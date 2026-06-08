Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /பிராட்மேனுக்கு அடுத்து சுப்மான் கில்... 99 கேப்டன்களை முந்தி பெரிய சாதனை...

பிராட்மேனுக்கு அடுத்து சுப்மான் கில்... 99 கேப்டன்களை முந்தி பெரிய சாதனை...

Shubman Gill : இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனான சுப்மான் கில், டெஸ்ட் கேப்டன்கள் மத்தியில் சிறப்பான சாதனையை படைத்துள்ளார். 101 டெஸ்ட் கேப்டன்கள் மத்தியில் சுமார் 99 கேப்டன்கள் இந்த பட்டியலில் சுப்மான் கில்லுக்கு கீழ் உள்ளனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:11 AM IST
பிராட்மேனுக்கு அடுத்து சுப்மான் கில்... 99 கேப்டன்களை முந்தி பெரிய சாதனை...
Image Credit: Image Credits : Shubman Gill (Image Source: X/@BCCI)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
பூமியை தாக்கும் சக்திவாய்ந்த சூரியப் புயல்... மக்களுக்கு ஆபத்தா? நாசா எச்சரிக்கை
solar storm1 hr ago
2
Shubman Gill1 hr ago
3
horoscope1 hr ago
4
LPG7:35 PM IST
5
honour killing prevention special law tamil nadu vanni arasu statement6:44 PM IST