்தை போன்றது. ஒரு வெற்றியின் மூலம் புகழின் உச்சிக்கு செல்வதும், ஒரு தோல்வியின் மூலம் பதவியை இழப்பதும் இங்கு சாதாரணமே.
