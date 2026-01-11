Sourav Ganguly: முதல் முறையாக பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்ற கங்குலி!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், பிசிசிஐயின் முன்னாள் தலைவருமான சவுரவ் கங்குலி, தற்போது தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் SA20 லீக் தொடரில் புதிய அவதாரம் எடுத்துள்ளார். பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றுள்ள அவர், தனது புதிய அனுபவம் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். கிரிக்கெட் உலகின் 'தாதா' என்று அழைக்கப்படும் கங்குலி, தனது நீண்ட நெடிய கிரிக்கெட் பயணத்தில் எத்தனையோ சாதனைகளை படைத்துள்ளார். ஐபிஎல் அணிகளில் ஆலோசகராகவும், கிரிக்கெட் சங்க நிர்வாகியாகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் அவருக்கு உண்டு. ஆனால், ஒரு அணிக்குதலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்படுவது இதுவே முதல் முறை.
தலைமை பயிற்சியாளர்
இது குறித்துப் பேசிய அவர், "என் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக நான் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கிறேன். டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் உரிமையாளரான பார்த்த் ஜிண்டால் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பர். அவர் கேட்டுக்கொண்டதால் தான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன்," என்று தெரிவித்துள்ளார். களத்தில் பேட்டை சுழற்றி பந்துகளை விளாசுவதற்கும், மைதானத்திற்கு வெளியே இருந்து வியூகம் வகுப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கங்குலி விளக்கியுள்ளார்.
"நான் எத்தனை போட்டிகளில் விளையாடியிருந்தாலும் சரி, எத்தனை போட்டிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்திருந்தாலும் சரி, பயிற்சியாளர் பணி என்பது முற்றிலும் மாறுபட்டது. அது ஒரு தனி உலகம். நான் இன்னும் கற்றுக்கொண்டு தான் இருக்கிறேன். பயிற்சியளிப்பது என்பது வீரர்களின் மனநிலையை புரிந்து கொள்வது, அவர்களிடமிருந்து சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வருவது," என்று கங்குலி கூறியுள்ளார். அவரது அனுபவம் களத்தில் நேரடியாக பயன்படாது என்றாலும், வீரர்களை வழிநடத்த அது உதவும் என்று அவர் நம்புகிறார்.
பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸின் வெற்றி பயணம்
கங்குலியின் வருகை பிரிட்டோரியா கேபிடல்ஸ் அணிக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது என்றே சொல்லலாம். சமீபத்தில் நடந்த போட்டியில் பார்ல் ராயல்ஸ் அணியை 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் புள்ளிப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது அந்த அணி. "உலகக்கோப்பையோ, ஐபிஎல் தொடரோ அல்லது எஸ்.ஏ.20 லீக்கோ, எந்த ஒரு பெரிய தொடரிலும் இறுதிக்கட்டம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. அங்கு தான் போட்டி கடுமையாக இருக்கும். அதுபோன்ற நேரங்களில் நாம் நமது முழுத் திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒரு சிறிய ஸ்கோரை டிஃபெண்ட் செய்து வெற்றி பெறுவது அணிக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கையைக் கொடுக்கும்," என்று கங்குலி தெரிவித்தார்.
தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட்
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கும் கங்குலிக்கும் எப்போதுமே ஒரு தனித்துவமான பந்தம் உண்டு. 2003 உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணியை இறுதிப்போட்டி வரை அழைத்து சென்ற பெருமை அவருக்கு உண்டு. அது நடந்ததும் இதே தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில்தான். "தென்னாப்பிரிக்கா எனக்கு எப்போதும் ராசியான இடம். 2003 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நாங்கள் தோற்றிருந்தாலும், அந்த தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக விளையாடினோம். இங்கிருக்கும் கிரிக்கெட் கலாச்சாரம் அலாதியானது. வார நாட்களில் கூட மைதானம் நிரம்பி வழிகிறது. கேப்டவுன் ஆகட்டும், பிரிட்டோரியாவாகட்டும் அல்லது பார்ல் ஆகட்டும், மக்கள் கிரிக்கெட்டை அவ்வளவு நேசிக்கிறார்கள். இங்கே பயிற்சியாளராக இருப்பது ஒரு சிறந்த அனுபவம்," என்று நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார் கங்குலி.
