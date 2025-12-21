English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  மாட்டிக்கொண்ட பிரபலங்கள்! யுவராஜ் சிங்கின் சொத்துக்களை முடக்கிய ED!

மாட்டிக்கொண்ட பிரபலங்கள்! யுவராஜ் சிங்கின் சொத்துக்களை முடக்கிய ED!

'ஒன் எக்ஸ் பெட்' சூதாட்ட வழக்கில் அமலாக்கத் துறையின் நடவடிக்கை. சூதாட்ட செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தும் பிரபலங்கள், அதற்கான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கை.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 21, 2025, 08:43 AM IST
  • கிரிக்கெட் பிரபலங்களுக்கு 'செக்'!
  • யுவராஜ், உத்தப்பா, சோனு சூட் சொத்துக்கள் முடக்கம்!
  • மோசடியின் முழு பின்னணி இதோ!

மாட்டிக்கொண்ட பிரபலங்கள்! யுவராஜ் சிங்கின் சொத்துக்களை முடக்கிய ED!

இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலி தொடர்பான விசாரணையில் அமலாக்கத் துறை ஒரு அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. 'ஒன் எக்ஸ் பெட்' (1xBet) என்ற சர்ச்சைக்குரிய பெட்டிங் செயலி வழக்கில், முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் யுவராஜ் சிங், ராபின் உத்தப்பா மற்றும் பாலிவுட் நடிகர் சோனு சூட் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்களுக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ. 7.93 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத் துறை தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது.

வழக்கின் பின்னணி என்ன?

சைப்ரஸ் நாட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் '1xBet' நிறுவனம், இந்தியாவில் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியும் இன்றி இணையதளம் மூலமாக சூதாட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளது. இந்தியாவில் ஆன்லைன் சூதாட்டம் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இந்நிறுவனம் சட்டவிரோதமாக பணப்பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. பொதுமக்களை கவருவதற்காகவும், நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குவதற்காகவும் இந்நிறுவனம் இந்தியாவின் முன்னணி கிரிக்கெட் மற்றும் சினிமா பிரபலங்களை தங்கள் விளம்பரத் தூதர்களாக பயன்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: சுப்மான் கில்லுக்கு ஆப்பு... CSK வீரருக்கு ஜாக்பாட் - உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

பிரபலங்கள் எப்படி சிக்கினார்கள்?

இந்த நிறுவனம் நேரடியாக தங்களை சூதாட்ட நிறுவனமாக அடையாளப்படுத்தி கொள்ளாமல், செய்தி இணையதளங்கள் அல்லது விளையாட்டு தகவல் தளங்கள் என்ற போர்வையில் 'மறைமுக விளம்பரங்கள்' செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விளம்பரங்களில் நடித்ததற்காக பிரபலங்களுக்கு பெருந்தொகை சம்பளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. அமலாக்கத் துறையின் விசாரணையில், இந்த விளம்பரங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட பணம் சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை மூலமாகவும், வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் பிரபலங்களின் வங்கி கணக்குகளுக்கு வந்து சேர்ந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், இது 'குற்றச் செயல் மூலம் ஈட்டிய வருவாய்' என்று வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் விவரம்

  • அமலாக்கத் துறை வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஒவ்வொரு பிரபலத்திற்கும் சொந்தமான சொத்துக்களின் மதிப்பு பின்வருமாறு
  • யுவராஜ் சிங் (Yuvraj Singh): இந்தியாவின் உலகக்கோப்பை நாயகனான இவருக்குச் சொந்தமான 'YWC Health and Wellness Pvt. Ltd.' நிறுவனத்தின் பெயரில் இருந்த ரூ. 2.5 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
  • சோனு சூட் (Sonu Sood): கொரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு உதவியதன் மூலம் நன்மதிப்பை பெற்ற நடிகர் சோனு சூட், இந்த வழக்கில் சிக்கியுள்ளார். இவருக்குச் சொந்தமான ரூ. 1 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
  • ராபின் உத்தப்பா (Robin Uthappa): முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரான இவரின் ரூ. 8.26 லட்சம் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
  • மிமி சக்ரவர்த்தி (Mimi Chakraborty): பெங்காலி நடிகையும், முன்னாள் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்.பி-யுமான இவரின் ரூ. 59 லட்சம் சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
  • நேஹா சர்மா (Neha Sharma): பாலிவுட் நடிகை நேஹா சர்மாவின் ரூ. 1.26 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.
  • மீரா ரவுட்டேலா (Meera Rautela): நடிகை ஊர்வசி ரவுட்டேலாவின் தாயாரான இவருக்கு சொந்தமான ரூ. 2.02 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏற்கனவே சிக்கிய ரெய்னா மற்றும் தவான்

இதே '1xBet' வழக்கில், ஏற்கனவே சில மாதங்களுக்கு முன்பு அமலாக்கத் துறை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போது, இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஷிகர் தவான் மற்றும் சுரேஷ் ரெய்னா ஆகியோருக்கு சொந்தமான சுமார் ரூ. 11.14 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டன. தற்போது இரண்டாவது கட்டமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக இவ்வழக்கில் இதுவரை சுமார் ரூ. 19.07 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் அமலாக்கத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

அமலாக்கத் துறையின் எச்சரிக்கை

இந்த நடவடிக்கை மூலம் அமலாக்கத் துறை ஒரு தெளிவான செய்தியை தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, சட்டவிரோத செயலிகளை, குறிப்பாக சூதாட்ட செயலிகளை விளம்பரப்படுத்தும் பிரபலங்கள், அதற்கான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மட்டுமே செயல்படாமல், சட்டதிட்டங்களை மதித்து நடக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் இதுபோன்ற கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை நம்பி பணத்தை இழக்க வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டது என்பது தற்காலிக நடவடிக்கையே ஆகும். இது தொடர்பான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் இனி நீதிமன்றத்தில் தொடரும். சம்பந்தப்பட்ட பிரபலங்கள் தங்கள் தரப்பு நியாயத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க: சுப்மான் கில் நீக்கப்பட்டது ஏன்? டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் பிளான் என்ன?

Yuvraj SinghRobin UthhapaSonu Sood1xbet AppED

