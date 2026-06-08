/பிராட்மேனுக்கு அடுத்து சுப்மான் கில்... 99 கேப்டன்களை முந்தி பெரிய சாதனை...

Shubman Gill Records : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் டெஸ்ட் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு நாள் ஆட்டம் நிறைவடைந்திருக்கிறது. இந்திய அணி சிறப்பான நிலையில் உள்ளது.
இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 8 விக்கெட்டை இழந்து 564 ரன்களை எடுத்து டிக்ளர் செய்தது. கேப்டன் சுப்மான் கில் 126, கேஎல் ராகுல் 100, ரிஷப் பண்ட் 81, சாய் சுதர்சன் 81, வாஷிங்டன் சுந்தர் 52 ரன்களை எடுத்தனர். ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சில் முகமது சலீம் 6 விக்கெட்டை இழந்துள்ளனர்.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி இன்று இரண்டாவது நாள் தேநீர் இடைவேளைக்கு முன்னர் பேட்டிங் செய்ய தொடங்கியது. இன்றைய ஆட்டநேர முடிவில் 39.5 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் முடிவில் 113 ரன்களை ஆப்கானிஸ்தான் சேர்த்தது. இன்னும் 451 ரன்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பின்தங்கி உள்ளது. ரஹ்மத் ஷா 43 ரன்களில் ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளார். மானவ் சுதார் 3 மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தி உள்ளனர்.
இப்போட்டியில் இந்திய அணியே முன்னணியில் இருக்கிறது. இன்னும் பெரிய பேட்டர்கள் இல்லையென்பதால், மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆல்-அவுட்டாக வாய்ப்புள்ளது. எனவே, நான்காம் நாளுக்குள் ஆட்டம் முடியவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
A captains knock from Shubma— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
Relive h https://t.co/BVHsrdoXbQ#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/4sndfmq1wG
இவை ஒருபுறம் இருக்க, இந்திய அணி கேப்டன் சுப்மான் கில் பெரும் சாதனையை படைத்துள்ளது. அவர் 126 ரன்களை அடித்தது மட்டுமின்றி 6வது டெஸ்ட் சதத்தையும் பதிவு செய்துள்ளார். இதன்மூலம், அவர் டெஸ்ட் கேப்டனாக 1000 ரன்களை கடந்துள்ளார், அவரது சராசரி 82.76 ஆகும்
டெஸ்ட் வரலாற்றில் இதுவரை 101 கேப்டன்கள் மட்டுமே 1000 ரன்கள் மற்றும் அதற்கும் மேல் கடந்துள்ளனர். அதில், சுப்மான் கில்லை விட ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் டான் பிராட்மேன் மட்டுமே அதிக சராசரியை வைத்திருக்கிறார்.
மீதம் உள்ள 99 கேப்டன்களும் சுப்மான் கில்லை விட குறைந்த சராசரியை வைத்திருக்கின்றனர். மற்ற 99 கேப்டன்களும் 70-க்கும் கீழ்தான் சராசரியை வைத்திருக்கின்றனர். அந்த 99 பேரில் இலங்கை அணியைச் சேர்ந்த குமார் சங்கக்காரா கேப்டனாக இருந்தது வரை 69.6 ஆக சராசரியை வைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அந்த வகையில், சுப்மான் கில் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக செயல்படுகிறார்.
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், அதிவேகமாக 1000 ரன்களை எடுத்த இந்திய கேப்டன்கள் பட்டியலில் சுப்மான் கில் 2வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். அவர் வெறும் 15 இன்னிங்ஸில் கேப்டனாக இருந்து 1000 ரன்களை கடந்துள்ளார். சுனில் கவாஸ்கர் 14 இன்னிங்ஸில் கடந்து இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
சுப்மான் கில் கேப்டனாக 5வது சதத்தை பதிவு செய்து, கேப்டனாக இருந்து அதிக சதங்களை அடித்த இந்திய வீரர்கள் பட்டியலில் 5வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். விராட் கோலி, சுனில் கவாஸ்கர், முகமது அசாருதீன், சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆகியோர் சுப்மான் கில்லுக்கு முன் உள்ளனர்.