மதுப்பிரியர்களுக்கு ஷாக்! டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிப்பு!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026க்கான வாக்குப்பதிவு நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் மற்றும் பார்களுக்கு 4 நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது. தேர்தல் நியாயமான முறையிலும், எந்தவித அசம்பாவிதங்களும் இன்றி அமைதியாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதற்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதி வியாழக்கிழமை வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் மே 4ம் தேதி திங்கட்கிழமை எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
எந்தெந்த நாட்களில் டாஸ்மாக் இயங்காது?
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, வாக்குப்பதிவு முடிவடையும் நேரத்திற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே மது விற்பனை நிறுத்தப்பட வேண்டும். அதனடிப்படையில், தமிழக அரசின் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை ஆணையர் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்திற்கும், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் கடிதம் ஒன்றையும், முறையான சுற்றறிக்கையையும் அனுப்பியுள்ளார். அந்த உத்தரவின்படி, கீழ்க்கண்ட 4 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மது விற்பனைக்கு முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 21 (செவ்வாய்க்கிழமை)
ஏப்ரல் 22 (புதன்கிழமை)
ஏப்ரல் 23 (வியாழக்கிழமை - வாக்குப்பதிவு நாள்)
மே 4 (திங்கட்கிழமை - வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்)
கட்டுப்பாடுகள் என்னென்ன?
ஏப்ரல் 21ம் தேதி காலை 10:00 மணி முதல், வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23ம் தேதி நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் மது விற்பனை முற்றிலுமாக தடை செய்யப்படுகிறது. அதன் பிறகு, வாக்கு எண்ணிக்கை நாளான மே 4-ஆம் தேதியும் மதுக்கடைகள் இயங்காது. இந்த தடையானது சாதாரண டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், அவற்றுடன் இணைந்து செயல்படும் அரசு உரிமம் பெற்ற பார்கள், நட்சத்திர விடுதிகளில் இயங்கும் கிளப்புகள் மற்றும் தனியார் பார்களுக்கும் பொருந்தும் என திட்டவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீறினால் கடும் நடவடிக்கை!
இந்த 4 நாட்களிலும் சட்டவிரோதமாக மதுபானங்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தாலோ, கள்ளச்சந்தையில் கூடுதல் விலைக்கு விற்றாலோ, தொடர்புடையவர்கள் மீது குண்டர் சட்டம் உள்ளிட்ட கடுமையான கிரிமினல் நடவடிக்கைகள் பாயும் என தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் காவல் துறை தரப்பில் கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளின் இருப்பு விவரங்களை கண்காணிக்கவும், கள்ளச்சந்தையை தடுக்க பறக்கும் படைகளை தீவிரப்படுத்தவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் அமைதியாக நடைபெறுவதை உறுதிசெய்யும் இந்த டிரை டே அறிவிப்பு குறித்து மதுப்பிரியர்கள் முன்கூட்டியே விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது.
தேர்தலில் யாருக்கு வெற்றி?
மற்ற தேர்தல்களை விட, வரவிருக்கும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் களம் முற்றிலும் வித்தியாசமானதாக இருந்து வருகிறது. இதற்குக் காரணம், நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கி அரசியல் களத்தில் இறங்கியதிலிருந்து, அவருக்கான மக்கள் ஆதரவு தொடர்ந்து பெருகிக் கொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு அமோக ஆதரவு காணப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இந்த தேர்தலில் எந்த கட்சி பெரும்பான்மை பெறப் போகிறது என்பதை மூத்த அரசியல் விமர்சகர்களால்கூடத் துல்லியமாக கணிக்க முடியவில்லை. பல்வேறு அமைப்புகள் நடத்தும் கருத்துக்கணிப்புகளிலும் முரண்பட்ட முடிவுகளே வெளிவருகின்றன. சில கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக மீண்டும் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்கவைக்கும் என்று கூறுகின்றன; சில கருத்துக்கணிப்புகள் அதிமுக மீண்டும் எழுச்சி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றும் என்று தெரிவிக்கின்றன.
மேலும் சில கருத்துக் கணிப்புகள் எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காது, கூட்டணி ஆட்சியே மலரும் என்றும் கூறுகின்றன. ஆனாலும், எந்தெந்த கட்சிகள் எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்பதை எந்தவொரு கருத்துக்கணிப்பும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தெளிவாக தெரிவிக்கவில்லை. அதே சமயம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடைய வாக்குகளை பெருமளவில் பிரிக்கப் போகிறது என்பதும் இதுவரை தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இந்த பலமுனை போட்டியின் காரணமாக, இந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி மாறப்போகின்றன என்பதை பார்ப்பதற்கு தமிழக மக்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது நடைபெறவுள்ளது?
தமிழ்நாட்டின் 16-ஆவது சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் 2026 மே 10-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. எனவே, அடுத்த அரசாங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெறும் என இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. முடிவுகள் மே 4, 2026 அன்று வெளியாகும்.
2. இந்தத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முக்கியக் கட்சிகள் மற்றும் கூட்டணிகள் யாவை?
இந்தத் தேர்தலில் நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது. மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணி, சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி (நாதக), மற்றும் நடிகர் விஜய் புதிதாகத் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக) ஆகிய கட்சிகள் களத்தில் உள்ளன.
