/சுப்மான் கில் காயம்... ஓடிஐ கேப்டனாகும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர்... பிளேயிங் 11-ல் பெரிய மாற்றம்

Shubman Gill Injury, IND vs ENG ODI : இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு கடந்த சில வாரங்களாகவே தொடர் தோல்விகள் மட்டும்தான் இருந்துவந்தன. அயர்லாந்து அணிக்கு எதிராக 0-2, இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 0-4 என டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் தொடர் தோல்விகள்.
இவை அனைத்திற்கும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், நேற்று (ஜூலை 14) இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஓடிஐ போட்டியில் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று தொடரில் முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது.
பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டையும், பேட்டிங்கில் 57* ரன்களையும் எடுத்த அக்சர் பட்டேல் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார். இங்கிலாந்து பேட்டிங்கில் ஜோ ரூட் 76 ரன்களையும், லியம் டாவ்சன் 68 ரன்களையும், டக்கெட் 43 ரன்களை எடுத்து, இந்திய அணிக்கு 259 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தனர்.
அதை இந்திய அணி 45.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து அடித்துவிட்டது. ஆனால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரோஹித் சர்மா 11 ரன்களிலும், விராட் கோலி 5 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
Another classy knock from Shubman Gill! H#ShubmanGill #TeamIndia #INDvsENG #ODI #IndianCricket #Cricket #CricketReels #Gill80 #FutureCaptain #CrickflixByDixit #BCCI #EnglandVsIndia #CricketFans #ViratKohli #RohitSharma pic.twitter.com/K1mW5P4P11— CrickflixbyDixit (@cricflixbydixit) July 15, 2026
ஆனால், கேப்டன் சுப்மான் கில் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் கடந்தார். ஷ்ரேயாஸ் 35, கேஎல் ராகுல் 1 என ஆட்டமிழந்தனர். சுப்மான் கில் 75 பந்துகளில் 11 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸர் என 80 ரன்களை எடுத்தபோது ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் மூலம் பெவிலியன் திரும்பினார்.
கடைசி வரை வாஷிங்டன் சுந்தர் - அக்சர் பட்டேல் ஜோடி நிலைத்து நின்று விளையாடி ஆட்டத்தை முடித்துவைத்தது. வாஷிங்டன் 52 ரன்களுடனும், அக்சர் பட்டேல் 57 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.
வலது காலில் திடீரென ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக வெளியேறிய கேப்டன் சுப்மான் அதன்பின் களமிறங்கவில்லை, இதனால் அவர் சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை இழந்தார். அவர் வெளியேறிய பின்னர் அடுத்தடுத்து கேஎல் ராகுல், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆட்டமிழந்தாலும் வாஷிங்டன் சுந்தர் - அக்சர் பட்டேல் ஜோடி ஆட்டமிழக்காமல் நின்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தச் சூழலில், நாளை (ஜூலை 15) கார்டிஃப் நகரில் நடைபெற இருக்கும் இரண்டாவது ஓடிஐ போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இதில் சுப்மான் கில் விளையாடுவாரா மாட்டாரா என்ற சந்தேகம் கிளம்பியுள்ளது.
ஒருவேளை அவர் விளையாடாதபட்சத்தில் துணை கேப்டனான ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், கேப்டன்ஸியை பொறுப்பை பெறுவார். அதேபோல், சுப்மான் கில் இடத்தில் இஷான் கிஷன் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. அவர் ரோஹித் சர்மாவுடன் ஓபனிங்கில் களமிறங்குவார். இதனால், ஓபனிங்கில் இடது - வலது காம்பினேஷன் கிடைக்கும்.
இஷான் கிஷன் வருகையால் டாப் ஆர்டரில் இடது கை வீரர் ஒருவர் கிடைத்துள்ளார். ரோஹித், விராட், ஷ்ரேயாஸ், கேஎல் ராகுல் என அடுத்தடுத்து வலது வீரர்கள் உள்ளன. வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் பட்டேல், சிவம் தூபே என பின்வரிசையில் இடது கை பேட்டர்கள் நிறைந்துள்ளனர் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.