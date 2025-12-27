இந்திய அணியில் உள்ளே வரும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... வெளியேறப்போகும் முக்கிய வீரர் யார்?

Shreyas Iyer, Team India: காயம் அடைந்த ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், அவர் இந்திய அணிக்குள் வரும்பட்சத்தில் வெளியேறப்போகும் அணி எது என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது.
Team India: நியூசிலாந்து தொடர்
இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது சர்வதேச போட்டிகளுக்கு பிரேக் கொடுத்து, உள்நாட்டு போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றனர். ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ரிஷப் பண்ட் உள்ளிட்ட பல முக்கிய வீரர்கள் விஜய் ஹசாரே தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். அடுத்து நியூசிலாந்து அணி இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறது. வரும் ஜன. 11ஆம் தேதி ஓடிஐ தொடரும், ஜன. 21ஆம் தேதி டி20ஐ தொடரும் தொடங்குகிறது.
Team India: முக்கிய வீரர்கள் விளையாடுவார்கள்
இதில் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்க உள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அதே ஸ்குவாட்தான் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரிலும் விளையாடும் எனலாம். அதற்கு முன் நடைபெறும் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடருக்கான இந்திய அணி விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, கேப்டன் சுப்மான் கில், ஜடேஜா என டி20ஐ ஸ்குவாடில் இல்லாத பெரும்பாலான வீரர்கள் கலந்துகொள்வார்கள். குல்தீப் யாதவ் மட்டும் இரு தொடர்களிலும் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Team India: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கம்பேக்
இது ஒருபுறம் இருக்க, ஆஸ்திரேலியா ஓடிஐ தொடரில் விலா எலும்பில் காயம் ஏற்பட்டு நீண்ட ஓய்வில் இருந்த ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது மீண்டும் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் புகைப்படங்களை பார்க்க முடிகிறது. அவர் பெங்களூரு தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியில் தனது உடற்தகுதியை மேம்படுத்தி வருகிறார் என கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை நியூசிலாந்து ஓடிஐ தொடருக்கு முன் அவர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்கும்பட்சத்தில் நியூசிலாந்து தொடரிலேயே அவர் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
Team India: திலக் வர்மாவுக்கு இடமில்லை
ஒருவேளை, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஸ்குவாடில் இணைந்தால் கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு முக்கிய வீரரை இந்திய அணி கழட்டிவிட வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக மிடில் ஆர்டரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ரிஷப் பண்ட், துருவ் ஜூரேல், திலக் வர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் அல்லது நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அந்த வகையில், நிச்சயம் திலக் வர்மா நியூசிலாந்து தொடரில் விளையாட மாட்டார். அதற்கு பதில் ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை சேர்க்கப்படுவார்.
Team India: முக்கியத்துவம் பெறும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை
இருப்பினும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் உடற்தகுதியை தற்போது நிரூபிக்காவிட்டால் ஐபிஎல் தொடருக்குள் ரெடியாகிவிடுவார் எனலாம். எனவே, திலக் வர்மாவுக்கு பதில் வேறொரு வேகப்பந்துவீச்சாளரையோ அல்லது ஆல்-ரவுண்டரையோ இந்திய அணி தனது ஸ்குவாடில் சேர்க்கும். அதேநேரத்தில் துருவ் ஜூரேல் மூன்றாவது விக்கெட் கீப்பராக இருப்பதால் வேறொரு இளம் பேட்டருக்கு ஓடிஐயில் வாய்ப்பளிக்கவும் தேர்வுக்குழு நினைக்கலாம். எனவே, தற்போது நடைபெற்று வரும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
