/தோனியை மிஞ்சிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... டி20ஐ போட்டிகளில் சாதனை - இது தொடருமா?

Shreyas Iyer Surpasses MS Dhoni : இந்திய அணி தற்போது ஜிம்பாப்வே நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. மூன்று டி20ஐ போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன. முதல் டி20ஐ போட்டியில் இந்திய அணி 40 பந்துகளை மிச்சம்வைத்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது.
அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 0-2, இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 0-4 என தொடர்ச்சியாக டி20ஐ தொடர்களை இந்திய அணி இழந்துவிட்ட நிலையில், தற்போது ஆறுதல் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு டி20ஐ போட்டிகள் பாக்கி இருக்கின்றன. அதிலும் வென்று ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி அதன் தோல்வி பாதைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேற்றைய (ஜூலை 23) முதல் போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீசியது. ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங்கில் 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் 125 ரன்கள் எடுக்கப்பட்டது. இந்திய அணி தரப்பில் பிரின்ஸ் யாதவ், மயங்க் யாதவ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருந்தார்.
மதேவெரே 39 ரன்களையும், மருமணி 27, ரியான் பர்ல் 26 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அடுத்து பேட்டிங் செய்த இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா 1, சூர்யவன்ஷி 50, இஷான் கிஷன் 35, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 28*, திலக் வர்மா 6* என 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியை பதிவு செய்தது.
அந்த வகையில், நேற்று 18 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை படைத்திருந்தார். வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருந்தார். அடுத்து நாளை (ஜூலை 25), நாளை மறுதினம் (ஜூலை 26) ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் மீதம் உள்ள அடுத்த 2 போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.
இந்திய அணியின் வெற்றி ஒருபுறம் இருக்க, டி20ஐ கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார். அதுவும் இந்திய அணியின் வெற்றிகரமான கேப்டன் என கருதப்படும் எம்எஸ் தோனியை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தற்போது மிஞ்சியிருக்கிறார். இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாக அவரது முதல் 8 டி20ஐ போட்டிகளிலும் டாஸ் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதுபோன்று ஆடவர் டி20ஐ போட்டிகளில் முதல் 8 போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக டாஸ் வென்ற முதல் கேப்டன் என்ற பெருமையை ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் பெற்றுள்ளார். பஹாமாஸ் அணியின் கிரிகோரி டெய்லர் அவது முதல் 7 போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து 7 முறை டாஸ் வென்றிருந்தார்.
முன்னதாக, 2010ஆம் ஆண்டு மே மாதம் முதல் 2012ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை இந்திய முன்னாள் கேப்டன் தோனியும் 7 டி20ஐ போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக டாஸ் வென்றிருந்தார். தற்போது இதையும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மிஞ்சியுள்ளார். அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 2 டி20ஐ, இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டி20ஐ, ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிராக ஒன்று என 8 டி20ஐ போட்டிகளில் ஷ்ரேயாஸ் டாஸ் வென்றார்.
இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதும் மீதம் உள்ள 2 போட்டிகள் நாளையும், நாளை மறுதினமும் இந்திய நேரப்படி மாலை 4.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. தொலைக்காட்சியில் Unite8 Sports தொலைக்காட்சியிலும், Fancode தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம்.