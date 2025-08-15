English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup 2025: சுப்மன் கில்லை தொடர்ந்து.. இந்த வீரருக்கும் ஆசிய கோப்பையில் இடமில்லை?

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் சுப்மன் கில், ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோருக்கு இடமில்லை என கூறப்படுகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Eps Pension
EPS ஓய்வூதியம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்கிறதா? மக்களவையில் கிடைத்த முக்கிய அப்டேட்
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
camera icon6
world fast food
Fast Food வியாபாரத்தில் அதிக லாபம் பார்க்கும் நாடு! எது தெரியுமா?
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
camera icon5
Team India
இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Asia Cup 2025: சுப்மன் கில்லை தொடர்ந்து.. இந்த வீரருக்கும் ஆசிய கோப்பையில் இடமில்லை?

இந்திய அணி சமீபத்தில் இங்கிலாந்து சென்று 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வந்தது. தற்போது ஆசிய கோப்பையை நோக்கிதான் அவர்களது பயணம் உள்ளது. அத்தொடருக்கான இந்திய அணியை தேர்வ்ய் செய்யும் முணைப்பில்தான் பிசிசிஐ உள்ளது. அடுத்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை நடைபெற உள்ளதால், ஆசிய கோப்பை டி20 வடிவில் நடைபெற இருக்கிறது. உலகக் கோப்பைக்கு இது ஒரு முன்னோட்டமாக பார்க்கப்படுவதால், இந்திய அணியை பலமாக தேர்வு செய்ய வேண்டும் என டி20 அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், தலைமை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மற்றும் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர் ஆலோசித்து வருகின்றனர். 

இத்தொடரில் பல இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அதிரடி வீர யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கு அணியில் இடமில்லை என தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தனக்கென ஒரு பாணியை வைத்துக்கொண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் கூட அதிரடியை கையாள்பவர் ஜெய்ஸ்வால், நடந்து முடிந்த இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் கூட அவர் 2 சதங்கள் உட்பட 411 ரன்களை குவித்தார். ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஜெய்ஸ்வாலுக்கு ஆசிய கோப்பை தொடரில் அவர் நிச்சயம் தொடக்க வீரராக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

2025 ஐபிஎல் தொடரிலும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்தார். அவர் 14 போட்டிகளில் 559 ரன்களை குவித்தார். ஆனால், இவருக்கு வரும் ஆசிய கோப்பையில் வாய்ப்பு இல்லை என தெரிகிறது. அதாவது, ஜெய்ஸ்வாலை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக கவனம் செலுத்த தேர்வாளர்கள் அறிவுறுத்துவதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவர் ஆசிய கோப்பையில் பங்கேற்க மாட்டார் என தெரிகிறது. 

தேர்வாளர்கள் குழு ஜெய்ஸ்வாலுக்கு பதிலாக சஞ்சு சாம்சன் அல்லது அபிஷேக் சர்மாவை தொடக்க வீரராக களம் இறக்க திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஜெய்ஸ்வால் மட்டுமல்லாமல் சுப்மன் கில்லுக்கும் அணியில் இடம் இருக்காது என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. டி20, ஒருநாள் டெஸ்ட் என மூன்று வடிவ கிரிக்கெட்டிலும் அசத்தும் வீரர்களையே  ஒதுக்குவது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஒரு வீரரை ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்மெட்டில் ஒதுக்குவது என்பது நல்லதல்ல என முன்னாள் வீரர்கள் பலர் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி வரும் 19ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: 2008லேயே ஓய்வு பெற வேண்டியது.. தோனிதான் காரணம் - சேவாக் பரபரப்பு!

மேலும் படிக்க: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் செய்க்வாட்டின் கீழ் விளையாடபோகும் ப்ரித்வி ஷா.. என்ன மேட்டர்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Asia Cup 2025Shubman GillJaiswalgautam gambir

Trending News