Shubman Gill: அடுத்த டி20 கேப்டன் சுப்மன் கில்? அடித்து சொல்லும் முன்னாள் வீரர்!

சமீபத்தில் நடைபெற்ற 2026 டி20 உலக கோப்பை தொடரில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் இந்திய அணி கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. நடப்பு சாம்பியன் ஆன இந்திய அணி, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகவும், மொத்தமாக மூன்று முறையும் டி20 உலக கோப்பையை வென்று உலக அளவில் சிறந்த அணியாக விளங்குகிறது. இந்த கோப்பையை வெற்றி பெற்றதற்காக இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பரிசு தொகையையும் பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் அடுத்த டி20 உலக கோப்பை 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையில் இந்திய அணியின் டி20 கேப்டன் பொறுப்பில் மாற்ற இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் சுப்மன் கில் டி20 அணிக்கும் கேப்டனாக நியமிக்கப்படலாம் என்ற செய்திகள் வெளியாகி வருகிறது. ஆனால் கில்லுக்கு டி20 கேப்டன் பதவி கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று முன்னாள் இந்திய அணியின் வீரரும், கிரிக்கெட் வர்ணனையாளருமான ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
மூன்று பார்மெட்டிற்கும் ஒரே கேப்டன்?
கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்திய கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட், ஒரு நாள் மற்றும் டி20க்கு ஒரே கேப்டன்கள் இருந்து வருகின்றனர். இதை தான் பிசிசிஐ-யும் விரும்புகிறது. தோனி இருக்கும் வரை அவர் மூன்று பார்மட்டிற்கும் கேப்டனாக இருந்தார். அதன் பிறகு வந்த விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரும் அப்படி தான் இருந்தனர். தற்போது இவர்களுக்கு பிறகு சுப்மன் கில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வருகிறார். ஆனால் டி20 அணியில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் இது குறித்து பேசிய ஆகாஷ் சோப்ரா, "மூன்று பார்மெட்டிற்கும் ஒரே கேப்டன் என்ற முடிவு இந்திய அணிக்கு சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றாகவே இருக்கும். சுப்மன் கில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்தாலும், அவருக்கு டி20 கேப்டன்சி கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் சுப்மன் கில் நிலை!
தற்போது டி20 பார்மெட் முற்றிலும் மாறி உள்ளது. அதிரடி வீரர்களுக்கும், முதல் பந்தியிலேயே அடித்து ஆடும் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது. சுப்மன் கில் ஆசிய கோப்பை தொடர் வரை இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் ஆக இருந்தார். ஆனால் அவருக்கு டி20 உலகக் கோப்பை அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. சுப்மன் கில் நிதானமாக தனது இன்னிங்ஸை தொடங்கும் வீரர் என்பதால், அவரால் தற்போதைய டி20க்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லை. அவருடைய பேட்டிங் ஸ்டைலும் டி20 போட்டிகளுக்கு ஏற்றவாறு இல்லை என்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளும் இருந்து வருகிறது. அதையே தான் ஆகாஷ் சோப்ராவும் தெரிவித்துள்ளார். "இந்திய அணி தற்போது விளையாடிய வரும் விதத்தையும், கடந்த சில ஆட்டங்களையும் பார்த்தால், இனி டி20 அணியில் சுப்மன் கில் பெயர் இடம்பெறுவது மிக கடினம்" என்றும் தெளிவுபடுத்தி உள்ளார்.
டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டி!
"சுப்மன் கில் இயல்பான ஆட்டமே நிதானமாக ஆடுவது தான். டி20 போட்டிகளுக்காக அவர் தனது ஸ்டைலை மாற்றி அதிரடியாக விளையாட முயற்சிக்கிறார். அவரால் அதை செய்ய முடியும். ஆனால் அப்படி செய்தால் இந்திய அணி நல்ல ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டி வீரரை இழக்க நேரிடும். எனவே அவர் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் போட்டியில் மட்டுமே தனது முழு கவனத்தையும் செலுத்துவது நல்லது" என்று ஆகாஷ் சோப்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்த கேப்டன் யார்?
டி20 உலக கோப்பையை வென்ற பிறகு கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ், தன்னுடைய அடுத்த இலக்கு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியாவிற்கு தங்கத்தை வெல்வதும், 2028 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள டி20 உலக கோப்பையை வெல்வதும் தான் என்று தெரிவித்துள்ளார். கேப்டன் ஆக சிறப்பாக செயல்பட்டாலும் ஒரு பேட்டராக அவரால் அணிக்கு கை கொடுக்க முடியவில்லை. எனவே அடுத்தடுத்து வரும் சர்வதேச போட்டிகளில் அவர் கேப்டனாக தொடர்வாரா மாட்டாரா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அவரை தாண்டி இந்திய அணியில் உள்ள வீரர்கள் டி20 கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்பதற்கும் தகுதி பெற்றுள்ளனர். எனவே பிசிசிஐ அடுத்த டி20 கேப்டனாக யாரை நியமிக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
