English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை: சுப்மன் கில்லை அணியில் சேர்க்க இதுதான் காரணம்.. பகீர் பின்னணி!

Reasons for Shubman Gill inclusion in Asia Cup: சுப்மன் கில் இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டதன் பின்னணியை ராபின் உத்தப்பா கடுமையாக விமர்சித்து கூறி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 2, 2025, 07:49 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை 2025
  • இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்
  • சேர்க்க இதுதான் காரணம்

Trending Photos

ஆவணி 17 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 17 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன?
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பத்தின் நிலை என்ன?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆசிய கோப்பை: சுப்மன் கில்லை அணியில் சேர்க்க இதுதான் காரணம்.. பகீர் பின்னணி!

2025 ஆசியக் கோப்பைக்கான இந்திய டி20 அணியில் டெஸ்ட் கேப்டன் சுப்மன் கில் சேர்க்கப்பட்டதோடு, அவருக்கு துணை கேப்டன் பதவியும் வழங்கப்பட்டது. இது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதம் கிளப்பி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த நிலையில், கடந்த வருட ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு, ஒரு ஆண்டுக்கும் மேல் டி20 போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருந்த வீரரை நேரடியாக அணியில் எடுத்துக் கொண்டு அதன் மேல் துணை கேப்டனாக நியமித்தது ஏன் என்று முன்னாள் இந்திய வீரர் ராபின் உத்தப்பா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

இது தொடர்பாக உத்தப்பா கூறியதாவது, "பிசிசிஐ தேவையில்லாமல் ஒரு பிரச்சினையைத் தாங்களாக உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளது. இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சூப்பர் ஸ்டார் வீரர்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த பாரம்பரியத்தை நம்பிப் பாதுகாத்து இந்தியா நன்றாக விளையாடி வருகிறது. ஆனால் இப்போது சுப்மன் கில்லுக்கு அப்படிக் பெரிய பொறுப்பை தருவது சரியான முடிவு இல்லை." 

மேலும் படிக்க: சாஹல் to தவான்: விவாகரத்துக்கு பிறகு காதலில் விழுந்த கிரிக்கெட் பிரபலங்கள்!

மேலும், "இதில் வணிகத் தேவைகள் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் கூட முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. சுப்மன் கில் அடுத்த நிதி காலத்திற்கு இந்திய அணியை முன்னெடுக்க சில சூப்பர் ஸ்டார்கள் தேவை என்பதால் அவரை நிலைப்படுத்தியுள்ளனர்" என்றார். 

இருப்பினும் சுப்மன் கில்லின் டி20 ஃபார்ம் சிறப்பாகவே காணப்படுகிறது.  சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த, 2025 ஐபிஎல் தொடரில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சார்பில் அவர் 15 போட்டிகளில் விளையாடி 650 ரன்கள் எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் அதிக ரன்கள் அடித்தவர்களில் நான்காவது இடத்தை பிடித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்திய அணிக்காக சுப்மன் கில் 21 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 578 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 3 அரைசதங்களும் அடங்கும். 

இத்தகைய சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், சுப்மன் கில் தனது திறமையால் எதிர்கால ஆசியக் கோப்பையில் இந்திய அணியின் முன்னிலை வீரராக விளங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய அணியின் தற்போதைய டி20 கேப்டனான சூர்யகுமார் யாதவுடன் இணைந்து சுப்மன் கில் அணியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் முக்கிய பங்காற்றுவார் என்பதும் சொல்லப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ ஆசியக் கோப்பை தொடரில் சுப்மன் கிலின் செயல்திறன், அவருக்கு எதிரான விமர்சனங்களுக்கு பதிலாகவும் விளங்கும் என்றும் விமர்சனங்களுக்கு இடையே கூறப்பட்டு வருகிறது. 

மேலும் படிக்க: ஹூக்கா வைக்கும் பழக்கம் இல்லை.. தோனி குறித்து இர்பான் பதான் பகீர் தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Shubman GillAsia CupRobin UthappaTeam IndiaReasons for Shubman Gill inclusion in Asia Cup

Trending News