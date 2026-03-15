அதிர்ச்சி! ஐபிஎல் 2026 தொடங்கும் முன்பு சட்ட சிக்கல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக 10 அணிகளும் தங்களது பயிற்சிகளை தொடங்கியுள்ளனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடந்த பத்து நாட்களாக தங்களது பயிற்சிகளை சென்னையில் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தற்போது சட்ட சிக்கலில் சிக்கி உள்ளது. சமீபத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தங்களது புதிய ஜெர்சியை அறிமுகப்படுத்தியது. இதனை ஒரு வீடியோவாக தயார் செய்து வெளியிட்டிருந்தனர். அதில் சில பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களும் இடம் பெற்று இருந்தது. இந்நிலையில் எங்களது காப்புரிமை பெற்ற பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களை அனுமதி இன்றி சென்னை அணி பயன்படுத்தியதாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உரிமையாளரான சன் டிவி நெட்ஒர்க் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது ஐபிஎல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | தோனி பேட்டிங் இடத்தை மாற்றுமா CSK? கீழ் வரிசையில் இறங்குவது சரியில்லை!
Baby Goat in the new CSK jersey pic.twitter.com/m8cnyEJ2Qc
— Beast (@Beast__07_) March 2, 2026
சர்ச்சை வீடியோ
கடந்த மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி சென்னை அணி புதிய ஜெர்சி அறிமுக வீடியோ ஒன்றை தங்களது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் வெளியிட்டது. தோனி மாசாக என்ட்ரி கொடுப்பது போல இருந்த அந்த வீடியோ இணையத்தில் சில மணி நேரங்களிலே வைரல் ஆனது. அந்த வீடியோவில் ரஜினி நடிப்பில் வெளியான ஜெய்லர் மற்றும் ஜெய்லர் 2 மற்றும் கூலி ஆகிய படங்களில் இடம் பெற்ற பின்னணி இசை, வசனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில் அனிருத் இசையமைத்த பாடல்களையும், ரஜினி படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள வசனங்களையும் எந்தவித முன் அனுமதியும் இன்றி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தங்களது விளம்பர வீடியோவில் பயன்படுத்தியதாக சன் நெட்வொர்க் நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்து உள்ளது.
சன் நெட்வொர்க் நிறுவனத்தின் குற்றச்சாட்டு
காப்புரிமை மீறல் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ள சன் டிவி நெட்வொர்க், சிஎஸ்கே நிர்வாகம் 1 கோடி நஷ்ட ஈடு தர வேண்டும் என்று கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளது. சன் டிவி தரப்பில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ ஜெர்சி மற்றும் பொருட்களை விற்பனை செய்து லாபம் ஈட்டுவதற்காக எங்களின் காப்பரிமை பெற்ற பாடல்களையும், வசனங்களையும் பயன்படுத்தி உள்ளனர். குறிப்பாக ரஜினி வசனங்களை பயன்படுத்தி இணையதளத்தில் ரசிகர்களுக்கு விற்பனை செய்ய முயற்சித்தனர். இந்த வீடியோ மிகப்பெரிய அளவில் வைரல் ஆனது. அவர்களின் ஜெர்சி விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது" என்று மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் எதிர்காலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எங்களது காப்புரிமை பெற்ற பாடல்களை பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், இந்த வீடியோ மூலம் பெற்ற வருமானம் குறித்த விளக்கத்தை சிஎஸ்கே தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பின்வாங்கிய சிஎஸ்கே நிர்வாகம்
இந்த காப்புரிமை விகாரம் பூதாகரமாக வெடிக்கும் முன்பே, சென்னை அணி உடனடியாக அந்த வீடியோவை நீக்கியது. சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் மிகப் பெரிய வைரல் ஆனா அந்த வீடியோவை நீக்கி, அதிலிருந்த பாடல்களை அகற்றி அதற்கு பதிலாக வேறு சில பாடல்களையும் சேர்த்து மீண்டும் அந்த வீடியோவை பதிவேற்றம் செய்துள்ளது. பொதுவாக ஐபிஎல் அணிகள் தங்களது விளம்பரங்கள் மற்றும் சமூக வலைதள பக்கங்களில் சினிமா பாடல்களையும், வசனங்களையும், புகைப்படங்களையும் பயன்படுத்துவது வழக்கமான ஒன்றுதான். ஆனால் இப்படி காப்புரிமை மீறல்களுக்காக 1 கோடி தொகையை கேட்டு வழக்கு தொடர்வது இதுவே முதல் முறையாகும். இந்த விவகாரத்தை மற்ற ஐபிஎல் அணிகளும் கவனித்து வருகின்றனர். இனி வரும் காலங்களில் சமூக வலைத்தளங்களில் பயன்படுத்தும் பாடல்கள் மற்றும் வசனங்களை பார்த்து தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அனைவருக்கும் வந்துள்ளது. இந்த பிரச்சனையை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | IPL 2026 அட்டவணை வெளியீடு.. ஆனா ஒரு ட்விஸ்ட்! CSK எந்தெந்த அணிகளுடன் மோதுகிறது
