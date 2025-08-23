இந்திய அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டது நியாயமா? தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி

Dinesh Karthik : 2025 ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியின் தேர்வு, கிரிக்கெட் வட்டாரங்களில் ஒரு பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அதிரடி வீரரும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனுமான ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், பிரதான அணியில் மட்டுமன்றி, ஐந்து பேர் கொண்ட காத்திருப்புப் பட்டியலிலும் இடம்பெறாதது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் இந்திய விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டர் தினேஷ் கார்த்திக் உட்பட பல கிரிக்கெட் பிளேயர்கள், ஐயரின் இந்த புறக்கணிப்பை "அநியாயம்" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் அபாரமான ஐபிஎல் ஆட்டம்
கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மிகச்சிறப்பாக விளையாடினார். அவர் 17 போட்டிகளில் 604 ரன்களைக் குவித்து, 50.33 என்ற அபாரமான சராசரியையும், 170.07 என்ற உயர்வான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டையும் வைத்திருந்தார். ஆறு அரைசதங்கள் அடித்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியை இறுதிப் போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்றதில் அவருடைய பங்களிப்பு அளப்பரியது. இவ்வளவு சிறப்பாக ஆடியபோதிலும், அவருக்கு ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காதது பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. பிசிசிஐயின் தேர்வுக் குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர், இந்தத் தேர்வு குறித்துப் பேசும்போது, "ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. ஆனால், அவர் யாருக்குப் பதிலாக அணியில் இடம்பெறுவார்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
தினேஷ் கார்த்திக் கேள்வி
தினேஷ் கார்த்திக், தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில், "ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் எங்கே? இதுதான் பெரிய கேள்வி, இல்லையா? அவர் எப்படி அணியில் இருந்து விலக முடியும்? இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்பட்டிருப்பதால், அவரை 15 பேர் கொண்ட அணியில் சேர்க்காமல் விட்டது ஓரளவு புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஆனால், எதிர்காலத்தை மனதில் கொண்டு, அடுத்த டி20 உலக கோப்பைக்கான ஐந்து வீரர்களின் பட்டியலில் கூட அவரைச் சேர்க்காதது ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். அவர் மேலும், "அவருக்கான கதவுகள் மூடப்பட்டு விட்டதா? இது சற்று அநியாயம். ஒரு கேப்டனாக அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கிறார், மேலும் அழுத்தத்தின் கீழ் ஒரு பேட்டராக மிகச் சிறப்பாகவே செயல்பட்டிருக்கிறார். அவர் அணியில் இருந்திருக்க வேண்டும்" என்று அழுத்தமாகத் தெரிவித்தார்.
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் புறக்கணிப்பு
ஸ்ரேயாஸ் ஐயரைப் போலவே, இளம் வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் முக்கிய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, காத்திருப்பு வீரர்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இதுவும் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் 559 ரன்களைக் குவித்து ஜொலித்த ஜெய்ஸ்வாலுக்கு, அபிஷேக் ஷர்மா போன்ற ஆல்-ரவுண்டர் வீரர்களின் வருகையால் இடம் கிடைக்கவில்லை என்று தேர்வுக் குழு தெரிவித்துள்ளது. எனினும், அவரது அபாரமான பேட்டிங் திறன் மற்றும் அனுபவம், குறிப்பாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவர் காட்டிய ஆக்ரோஷமான ஆட்டம், அவருக்கு ஒரு முக்கிய இடத்தை அளித்திருக்க வேண்டும் என்று பலரும் கருதுகின்றனர்.
அணியில் புதிய முகங்கள்
ஆசியக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் பல இளம் வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். ஐபிஎல் தொடரில் திறமையை நிரூபித்த அபிஷேக் ஷர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் ஜிதேஷ் ஷர்மா போன்றோர் இந்த வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். அதே சமயம், இந்திய அணியின் வழக்கமான கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா, துணை கேப்டன் பதவியை இழந்துள்ளார், அவருக்குப் பதிலாக சுப்மன் கில் இந்த இடத்தைப் பெற்றுள்ளார். காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ள ஜஸ்பிரித் பும்ரா மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை:
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் செப்டம்பர் 9 முதல் 28 வரை நடைபெறும் இந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில், இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஓமன் மற்றும் ஹாங்காங் ஆகிய எட்டு அணிகள் மோதுகின்றன. இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் செப்டம்பர் 10 அன்று ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை எதிர்த்து விளையாட உள்ளது. பின்னர் செப்டம்பர் 14 அன்று பாகிஸ்தானுடன் மோதலுக்குத் தயாராக உள்ளது. இந்தத் தொடர், அடுத்த டி20 உலக கோப்பைக்கான இந்திய அணியின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காண ஒரு முக்கியமான களமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
