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தோனியை மிஞ்சிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... டி20ஐ போட்டிகளில் சாதனை - இது தொடருமா?

Shreyas Iyer : டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் முன்னாள் இந்திய கேப்டன் எம்எஸ் தோனியை, தற்போதைய இந்திய கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:21 PM IST
தோனியை மிஞ்சிய ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... டி20ஐ போட்டிகளில் சாதனை - இது தொடருமா?
Image Credit: Shreyas Iyer | Image Source : X/@BCCI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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