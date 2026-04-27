சிஎஸ்கே-வை சீண்டுகிறாரா சுப்மன் கில்? கையில் ‘மஞ்சள் விசில்’ உடன் பகிர்ந்த புகைப்படம் - கொதிக்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி வீழ்த்திய பிறகு, சுப்மன் கில் மஞ்சள் நிற விசிலுடன் பதிவிட்ட புகைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 27, 2026, 01:36 PM IST
  • சிஎஸ்கே அணியை குஜராத் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது
  • இதையடுத்து குஜராத் கேப்டன் இன்ஸ்டாகிராமில் மஞ்சள் நிற விசிலுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்தார்
  • சுப்மன் கில்லின் அந்த புகைப்படம் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் இடையே கோபத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் படுதோல்வியை அடைந்த நிலையில், குஜராத் அணி கேப்டன் சுப்மன் கில் அவரது கையில் மஞ்சள் நிற விசிலுடன் உள்ள புகைப்படம் ஒன்றை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இது சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்கள் இடையே கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

சென்னை மானத்தை காப்பாற்றிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 37 வது போட்டியில் சிஎஸ்கே அணியும் குஜராத் அணியும் மோதின. சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியே முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தொடக்கம் முதல் தடுமாறிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 158 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன் 11, உர்வில் படேல் 4, சர்பராஸ் கான் 0, டெவால்ட் ப்ரிவீஸ் 2, சிவம் துபே 22, கார்த்திக் சர்மா 15, ஜேமி ஓவர்டன் 18 என சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தனர். கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்கவாட் மட்டுமே 60 பந்துகளில் 74 ரன்கள் குவித்து சென்னை அணி 150 ரன்களை கடக்க பெரிதும் உதவினார். 

குஜராத் அணி அபார வெற்றி 

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி சார்பாக அதிகபட்சமாக ககிசோ ரபாடா 3 விக்கெட்களையும் அர்ஷத் கான் 2 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தினர். இதையடுத்து குஜராத் அணி பேட்டிங் செய்து சிறப்பாக விளையாடியது. சுப்மன் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இருவரும் சேர்ந்து 58 ரன்களை சேர்ந்த நிலையில், சுப்மன் கில் 33 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதையடுத்து சுதர்சனுடன் கைகோர்த்த ஜோஸ் பட்லர் அதிரடி காட்ட குஜராத் அணி அபார வெற்றியை பெற்றது. சாய் சுதர்சன் 87 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். பட்லர் 39 ரன்களுடன் கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்தார். இந்த நிலையில்தான், சுப்மன் கில் இன்ஸ்டாகிராமில் வெளிவிட்டுள்ள பதிவு சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

சிஎஸ்கே அணியை சீண்டுகிறாரா சுப்மன் கில்? 

“நன்றி சென்னை” என்ற வாசகத்துடன் சுப்மன் கில் அந்த புகைப்படத்தை பதிவிட்டார். கில் தனது கையில் மஞ்சள் நிற விசிலுடன் அதனை பார்த்தபடி இருக்கும் புகைப்படத்தை குஜராத் அணியின் வெற்றிக்கு பிறகு பதிவிட்டார். இது சிஎஸ்கே அணியை சீண்டும் விதமாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர். அதேபோல் சிலர், சிஎஸ்கே அணியின் தோல்வியை கிண்டல் செய்யும் விதமாகவும் இந்த பதிவு தேவையற்றது என்றும் கடுமையாக சாடி வருகின்றனர். மறுபுறம் கில்லுக்கு ஆதரவாகவும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அவர் விளையாட்டுதனமாக இதை செய்ததாக கூறி தங்களின் ஆதரவை கில்லுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர். 

சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு? 

சென்னை அணி இத்தொடரில் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அந்த அணி 3 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதனால் 6 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6வது இடத்தில் இருக்கும் சென்னை அணி தனது பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகிறது. இன்னும் 6 போட்டிகள் மீதம் உள்ளது. அதில் 5 போட்டிகளில் வெற்றிதால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்பு பிரகாசம் ஆகும்.

ஏற்கனவே 2025 ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே கடுமையாக சொதப்பிய நிலையில், இத்தொடரில் கம்பேக் கொடுக்கும் என அந்த அணி ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். இந்த சூழலில், தொடர் தோல்விகளையே சிஎஸ்கே அணி ரசிகர்களுக்கு பரிசாக கொடுத்திருப்பது அவர்களை மேலும் அதிருப்தியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. 

சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் 

1) CSK vs MI - மே 2, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் 

2) DC vs CSK - மே 5, டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானம் 

3) CSK vs LSG - மே 10, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் 

4) LSG vs CSK - மே 15, லக்னோ எக்னா கிரிக்கெட் மைதானம் 

5) CSK vs SRH - மே 18 சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் 

7) GT vs CSK - மே 21 அகமதாபாத், நரேந்திர மோடி மைதானம் 

இப்போட்டிகளில் 5ல் வெற்றி பெற்றால்தான் சென்னை அணியால் பிளே ஆஃப் சுற்றை நினைத்து பார்க்க முடியும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளது. 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, ராமகிருஷ்ண கோஷ், ஆயுஷ் மத்ரே, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், முகேஷ் சவுத்ரி, நூர் அகமது, அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன். 

