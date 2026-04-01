CSK vs PBKS: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம்.. சிஎஸ்கே போட்டியில் விளையாடுவாரா? முழு விவரம்

Shreyas Iyer Injury Update: 2026 ஐபிஎல் சீசன் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 4வது லீக் போட்டி நேற்று (மார்ச் 31) சண்டிகார் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings) அணியும் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் (Gujarat Titans) அணியும் மோதின. இப்போட்டியின்போது, பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது வலது கையில் அடிபட்டு காயமடைந்தார்.
பஞ்சாப் கிங்ஸ் வெற்றிக்கு காரணமான கூப்பர் கானோலி
இப்போட்டியில், முதலில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிதான் முதலில் பேட்டிங் செய்தது. அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 162 ரன்களை எடுத்தது. அதிகபட்சமாக சுப்மன் கில் 39, ஜோஸ் பட்லர் 38 ரன்களும் அடித்தனர். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் விஜயகுமார் வைசாக் அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதையடுத்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது, அந்த அணி சார்பில் கூப்பர் கானோலி 72 ரன்களை குவித்து பஞ்சாப் அணியின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்தார். போட்டியை 19.1 ஓவரில் முடிவைத்தார்.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம்
இதற்கிடையில் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (Shreyas Iyer) 12வது ஓவரின்போது காயமடைந்தார். ரஷித் கான் வீசிய பந்தை ஸ்ட்க்கையில் இருந்த கூப்பர் கானோலி நேராக அடித்தார். அப்போது நான் - ஸ்ட்ரைக்கரில் இருந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கையில் வசமாக பட்டது. வலியால் துடித்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிறுதி நேரத்திலேயே ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். அவர் 11 பந்துகளில் 18 ரன்கள் எடுத்தார்.
எனது கை நன்றாகவே உள்ளது - ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்
போட்டி முடிந்த பின்னர் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, என் கை நன்றாக உள்ளது. தற்போது அவ்வளவே சொல்ல முடியும். என் கை முன்பு எப்படி இருந்ததோ அதேபோல் தற்போது உள்ளது. நான் எதையும் கெடுத்துவிட விரும்பவில்லை என காயம் குறித்து ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கூறினார். இருப்பினும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், அடுத்த போட்டியில் விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ்
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் (Punjab Kings) அணி அடுத்த போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு (Chennai Super Kings) எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற இருப்பதால், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் சென்னை செல்ல இருக்கின்றனர். அங்கு ஏற்கனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரர்கள் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.
சிஎஸ்கே அணிக்கு முக்கிய போட்டி
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை (CSK) பொறுத்தவரையில் இப்போட்டி மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோல்வி அடைந்ததால், இப்போட்டியில் வெற்றியை பெற்று தங்களது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்க காத்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இப்போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடுவாரா?
ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கையில் வசமாக அடிவாங்கினார். ஆனால் தனது கை நன்றாக இருப்பதாக கூறி இருக்கிறார். இதனால் பெரிய அளவில் எதுவும் இருக்காது என தெரிகிறது. எனவே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் பங்கேற்ப்பார் என தெரிகிறது. ஒருவேளை அவர் பங்கேற்கவில்லை என்றால், கேப்டன் பொறுப்பு மார்கஸ் ஸ்டோனிஸுடம் கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில் யார்?
அதேபோல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதிலாக அணிக்குள் பிரியான்ஸ் ஆர்யாவை கொண்டு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரியான்ஸ் ஆர்யா இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்தப்பட்டார். ஒருவேளை சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விளையாடவில்லை என்றால், பிளேயிங் 11ல் பிரியான்ஸ் ஆர்யாவை கொண்டுவந்து இமேக்ட் வீரராக வேறு ஒரு வீரரை பயன்படுத்துவார்கள் என தெரிகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), உர்வில் படேல், மேத்யூ ஷார்ட், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, ஜேமி ஓவர்டன், நூர் அகமது, மாட் ஹென்றி, அன்ஷுல் கம்போஜ், கலீல் அகமது.
இம்பேக்ட் வீரர்: சர்ஃப்ராஸ் கான்
பஞ்சாப் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11
பிரப்சிம்ரன் சிங் (விக்கெட் கீப்பர்), கூப்பர் கோனோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), நேஹால் வதேரா, ஷஷாங்க் சிங், மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், மார்கோ ஜான்சன், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.
இம்பேக்ட் வீரர்: பிரியான்ஷ் ஆர்யா.
