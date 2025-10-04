முடிவுக்கு வந்தது ரோஹித் காலம்... இனி கில் தான் கேப்டன் - ஓடிஐ அணி அறிவிப்பு!

IND vs AUS ODI: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடருக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுப்மான் கில் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஸ்குவாடில் ரோஹித் மற்றும் விராட் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
India’s squad for Tour of Australia announced
Shubman Gill named #TeamIndia Captain for ODIs
The #AUSvIND bilateral series comprises three ODIs and five T20Is against Australia in October-November pic.twitter.com/l3I2LA1dBJ
— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
