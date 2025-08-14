English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய டி20 அணியில் இருந்து சுப்மன் கில் நீக்கம் - கவுதம் கம்பீர் அதிரடி!

இந்திய டி20 கிரிக்கெட் அணியில் நட்சத்திர வீரர் சுப்மன் கில் அணிக்குப் பொருத்தமல்ல என அவரை அணியிலிருந்து கழற்றிவிட பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் முடிவு எடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 14, 2025, 05:54 PM IST

2026ஆம் ஆண்டு இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறும் டி20 உலகக்கோப்பைக்கு முன்னால் நடைபெறும் 2025 ஆசியக் கோப்பைக்கு செப்டம்பர் மாதம் இந்தியா போட்டியாகும். அந்த அணியின் தேர்வில் பிசிசிஐ, தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர், பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் மற்றும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோர் கலந்து ஆலோசித்து வருகின்றனர். 

சுப்மன் கில் தற்போது டி20 போட்டியில் தொடக்க வீரராக விளையாடினாலும், அவரது பவர் பிளே பரபரப்பில் விரக்தி காணப்படுகிறதை கவுதம் கம்பீர் கவனித்து வருகிறார். கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் இவர் 156 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் 650 ரன்களை விளாசினாலும், டி20வில் அதிரடியான வேகமான ஆட்டத்தில் தாமதமாக இருப்பது அவருக்கு எதிர்ப்பார்க்கும் பார்வையாளர்களிடையே விமர்சனங்களுக்கு ஆனதாகவும் உள்ளது.

பிரதான பேட்டிங் வரிசையில் நிலவும் போட்டியாளர்களாக திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் இருக்கின்றனர். இத்துடன் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் தற்போதும் சிறந்த ஃபார்மில் காட்சியளித்து வருவதால், அவர்களை தொடக்க வீரர்களாகத் தேர்வு செய்ய கவுதம் கம்பீர் முன்வருகிறார். இதனுடன், சுப்மன் கில்லின் அதிக கவனம் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒதுக்கப்படவும் முடிவு செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. 2026 டி20 உலகக்கோப்பைக்கு இன்னும் ஒரு வருடம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் ரிஸ்க் எடுக்க வாய்ப்புகள் குறைவாகவே உள்ளது. 

சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா ஆகியோர் 50 பந்துகளுக்கு குறைவாக சதம் அடிக்கும் திறமை வாய்ந்தவர்கள். இதன் காரணமாக சுப்மன் கில்லை பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் அணிக்குள் கொண்டு வர வாய்ப்பில்லை என கூறப்படுகிறது.  

About the Author
Shubman GillGautam Gambhirindian t20 teamAsia CupT20 World Cup

