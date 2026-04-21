இந்திய டி20 அணியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. ஜாகிர் கான் சொன்ன முக்கிய தகவல்

இந்திய டி20 அணியில் முதலில் ஒரு வீரராக எப்படி இடம் பிடிப்பது என்பதை பற்றிதான் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிந்திக்க வேண்டும். அதுவே அவரின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். பின்னர் கேப்டன் பதவியை எதிர்பார்க்கலாம் என முன்னாள் வீரர் ஜாகீர் கான் பேசி இருக்கிறார்.
கேப்டன்சியில் அசத்தும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி அசத்தலாக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி ஒன்றில் கூட தோல்வி அடையாமல் வெற்றி நடைபோட்டு வருகிறது. இந்த ஐபிஎல்லில் மட்டுமல்லாமல் கடந்த ஐபிஎல்லிலும் ஸ்ரேயாஸ் தலைமையில் பஞ்சாப் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டது. லீக்கில் 14 போட்டிகளில் விளையாடிய அந்த அணி 9ல் வெற்றி பெற்று பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறியது. அங்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக இறுதி போட்டியில் விளையாடியது. ஆனால் நூழிலையில் கோப்பையை தவறவிட்டது. அப்போட்டியில் ஆர்சிபி அணி வெறும் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்திலேயே வென்றது. இந்த சூழலில், இம்முறை கண்டிப்பாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி இறுதி போட்டி வரை செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
6 போட்டிகளில் 208 ரன்கள்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டன்சியில் மட்டுமல்லாமல் பேட்டிங்கிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவர் நடப்பாண்டில் 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள நிலையில், அதில் அவர் 208 ரன்களை அடித்து நடப்பாண்டில் அதிக ரன்கள் அடிக்கும் போட்டியில் உள்ளார். இப்படி கேப்டன் மற்றும் பேட்டிங்கில் என இரண்டிலுமே அசத்தி வரும் ஸ்ரேயாஸ், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக வருவார் என கூறப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பான கோரிக்கைகளும் வலுத்து வருகிறது.
இந்திய டி20 கேப்டன் பதவியில் இருந்து சூர்யகுமார் நீக்கம்?
தற்போது இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக சூர்யகுமார் யாதவ் இருந்து வருகிறார். இந்த சூழலில், அவரது பேட்டிங் ஃபார்ம் மோசமாக இருப்பதாலும், அவருக்கு 35 வயதாவதாலும் சூர்யகுமார் யாதவ் பதிலாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை கேப்டனாக மாற்ற வேண்டும் என்று பலரும் பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மீண்டும் எப்படி டி20 அணிக்குள் நுழைவது என்பததைதான் பார்க்க வேண்டும். கேப்டன் பதவிக்கு யோசிக்க கூடாது என இந்திய முன்னாள் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் ஜாகிர் கான் தெரிவித்துள்ளார்.
ஸ்ரேயாஸ் முதலில் அணியில் இடம் பிடிக்க வேண்டும்
இது தொடர்பாக பேசிய ஜாகிர், ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு தற்போது முதல் டி20 அணியில் இடம் பிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவரது நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். அவர் கேப்டன் பதவியை பற்றி யோசிக்கிறாரா என்பது குறித்து தெரியாது. தற்போது இந்திய டி20 அணியில் பலமான போட்டி நிலவுவதால் அவர்களுடன் போட்டியிட்டு முதலில் அணியில் அவருக்கான இடத்தை பிடிக்க வேண்டும். பின்னர் கேப்டன் பதவியை பார்த்து கொள்ளலாம். மேலும், ஸ்ரேயாஸ் நிச்சயம் கேப்டனுக்கான போட்டியாளராக இருப்பார் என தெரிவித்தார்.
இரண்டு அணிகளாக பிரியும் இந்திய அணி - பிசிசிஐ திட்டம்
வரும் அக்டோபர் மாதத்தில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகள் மட்டும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் ஓரே நேரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இதனால் இந்திய அணி இரண்டிலுமே விளையாட வேண்டும் என்பதற்காக அணியை இரண்டு குழுக்களாக பிரிக்க பிசிசிஐ திட்டம் தீட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்காக 30 முதல் 35 வீரர்களை தேடி வருவதாகவும், நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் சிறப்பாக விளையாடி வரும் வீரர்களை தீவிரமாக கவனித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இரண்டு அணிகளில் ஒன்றுக்கு ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை கேப்டனாக நியமிக்கவும் பிசிசிஐ விரும்புவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஸ்ரேயாஸ் ஐபிஎல்லில் சிறப்பாக கேப்டன்சி செய்து வருவதால் அவரை கேப்டனாக்க யோசித்து வருகிறதாம். ஸ்ரேயாஸ் தலைமையில் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுவரை டி20 போட்டிகளில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இதுவரை 51 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கிறார். இதில் அவர் 1,104 ரன்களை அடித்துள்ளார். இதில் 8 அரை சதங்களும் அடங்கும். அதிகபட்சமாக 74 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதேபோல் ஐபிஎல்லில் 134 போட்டிகளில் விளையாடி 3939 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 30 அரை சதங்கள் அடங்கும். அதிகபட்சமாக 97 ரன்களும் அவரது சராசரி 34.86 ஆகவும் உள்ளது.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1) ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இந்திய டி20 அணியில் இடம் பிடிப்பாரா?
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஐபிஎல்லில் தொடர்ந்து சிறப்பாக விளையாடி வருவதால், அவர் டி20 அணியில் மீண்டும் இடம் பிடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் போட்டி கடுமையாக இருப்பதால் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவது அவசியம் ஆகிறது.
2) இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஆக வாய்ப்புள்ளதா?
ஆம், இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் நியமிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ்விற்கு 35 வயதாவதாலும், அவரின் ஃபார்ம் மோசமாக இருப்பதாலும், அவரை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கி, ஸ்ரேயாஸை கேப்டனாக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
3) ஸ்ரேயாஸ் ஐபிஎல்லில் எப்படி செயல்படுகிறார்?
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஐபிஎல்லில் ஒரு கேப்டனாகவும் பேட்ஸ்மேனாகவும் சிறப்பாகவே செயல்பட்டு வருகிறார். நடப்பு ஐபிஎல்லில் கூட அவர் 6 போட்டிகளில் 208 ரன்களை குவித்து அசத்தி உள்ளார்.
மேலும் படிக்க: ஆயூஷ் மாத்ரே விலகல்.. சிஎஸ்கே அணி அறிவிப்பு! மாற்று வீரர் யார்?
மேலும் படிக்க: ஹர்திக் திட்டியதும் தீயாக மாறிய திலக் வர்மா.. அடுத்த 23 பந்தில் 82 ரன்கள்! வைரல் வீடியோ
மேலும் படிக்க: மும்பை அணியின் வெற்றியால் சிஎஸ்கேவிற்கு நடந்த சோகம்! என்ன தெரியுமா?
