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இலங்கைக்கு டூர்... இந்தியா ஸ்குவாட் இந்த வாரம் தேர்வு - யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?

SL vs IND Test Series: இலங்கை அணிக்கு எதிராக 2 டெஸ்ட் போட்டிகளை இந்திய அணி விளையாட இருக்கிறது. இந்நிலையில், 15 பேர் கொண்ட இந்திய ஸ்குவாடில் இடம்பெறப்போகும் வீரர்கள் யார் யார் என்ற கணிப்பை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 11:52 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:52 PM IST
இலங்கைக்கு டூர்... இந்தியா ஸ்குவாட் இந்த வாரம் தேர்வு - யார் யாருக்கு வாய்ப்பு?
Image Credit: Team India | File Image Source: X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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