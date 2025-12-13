English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சுப்மான் கில் vs சஞ்சு சாம்சன்... டி20ஐ ஓபனிங்கில் யார் பிஸ்தா?

சுப்மான் கில் vs சஞ்சு சாம்சன்... டி20ஐ ஓபனிங்கில் யார் பிஸ்தா?

India vs South Africa: டி20ஐ கிரிக்கெட்டில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் சுப்மான் கில் ஆகியோர் யார் சிறந்த ஓபனர்கள், யாரை தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3வது டி20ஐ போட்டியில் விளையாட வைக்கலாம் என்பதை இங்கு அலசலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:07 PM IST
  • டி20ஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலை
  • 3வது போட்டி நாளை நடைபெறுகிறது.
  • இந்திய அணியின் டாப் ஆர்டர் பிரச்னையாக இருக்கிறது.

சுப்மான் கில் vs சஞ்சு சாம்சன்... டி20ஐ ஓபனிங்கில் யார் பிஸ்தா?

India vs South Africa 3rd T20I: தென்னாப்பிரிக்கா அணி தற்போது இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறது. டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும், ஓடிஐ தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் இந்திய அணியும் வென்றது.

India vs South Africa: 3வது டி20ஐ போட்டி

டி20ஐ தொடர் தற்போது பரபரப்பான கட்டத்தில் 1-1 என சமநிலையில் உள்ளது. மூன்றாவது டி20ஐ போட்டி நாளை (டிசம்பர் 14) இமாச்சல் பிரதேசத்தின் தர்மசாலா மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலை பெறுவார்கள் என்பதால் இரு அணிகளும் சிறப்பான காம்பினேஷனை அமைத்து வெற்றி பெற முயற்சிக்கும்.

India vs South Africa: இந்திய அணி பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்

தென்னாப்பிரிக்கா அணி கடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றதால் பிளேயிங் லெவனை மாற்றாது. அதேநேரத்தில், இந்திய அணி அதன் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் செய்ய முடிவெடுத்தால் யாரை நீக்கி? யாரை சேர்க்கும்? என்பதே மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ், சுப்மான் கில், சிவம் தூபே உள்ளிட்டோரின் பேட்டிங் கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. அக்சர் பட்டேலின் இடம் குறித்த கேள்வியும் எழுந்தது. 

தற்போதைய சூழலில், வாஷிங்டன் சுந்தர், சஞ்சு சாம்சன், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரே பெஞ்சில் இருக்கிறார்கள். வருண் சக்ரவர்த்தி விளையாடுவதால் குல்தீப் யாதவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஏற்கெனவே, பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் சிறப்பாக பந்துவீசுவதால் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கான வாய்ப்பும் குறைவுதான். சுப்மான் கில் துணை கேப்டனாக இருப்பதால் சஞ்சு சாம்சனுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது.

India vs South Africa: ஓபனிங்கில் யார் யார்?

ஆனால், இந்திய அணியின் மிகப்பெரிய பிரச்னையாக இருப்பது அதன் டாப் ஆர்டர்தான். சுப்மான் கில் தொடர்ச்சியாக டி20ஐ போட்டிகளில் ரன் அடிக்க திணறுகிறார். சூர்யகுமார் யாதவும் அதே கதைதான். அபிஷேக் சர்மா அதிரடியாக விளையாடுவார் என்றாலும் தொடர்ச்சியாகவும் அவரிடமே எதிர்பார்க்க இயலாது. அந்த வகையில், இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் சுப்மான் கில் இடத்தில் சஞ்சு சாம்சனை மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என வலுத்த குரலில் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். அப்படியிருக்க, சுப்மான் கில் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோரில் யார் சிறந்த டி20ஐ ஓபனர் என்பதை இங்கு காணலாம். 

India vs South Africa: சுப்மான் கில் 

இந்திய அணிக்காக 34 சர்வதேச டி20 இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்துள்ள இவர் 841 ரன்களை குவித்துள்ளார். மொத்தம் 598 ரன்களை சந்தித்துள்ளார். இவரது சராசரி 29.00 ஆகவும், ஸ்ட்ரைக் ரேட் 140.63 ஆகவும் உள்ளது. அதிகபட்சமாக 126* ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இவர் டி20ஐ-இல் ஒரு சதமும், 3 அரைசதமும் அடித்தார். கடைசி 15 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் 
39, 20*, 10, 5, 47, 29, 4, 12, 37*, 5, 15, 46, 29*, 4, 0 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இதில் 302 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். ஒரு முறை கூட அரைசதம் அடிக்கவில்லை.  

India vs South Africa: சஞ்சு சாம்சன்

இவர் இந்திய அணிக்காக 17 சர்வதேச டி20 இன்னிங்ஸில் விளையாடி 522 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். மொத்தம் 292 பந்துகளை சந்தித்துள்ளார். அவரின் பேட்டிங் சராசரி 178.76 ஆக உள்ளது. அதிகபட்சமாக 111 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். ஓபனிங்கில் 3 சதம், 1 அரைசதம் அடித்துள்ளார். 
இவர் கடைசி 20 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் 111, 107, 0, 0, 109*, 26, 5, 3, 1, 16, 56, 13, 39, 24, 2 ரன்களை அடித்திருக்கிறார். இவர் 3 சதம், 1 அரைசதம் உட்பட 514 ரன்களை குவித்திருக்கிறார். இதில் கடைசி 5 இன்னிங்ஸ் அவர் ஓபனிங்கில் களமிறங்கவில்லை என்பதையும் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும்.

India vs South Africa: சுப்மான் கில் vs சஞ்சு சாம்சன்

ஓபனிங்கை பொருத்தவரை சஞ்சு சாம்சனை விட சுப்மான் கில் அதிக ரன்களை குவித்திருந்தாலும், அவர் அதிக போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார். எனவே, நாம் ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதே சரியாக இருக்கும். கில்லின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 140.63 ஆக இருக்கும் நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் 178.76 ஆக உள்ளது. சுப்மான் கில்லை விட சஞ்சு சாம்சன் டி20ஐ போட்டிகளில் பவர்பிளேவில் ரன் அடிக்கும் திறனை பெற்றிருக்கிறார். எனவே, துணை கேப்டன் என்பதற்காக சுப்மான் கில் அணியில் தொடர்வதற்கு பதில் ஓபனிங் காம்பினேஷன் செட்டாக அதிக வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க |  IND vs SA 3rd T20: இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. சுப்மன் கில் நீக்கம்.. CSK வீரருக்கு வாய்ப்பு?

மேலும் படிக்க | தவம் கிடக்கும் சஞ்சு சாம்சன்! என்ன தப்பு செய்தார்? பிசிசிஐ பாலிடிக்ஸ்

மேலும் படிக்க | IND vs SA டி20: கம்பீர் செய்த பெரிய தப்பு.. இந்த ஃபினிஷரை கண்டிப்பா எடுத்திருக்கனும்!

