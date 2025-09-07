English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோஹித், விராட் கோலிக்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! இந்த தொடரில் விளையாட வேண்டும்!

இந்தியா 'ஏ' அணியில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா விளையாட உள்ளனர் என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடருக்கு முன்னதாக விளையாட உள்ளனர்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 7, 2025, 02:58 PM IST
  • இந்திய A அணியில் விராட், ரோஹித்.
  • விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகலாம்.
  • நீண்ட நாட்களாக இருவரும் விளையாட வில்லை.

Trending Photos

Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
camera icon7
Bad Girl
Bad Girl திரைவிமர்சனம்: இந்த படத்தை பெண்கள் மட்டும்தான் பார்க்கனுமா?
சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
camera icon6
lunar eclipse
சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரே பாடல்! அதன் பிறகு மைக்கே தொடல..எந்த பாடல் தெரியுமா?
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
camera icon6
Ilaiyaraaja
அஜித் படத்தின் மீது இளையராஜா வழக்கு பதிவு! அதிர்ச்சி தகவல்!
ரோஹித், விராட் கோலிக்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! இந்த தொடரில் விளையாட வேண்டும்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா டெஸ்ட் மற்றும் டி20 தொடர்களில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளனர். 2027 ஒருநாள் உலக கோப்பையில் விளையாட இருவரும் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருவரும் விளையாட உள்ளனர். இந்நிலையில் இந்தியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் இந்தியா 'ஏ' அணிக்காக இருவரும் விளையாட வாய்ப்புள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த திடீர் திருப்பம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு முன்னதாக இருவரும் தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஏதுவாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | ஓய்விலிருந்து மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பும் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்.. வேறு நாட்டுக்காக விளையாட முடிவு!

கான்பூரில் நடக்கும் போட்டிகள்

இந்தியா 'ஏ' மற்றும் ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' அணிகளுக்கு இடையே மூன்று அதிகாரப்பூர்வமற்ற ஒருநாள் போட்டிகள் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ளன. இந்த போட்டிகள் அனைத்தும் கான்பூரில் உள்ள கிரீன் பார்க் மைதானத்தில் செப்டம்பர் 30, அக்டோபர் 3 மற்றும் அக்டோபர் 5 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகின்றன. இந்த தொடருக்கான இந்தியா 'ஏ' அணி ஏற்கனவே ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா இடம் பெறலாம் என்று தற்போது தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிசிசிஐ புதிய முடிவு

ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி இருவரும் கடந்த மே மாதம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தனர். ஐபிஎல் 2025 தொடருக்கு பிறகு இருவரும் எந்தவொரு போட்டி கிரிக்கெட்டிலும் பங்கேற்கவில்லை. ரோஹித் சர்மா சமீபத்தில் தனது உடற்சோதனையை முடித்த நிலையில், விராட் கோலி இந்த மாதம் பெங்களூருவில் உள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தனது உடற்தகுதி சோதனையில் ஈடுபடுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

இவர்கள் இருவரும் கடைசியாக மார்ச் மாதம் துபாயில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிராக நடந்த ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி இறுதி போட்டியில் இந்தியாவுக்காக விளையாடினர். அந்த போட்டியில் ரோஹித் சர்மா 76 ரன்கள் குவித்து ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதே தொடரில், விராட் கோலி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதியில் 84 ரன்களும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் ஆட்டமிழக்காமல் 100 ரன்களும் குவித்திருந்தார்.

ஆஸ்திரேலியா தொடர்

ஆசிய கோப்பை முடிந்த பிறகு அடுத்த மாதம் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் ஐந்து டி20 போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. ஒருநாள் போட்டிகள் அக்டோபர் 19, 23 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் பெர்த், அடிலெய்டு மற்றும் சிட்னியில் நடைபெறுகின்றன. இந்த முக்கியமான தொடருக்கு முன்பாக கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் போட்டி சூழலுக்கு தங்களைத் தயார்படுத்தி கொள்ளவே இந்த இந்தியா 'ஏ' தொடரில் விளையாட உள்ளனர். இதன் மூலம், நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு களமிறங்கும் அவர்கள், தங்களது பார்ம் மற்றும் உடற்தகுதியை சோதித்துக்கொள்ள இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும். ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் கோலி 50 போட்டிகளில் 2451 ரன்களும், ரோஹித் 46 போட்டிகளில் 2407 ரன்களும் குவித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | ஷ்ரேயாஸ் ஐயரால் இந்த அதிரடி வீரருக்கு பிரச்சனை - இனி இந்திய அணியில் இடமில்லை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Virat KohliRohit SharmaIndia AAustralia AShreyas Iyer

Trending News