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சுப்மான் கில் காயம்... ஓடிஐ கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... பிளேயிங் 11-ல் பெரிய மாற்றம்

Shubman Gill Injury : இந்திய ஓடிஐ அணியின் கேப்டனான சுப்மான் கில் காயம் காரணமாக நேற்றைய போட்டியில் பேட்டிங்கின்போது பாதியிலேயே வெளியேறினார். இதனால், நாளைய போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவருக்கு பதில் யார் விளையாடுவார்...?

Written BySudharsan G
Published: Jul 15, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:06 PM IST
சுப்மான் கில் காயம்... ஓடிஐ கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... பிளேயிங் 11-ல் பெரிய மாற்றம்
Image Credit: Shubman Gill | Image Source : X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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