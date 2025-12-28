English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுஷ் மத்ரே இல்லை! வைபவ் சூர்யவன்சி தான் கேப்டன்! பிசிசிஐ அறிவிப்பு!

ஆயுஷ் மத்ரே இல்லை! வைபவ் சூர்யவன்சி தான் கேப்டன்! பிசிசிஐ அறிவிப்பு!

India U19 Captain: இந்தியா U-19 அணி அறிவிப்பு: உலகக்கோப்பைக்கு ஆயுஷ் மத்ரே... தென்னாப்பிரிக்க தொடருக்கு வைபவ் சூர்யவன்சி கேப்டன்! முழு விவரம் இதோ!

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:44 AM IST
  • தென்னாப்பிரிக்க தொடர் கேப்டன் வைபவ் சூர்யவன்சி.
  • பிசிசிஐ ஜூனியர் தேர்வு குழு அறிவிப்பு.
  • உலகக்கோப்பை கேப்டன் ஆயுஷ் மத்ரே.

ஆயுஷ் மத்ரே இல்லை! வைபவ் சூர்யவன்சி தான் கேப்டன்! பிசிசிஐ அறிவிப்பு!

சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் அடுத்த தலைமுறை வீரர்களை உருவாக்கும் முக்கிய தளமாக விளங்கும் 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பை தொடர் நெருங்கி வருகிறது. இதனையொட்டி, இந்திய ஜூனியர் கிரிக்கெட் தேர்வு குழு, வரவிருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க சுற்றுப்பயணம் மற்றும் உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் ஆச்சரியமளிக்கும் விதமாக, இரண்டு தொடர்களுக்கும் இரண்டு வெவ்வேறு கேப்டன்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சனிக்கிழமை கூடிய பிசிசிஐயின் ஜூனியர் தேர்வு குழு, தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் தொடர் மற்றும் ஜிம்பாப்வே, நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி U19 உலகக்கோப்பை ஆகியவற்றுக்கான இந்திய அணியை தேர்வு செய்தது.

மேலும் படிக்க | மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயிங் 11இல்... இந்த 3 முக்கிய வீரர்களுக்கு இடமில்லை!

பிசிசிஐயின் அதிரடி திட்டம்

வழக்கமாக ஒரு பெரிய தொடருக்கு முன்பு நடக்கும் பயிற்சி தொடரிலும் அதே கேப்டனே வழிநடத்துவது வழக்கம். ஆனால் இம்முறை, வீரர்களின் பணிச்சுமை, காயம் மற்றும் தலைமைத்துவ பண்பை சோதிக்கும் விதமாக, இரண்டு வெவ்வேறு கேப்டன்களை பிசிசிஐ நியமித்துள்ளது. இது கிரிக்கெட் விமர்சகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. உலகக்கோப்பை தொடருக்கு முன்னோட்டமாக, இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த தொடருக்கு, பீகாரை சேர்ந்த இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் வைபவ் சூர்யவன்சி கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வைபவ் சூர்யவன்சி

இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்ட வைபவ் சூர்யவன்சி, மிக இளம் வயதிலேயே கிரிக்கெட் உலகின் பார்வையைத் தன் பக்கம் திருப்பியவர். 13 வயதிலேயே ரஞ்சி கோப்பையில் அறிமுகமான பெருமைக்குரியவர். தற்போது அவருக்கு இந்திய U19 அணியை வெளிநாட்டு மண்ணில் வழி நடத்தும் மிகப்பெரிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவரது அதிரடி ஆட்டம் தென்னாப்பிரிக்க ஆடுகளங்களில் இந்திய அணிக்கு கைகொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உலகக்கோப்பைக்கு ஆயுஷ் மத்ரே தலைமை

இதனை தொடர்ந்து, ஜனவரி 15ம் தேதி முதல் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் கோலாகலமாக தொடங்கவுள்ள ஐசிசி ஆண்கள் U19 உலகக்கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணிக்கும் கேப்டன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பு, மும்பையை சேர்ந்த பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மத்ரேவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மும்பை கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் அடுத்த ரோஹித் சர்மா என்று வர்ணிக்கப்படும் ஆயுஷ் மத்ரே, உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். உலகக்கோப்பை போன்ற பெரிய தொடர்களில் நிதானமும், ஆளுமையும் தேவை என்பதால், ஆயுஷ் மத்ரே மீது தேர்வுக்குழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளது.

இந்திய U19 அணி

இந்திய U19 அணி எப்போதும் உலகக்கோப்பை தொடர்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு அணியாகும். விராட் கோலி, சுப்மன் கில், பிருத்வி ஷா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் போன்ற பல நட்சத்திரங்களை உருவாக்கிய களம் இது. எனவே, வைபவ் சூர்யவன்சி மற்றும் ஆயுஷ் மத்ரே தலைமையிலான இந்த இளம் படை மீது ரசிகர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை வைத்துள்ளனர். வைபவ் சூர்யவன்சியின் இளத் துடிப்பும், ஆயுஷ் மத்ரேவின் முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையும் இந்திய அணிக்கு இரண்டு வெவ்வேறு விதமான பலத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர் விவரங்கள்

தென்னாப்பிரிக்க தொடர்: உலகக்கோப்பைக்கு முன்னதாக இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுடன் 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. இது உலகக்கோப்பைக்கான சிறந்த பயிற்சியாக அமையும்.

ICC U19 World Cup: ஜனவரி 15ம் தேதி முதல் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெறவுள்ளது. நடப்பு சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவிடம் கடந்த முறை கோப்பையை இழந்த இந்தியா, இம்முறை மீண்டும் கோப்பையை கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது.

U19 உலக கோப்பை இந்திய அணி: ஆயுஷ் மத்ரே (C), விஹான் மல்ஹோத்ரா (VC), வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆரோன் ஜார்ஜ், வேதாந்த் திரிவேதி, அபிக்யான் குண்டு (wk), ஹர்வன்ஷ் சிங் (wk), R.S. அம்ப்ரிஷ், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் ஏ. படேல், முகமது எனான், ஹெனில் படேல், டி. தீபேஷ், கிஷன் குமார் சிங், உத்தவ் மோகன்

தென்னாபிரிக்கா சுற்றுப்பயணத்திற்கான இந்திய அணி: வைபவ் சூர்யவன்ஷி (C), ஆரோன் ஜார்ஜ் (VC), வேதாந்த் திரிவேதி, அபிக்யான் குண்டு (wk), ஹர்வன்ஷ் சிங் (wk), ஆர்.எஸ். அம்ப்ரிஷ், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் ஏ. படேல், முகமது எனான், ஹெனில் படேல், டி. தீபேஷ், கிஷன் குமார் சிங், உத்தவ் மோகன், யுவராஜ் கோஹில், ராகுல் குமார்.

 

மேலும் படிக்க | ரோகித் டீம்மேட், கேகேஆர் பிளேயருக்கு கழுத்தில் அடி! ஐசியூவில் அனுமதி

