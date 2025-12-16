CSK: ரூ.14.20 கோடிக்கு ஏலம்! யார் இந்த பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா?

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இன்று டிசம்பர் 16 அபுதாபியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல வீரர்களுக்கு கடும் போட்டி நிலவிய நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஒரு ஸ்மார்ட்டான தேர்வை செய்துள்ளது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரான அகீல் ஹொசைனை (Akeal Hosein) அவரது அடிப்படை விலையான ரூ. 2 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது. மேலும் இந்திய வீரர் பிரசாந்த் வீர் மற்றும் கார்த்திக் சர்மாவை யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக 14.20 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி! பதிரானாவை தட்டிதூக்கிய கேகேஆர்! கண்டுகொள்ளாத சிஎஸ்கே!
யார் இந்த அகீல் ஹொசைன்?
சிஎஸ்கே அணி தனது நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான ரவீந்திர ஜடேஜாவை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்தது. இதனால் மிடில் ஓவர்களில் பந்துவீச ஒரு தரமான இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளர் தேவைப்பட்டார். அந்த இடத்தை நிரப்பவே அகீல் ஹொசைன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமானது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அகீல் ஹொசைனின் துல்லியமான சுழற்பந்து வீச்சு இங்கு எடுபடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பல வீரர்களுக்கு கோடிகளில் பணம் கொட்டப்பட்ட நிலையில், ஒரு சர்வதேச தரமுள்ள பந்துவீச்சாளரை வெறும் 2 கோடிக்கு வாங்கியது சிஎஸ்கே-வின் சாதுரியமான நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக 87 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 83 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். இவரது எகானமி ரேட் 7.24 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஐபிஎல் மட்டுமின்றி, பிக் பாஷ் லீக் (BBL), பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் (PSL) போன்ற உலகின் பல டி20 லீக்குகளில் விளையாடிய அனுபவம் இவருக்கு உண்டு.
பிரசாந்த் வீர்
உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த 20 வயது இளம் வீரரான பிரசாந்த் வீர் (Prashant Veer), சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டுள்ளார். இதுவரை எந்தவொரு சர்வதேச போட்டியிலும் விளையாடாத ஒரு இந்திய வீரருக்கு இவ்வளவு பெரிய தொகை கொடுக்கப்படுவது ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே இதுவே முதல்முறை. பிரசாந்த் வீரின் அடிப்படை விலை வெறும் ரூ. 40 லட்சம் மட்டுமே. ஏலம் தொடங்கியதும் சென்னை மற்றும் SRH அணிகள் இவரை எடுக்க போட்டி போட்டன. ஆனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, துணிச்சலாக ரூ. 14.2 கோடிக்கு இவரை தட்டி தூக்கியது.
யார் இந்த பிரசாந்த் வீர்?
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அமேதியை சேர்ந்தவர். இடது கை சுழற்பந்து வீச்சாளரும், அதிரடி பேட்ஸ்மேனுமான இவர் ஒரு முழுமையான ஆல்-ரவுண்டர். சையது முஷ்டாக் அலி டிராபி மற்றும் உத்தரப் பிரதேச U-23 போட்டிகளில் இவர் வெளிப்படுத்திய ஆட்டம் வியக்கத்தக்கது. சமீபத்தில் நடந்த 6 போட்டிகளில் 112 ரன்கள் (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 170) மற்றும் 9 விக்கெட்டுகளை (எகானமி 6.76) வீழ்த்தி ஸ்கவுட்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். நொய்டா கிங்ஸ் (Noida Kings) அணிக்காக விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர். இவரது ஆல்-ரவுண்டர் திறமை ஜடேஜாவை நினைவுபடுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. ரவீந்திர ஜடேஜா இல்லாத குறையை போக்க, ஒரு தரமான இடது கை சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டரை தேடி கொண்டிருந்த சிஎஸ்கே-வுக்கு, பிரசாந்த் வீர் ஒரு பொக்கிஷமாக கிடைத்துள்ளார்.
கார்த்திக் ஷர்மா
ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 19 வயதான விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் கார்த்திக் ஷர்மா (Kartik Sharma), யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே அணியால் வாங்கப்பட்டுள்ளார். பிரசாந்த் வீருக்கு அடுத்தபடியாக, சிஎஸ்கே இந்த ஏலத்தில் எடுத்த இரண்டாவது மிகப்பெரிய 'அன்கேப்ட்' (Uncapped) வீரர் இவர்தான். கார்த்திக் ஷர்மாவின் அடிப்படை விலை வெறும் ரூ. 30 லட்சம் மட்டுமே. சிஎஸ்கே இறுதியில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு அவரை தட்டி தூக்கியது. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர், ஒரு வலது கை விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன். கூச் பெஹார் ட்ராபியில் ஒரே போட்டியில் 17 சிக்சர்களை விளாசி 181 ரன்கள் குவித்தார். வினு மன்கட் ட்ராபியிலும் 22 சிக்சர்களை பறக்கவிட்டுள்ளார். டி20 கிரிக்கெட்டில் இவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 164. இதுவரை 12 டி20 போட்டிகளில் 334 ரன்கள் குவித்துள்ளார். தனது முதல் ரஞ்சி டிராபி போட்டியிலேயே உத்தரகாண்ட் அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்து அசத்தினார்.
சிஎஸ்கே அணியின் நிலை
இந்த ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி ஏற்கனவே சஞ்சு சாம்சனை ரூ. 18 கோடிக்கு டிரேட் மூலம் வாங்கியுள்ளது. தற்போது அகீல் ஹொசைன் மற்றும் பிரசாந்த் வீர் வருகை அணியின் சுழற்பந்து வீச்சு படையை மேலும் வலுப்படுத்தும். தோனியின் தலைமையில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டன்சியில் அகீல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா எப்படி ஜொலிக்கப்போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்!
மேலும் படிக்க | கேமரூன் கிரீன் 25.20 கோடிக்கு ஏலம் போனாலும் 18 கோடி தான் கிடைக்கும்! ஏன் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ