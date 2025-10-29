English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் இந்திய அணியில் இடம் பெறப்போவது யார் தெரியுமா?

ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் இந்திய அணியில் இடம் பெறப்போவது யார் தெரியுமா?

இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டரின் மிக முக்கிய வீரரான ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இழப்பு, அணிக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவாகும். அவரது இடத்தை பிடிக்க கூடிய 3 வீரர்களை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 29, 2025, 09:41 AM IST
  • ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் யார்?
  • நம்பர் 4 இடத்திற்குப் போட்டி போடும் 3 வீரர்கள்!
  • சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு?

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
camera icon11
Diwali highest collection
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
aa22
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
camera icon7
vastu tips
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் இந்திய அணியில் இடம் பெறப்போவது யார் தெரியுமா?

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில், பீல்டிங்கின் போது ஏற்பட்ட மோசமான காயம் காரணமாக, இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிட்னி மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது விலா எலும்பில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், அவர் முழுமையாக குணமடைய நீண்ட காலம் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், வரும் நவம்பர் 30ம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக தொடங்கும் ஒருநாள் தொடரில், அவர் பங்கேற்க மாட்டார் என்பது உறுதியாகிவிட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்திய அணியின் மிடில் ஆர்டரின் மிக முக்கிய வீரரான ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இழப்பு, அணிக்கு ஒரு பெரும் பின்னடைவாகும். இந்த நிலையில், அவரது முக்கியமான நம்பர் 4 பேட்டிங் இடத்திற்கு, எந்த வீரரை தேர்வு செய்வது என்பது, அணி நிர்வாகத்திற்கு ஒரு பெரிய சவாலாக அமைந்துள்ளது. அந்த இடத்திற்கு போட்டி போடும் மூன்று முக்கிய வீரர்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க: Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!

ரியான் பராக் (Riyan Parag)

கடந்த ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிரான தொடரின் மூலம் ஒருநாள் போட்டிகளில் அறிமுகமான ரியான் பராக், காயம் காரணமாக அணியில் இருந்து தனது இடத்தை இழந்தார். அவர் விளையாடிய ஒரே ஒரு போட்டியில், 15 ரன்கள் எடுத்ததுடன், 9 ஓவர்கள் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி, தனது ஆல்ரவுண்டர் திறமையை வெளிப்படுத்தினார். மேலும், 9 டி20 போட்டிகளிலும் இந்தியாவிற்காக விளையாடியுள்ளார். நம்பர் 4 இடத்தில் பேட்டிங் செய்வதுடன், ஒரு கூடுதல் பந்துவீச்சு விருப்பத்தையும் வழங்குவதால், அணிக்கு தேவையான சமநிலையை ரியான் பராக் கொண்டு வரக்கூடும். இது அவரை ஒரு வலுவான போட்டியாளராக மாற்றுகிறது.

திலக் வர்மா (Tilak Varma)

கடந்த மாதம் நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டியில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இவர் ஆடிய மேட்ச்-வின்னிங் இன்னிங்ஸ், இவரை ஒரே இரவில் நட்சத்திரமாக உயர்த்தியது. 2023ல் வங்கதேசத்திற்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் அறிமுகமான இவர், இதுவரை 4 போட்டிகளில் 22.66 என்ற சராசரியில், 68 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். ஆசிய கோப்பையில் வெளிப்படுத்திய அபாரமான ஆட்டத்தின் மூலம், தற்போது அவர் நல்ல பேட்டிங் ஃபார்மில் இருக்கிறார். அவரது நிதானமான ஆட்டம், மிடில் ஆர்டருக்கு தேவையான ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை கொடுக்கும் என்பதால், ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் இடத்திற்கு இவரை தேர்வு செய்யவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன் (Sanju Samson)

சஞ்சு சாம்சன், ஒரு டாப்-ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் என்ற காரணத்தை கூறி, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து அவர் நீக்கப்பட்டார். ஆனால், தற்போது டாப் 4ல் ஒரு இடம் காலியாக உள்ள நிலையில், சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற குரல்கள் வலுத்து வருகின்றன. குறிப்பாக, அவரது ஒருநாள் போட்டி புள்ளிவிவரங்கள், அவருக்காக பேசுகின்றன. இதுவரை 16 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 56.66 என்ற சராசரியில், ஒரு சதம் மற்றும் மூன்று அரைசதங்களுடன், 510 ரன்களை குவித்துள்ளார். 

இத்தகைய ஒரு அபாரமான ரெக்கார்டை வைத்திருக்கும் ஒரு வீரரை, இனியும் புறக்கணிக்க முடியாது. ஸ்ரேயாஸ் ஐயரின் நம்பர் 4 இடத்தை, எந்தவித சந்தேகமும் இன்றி மிக சரியாக நிரப்பக்கூடிய தகுதி, சஞ்சு சாம்சனுக்கு உள்ளது. இந்த மூன்று வீரர்களில் யாருக்கு அந்த அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அணி நிர்வாகம், தற்போதைய ஃபார்ம், அணியின் தேவை மற்றும் எதிர்கால திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு, ஒரு சரியான முடிவை எடுக்கும் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

மேலும் படிக்க: IND vs AUS: டி20 அணியில் சிஎஸ்கே வீரருக்கு இடமில்லை? கம்பீரின் முக்கிய பிளான்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Shreyas IyerShreyas Iyer InjurySouth AfricaSanju SamsonRiyan Parag

Trending News