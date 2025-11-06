English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுப்மான் கில் vs கௌதம் கம்பீர் - பயிற்சிக்கு இடையே வாக்குவாதம்? - வெளியான பரபரப்பு வீடியோ

IND vs AUS: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 4வது டி20ஐ போட்டிக்கு முன் பயிற்சியின்போது, சுப்மான் கில் - கௌதம் கம்பீர் இடையே பரபரப்பாக நடந்த பேச்சுவார்த்தையின் வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 6, 2025, 09:20 AM IST
  • சுப்மான் கில், ஆசிய கோப்பை தொடரில் கம்பேக் கொடுத்தார்.
  • இவர் 10 இன்னிங்ஸில் 184 ரன்களை மட்டுமே அடித்துள்ளார்.
  • சுப்மான் கில் ஓபனிங்கில் சுமாராகவே விளையாடுகிறார்.

IND vs AUS, Shubman Gill vs Gautam Gambhir: இந்திய கிரிக்கெட்டில் தற்போது பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லாத இரண்டு பேர் என்றால் அது தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் மற்றும் டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ கேப்டன் சுப்மான் கில் ஆகியோர்தான் என தயங்காமல் சொல்லலாம்.

Gautam Gambhir: கௌதம் கம்பீர் மீதான விமர்சனங்கள்

கௌதம் கம்பீர் தலைமையில் இந்திய அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரை வென்றது, இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரை சமன் செய்தது என்றாலும் கூட இலங்கை நாட்டில் ஓடிஐ தொடர் வைட்வாஷ், சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் வைட்வாஷ், ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் பார்டர் - கவாஸ்கர் கோப்பையை இழந்தது, சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக ஓடிஐ தொடரை இழந்தது என விமர்சனங்களுக்கும் பஞ்சமில்லை

Shubman Gill: குட்டையை குழப்பிய சுப்மான் கில்

அதேநேரத்தில், சுப்மான் கில்லுக்கு திடீரென பிசிசிஐ முக்கியத்துவம் கொடுத்து மூன்று பார்மட் வீரராக மட்டுமின்றி, மூன்று பார்மட்டுக்கான கேப்டனாகவும் முன்னிறுத்துகிறது. டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ கேப்டன்ஸியை வைத்திருக்கும் சுப்மான் கில் தற்போது டி20ஐ துணை கேப்டனாகவும் வலம் வருகிறார். வரும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின் கில் கேப்டனாவார் என கூறப்படுகிறது. ஆனால், சர்வதேச டி20இல் சுப்மான் கில்லின் வருகை பெரிய சொதப்பலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

Shubman Gill: சஞ்சு இடத்தை பிடித்த கில்

சுப்மான் கில் வருகையால், சஞ்சு சாம்சன் தனது பேட்டிங் ஆர்டரை இழக்க நேரிட்டது. சஞ்சு சாம்சன் கீழ்வரிசையில் பெரிதாக சோபிக்காததால் அவரின் பிளேயிங் லெவன் வாய்ப்பும் கேள்விக்குறியாகிவிட்டது. கடந்த போட்டியில் ஜித்தேஷ் சர்மா கீழ்வரிசையில் இறங்கி அதகளப்படுத்தியதால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. சுப்மான் கில் ஓபனிங்கில் சுமாரான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தி வருகிறார். ஒரு போட்டியில் ரன்களை அடித்தாலும், அவரால் பெரியளவுக்கு சோபிக்க முடிவதில்லை. ஆனால், சஞ்சு சாம்சன் ஓரளவு சிறப்பாகவே ஓபனிங்கில் விளையாடி வந்தார் எனலாம்.

Shubman Gill: கில்லின் சொதப்பல் பேட்டிங்

ஆசிய கோப்பை தொடரில் கம்பேக் கொடுத்த சுப்மான் கில், இதுவரை விளையாடிய 10 இன்னிங்ஸில் 184 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். அவரது சராசரி 23 ஆக உள்ளது. ஸ்ட்ரைக் ரேட் 146 என்பது ஒரு ஆறுதல் எனலாம். அதிகபட்சமாக 47 ரன்களை அடித்தார். தற்போது ஆஸ்திரேலியா டி20ஐ தொடரின் முதல் 3 போட்டிகளில் 37*, 5, 15 என சுமாரான பார்மிலேயே இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில், பயிற்சியின்போது சுப்மான் கில்லை தனியாக அழைத்து கௌதம் கம்பீர் பேசும் வீடியோ ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

Shubman Gill: கில் vs கம்பீர்

இன்று நடைபெறும் நான்காவது போட்டியை முன்னிட்டு இந்திய அணி கோல்ட் கோஸ்ட் நகரில் கடந்த சில நாள்களாக பயிற்சி பெற்று வருகின்றது. அந்த வகையில், சுப்மான் கில் மற்ற வீரர்களுடன் இணைந்து பயிற்சியில் ஈடுபட சென்றபோது, கம்பீர் கில்லை தனியாக அழைத்துப் பேசுகிறார். இருவருக்கும் இடையில் பரபரப்பான முறையில் பேச்சுவார்த்தை நடப்பதை அந்த வீடியோவில் பார்க்க முடிகிறது. சுமார் 1 நிமிடம் 55 விநாடிகளுக்கு நீளும் அந்த வீடியோவில் அவர்கள் என்ன பேசினர் என்பது தெரியவில்லை. இருப்பினும், கௌதம் கம்பீர் சற்று தீவிரமாக பேசிக்கொண்டிருந்ததை பார்க்க முடிகிறது. இதன்மூலம், டி20இல் அவரது தற்போதைய பார்ம் குறித்து கம்பீர் பேசியிருக்கலாம் என்றும் இன்று அவருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சனை விளையாட வைக்க கௌதம் கம்பீர் முயற்சிக்கலாம் என்றும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

Shubman Gill: சுப்மான் கில் நீக்கமா?

ஆனால், கில் தற்போது துணை கேப்டனாக உள்ளார், மேலும் மற்ற இரண்டு பார்மட்களின் கேப்டனாகவும் உள்ளார். இவரை திடீரென ஒரு போட்டியில் இருந்து நீக்குவது பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கும், எனவே கௌதம் கம்பீர் அப்படி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. ஒருவேளை தொடர்ச்சியாக சொதப்பினால் வேண்டுமானால் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். 

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

