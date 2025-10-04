English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முடிவுக்கு வந்தது ரோஹித் காலம்... இனி கில் தான் கேப்டன் - ஓடிஐ அணி அறிவிப்பு!

IND vs AUS ODI: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுப்மான் கில் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஸ்குவாடில் ரோஹித் மற்றும் விராட் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 4, 2025, 03:08 PM IST

