  • தொடர்ந்து சொதப்பும் கில்.. கம்பீர் இருக்கிற வர சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காதா? முழு விவரம்!

தொடர்ந்து சொதப்பும் கில்.. கம்பீர் இருக்கிற வர சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காதா? முழு விவரம்!

Shubman Gill vs Sanju Samson: நேற்று (டிசம்பர் 11) நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் சுப்மன் கில் கோல்டன் டக் ஆகி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 12, 2025, 07:52 AM IST
தொடர்ந்து சொதப்பும் கில்.. கம்பீர் இருக்கிற வர சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காதா? முழு விவரம்!

Shubman Gill vs Sanju Samson: தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. டெஸ்ட், ஒருநாள் தொடர் முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இதுவரை இரண்டு போட்டிகள் முடிவடைந்திருக்கிறது. 9ஆம் தேதி ஒடிசாவின் கட்டாக்கில் நடந்த முதல் போட்டியில் இந்திய அணியும் நேற்று (டிசம்பர் 11) முலன்பூரில் நடந்த இரண்டாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் வென்று முதல் போட்டியின் தோல்விக்கு பதலடி கொடுத்திருக்கிறது. 

India vs South Africa 2nd T20: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 2வது டி20 

இந்த இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது. இதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக இருக்கும் சுப்மன் கில் முக்கிய காரணமாக பார்க்கிறார். இப்போட்டியில் முதலில் தென்னாப்பிரிக்கா அணிதான் பேட்டிங் செய்தது. சிறப்பாக விளையாடிய அந்த அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 4 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் எடுத்தது. இதையடுத்து 214 ரன்கள் என்ற பெரிய இலக்கை துரத்த முயன்ற இந்திய அணி 162 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது.

Shubman Gill: தொடர்ந்து சொதப்பும் சுப்மன் கில் 

இதில் முக்கிய வீரராக பார்க்கப்படும் சுப்மன் கில் தான் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். திலக் வர்மாவை தவிர்த்து வேறு எந்த வீரரும் சிறப்பாக விளையாடவில்லை. ஆனால் கில் கோல்டன் டக்கானது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. டி20 அணியில் இந்திய அணிக்காக தொடக்க வீரராக விளையாடி வந்த சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தார். ஆனால் அவரை தூக்கிவிட்டு அந்த இடத்தில் சுப்மன் கில்லை இறக்கினார் கவுதம் கம்பீர். ஆனால் பெரிய பலன்கள் அளிக்கவில்லை. அவர் விளையாடிய கடைசி 10 போட்டிகளில் ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்கவில்லை. இதனால் ரசிகர்கள் அவரை கடுமையாக விமர்சித்து சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பி வருகின்றனர்.
Sanju Samson: 3 சதங்களை விளாசிய சஞ்சு சாம்சன் 

ஆனால் சஞ்சு சாம்சன் 10 போட்டிகளில் 3 சதங்களை அடித்து கிடைத்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இருப்பினும் அவரை பெஞ்சில் உட்கார வைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அவருக்கு துணை கேப்டன் பதவியை கொடுத்து தொடக்க வீரராக களமிறக்கி கம்பீர் அழகு பார்க்கிறார் என்றும் விமர்சிக்கின்றனர். இதனால் இந்திய அணிக்கு எந்த விதத்திலும் பலன் இல்லை என்றும் கூறி வருகின்றனர். 

Gautam Gambhir: என்னதான் நினைக்கிறார் கம்பீர் 

3 சதங்களை விளாசி 180க்கு மேல் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வைத்திருக்கும் வீரரை பெஞ்சில் அமர வைத்துவிட்டு கடைசி 10 போட்டியாக ஒரு அரைசதம் கூட அடிக்காத வீரரை களமிறக்குகிறார். பேட்டிங் ஆர்டரை அடிக்கடி மாற்றுகிறார். ஆல் ரவுண்டர்களை அதிகம் அணியில் வைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார். சரி இதெல்லாம் பலன் அளிக்கும் என்று பார்த்தால் இல்லை. 2024ஆம் ஆண்டு பாதிக்கு மேல் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற கம்பீர் இதுவரை பெரிதாக ஒன்றும் செய்யவில்லை. சாம்பியன்ஸ் டிராபி மற்றும் ஆசிய கோப்பையை வென்றதை தவிர மற்ற போட்டிகளில் பெரிதாக ஏதும் செய்யவில்லை. படுதோல்விகள் மட்டுமே மிஞ்சியது. சமீபத்தில் டெஸ்ட் போட்டிகளின் தொடர் தோல்விகளால் WTC இறுதி போட்டி வாய்ப்பு கேள்விக்குறியாகி இருக்கிறது என இவரது தலைமையில் பல சரிவுகளை மட்டுமே இந்திய அணி சந்தித்திருக்கிறது. 

Shubman Gill Last 10 T20 Innings: சுப்மன் கில்லின் கடைசி 10 போட்டிகள் 

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக (டிசம்பர் 11, 2025) 0 ரன்கள், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக (டிசம்பர் 9, 2025) 4 ரன்கள், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (நவம்பர் 8, 2025) 29 ரன்கள், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (நவம்பர் 6, 2025) 46 ரன்கள், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (நவம்பர் 2, 2025) 15 ரன்கள், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (அக்டோபர் 31, 2025) 5 ரன்கள்,  ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (அக்டோபர் 29, 2025) 37 ரன்கள், பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக (செப்டம்பர் 28, 2025 - ஆசிய கோப்பை) 12 ரன்கள், இலங்கைக்கு எதிராக (செப்டம்பர் 26, 2025 - ஆசிய கோப்பை) 4 ரன்கள், வங்கதேசத்திற்கு எதிராக (செப்டம்பர் 24, 2025 - ஆசிய கோப்பை) 29 ரன்கள் என மொத்தமாக 181 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

