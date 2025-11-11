English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • அஜித் அகர்கர் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால்.. முகமது ஷமி நீக்கம் குறித்து கங்குலி!

அஜித் அகர்கர் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால்.. முகமது ஷமி நீக்கம் குறித்து கங்குலி!

Sourav Ganguly On Mohammed Shami Rejection: முகமது ஷமி இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படாதது குறித்த தெளிவான விளக்கம் அவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நான் தேர்வாளராக இருந்திருந்தால் நிச்சயம் அவரை அணிக்குள் கொண்டு வந்திருப்பேன் என்றும் செளரவ் கங்குலி கூறி இருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:10 PM IST

Trending Photos

குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி
ஆத்தாடி.. திருப்பதி லட்டுவில் ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள போலி நெய்.. வெளியான ஷாக் தகவல்
camera icon7
ஆத்தாடி.. திருப்பதி லட்டுவில் ரூ.250 கோடி மதிப்புள்ள போலி நெய்.. வெளியான ஷாக் தகவல்
குருவின் பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! யார் யாருக்கு தெரியுமா?
camera icon6
Jupiter transit
குருவின் பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்! யார் யாருக்கு தெரியுமா?
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
camera icon12
India vs South Africa
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?
அஜித் அகர்கர் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால்.. முகமது ஷமி நீக்கம் குறித்து கங்குலி!

Sourav Ganguly On Mohammed Shami Rejection: இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகளைக் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடர் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி இந்தியாவில் தொடங்க உள்ளது. இத்தொடர் முக்கியமாக இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதலாவது முழுமையான போட்டியாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 14 ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. தற்போது இரு அணிகளின் வீரர்கள் கொல்கத்தா நகரில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த தொடர், 2019 ஆம் ஆண்டின் பின் இந்த இரண்டு அணிகள் மூன்று ஃபார்மெட்களிலும் ஒரே போதுமான கால இடைவெளியில் மோதுவதும், திறமையான வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் பங்களிப்பு காரணமாக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

முகமது ஷமியின் நீக்கம் 

இந்த டெஸ்ட் தொடர் இந்திய அணி அறிவிக்கும்போது, நட்சத்திர வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி மீண்டும் தேர்வுக்கு அணிக்குள் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் தேர்வாகவில்லை. இது மிகப்பெரிய கருத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கடந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் விளையாடியவர் என்றாலும் பின்பு காயத்தால் தொடர்ச்சியாக இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

அஜித் அகார்கர் இதற்கு காரணம் குறித்து கூறும்போது, ஷமியின் உடற்பகுதி பற்றிய முழுமையான தகவல் இல்லாத காரணத்தால் தான் அவரை தேர்வு செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தார். ஆனால் சமீபத்தில் அவர் ரஞ்சி கோப்பையில் சிறந்த ஆட்டங்களை கொடுத்து 15 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் பலர் முகமது ஷமிக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முகமது ஷமி தேர்வாகாதது குறித்து செளரவ் கங்குலி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 

நான் இருந்திருந்தால் நிச்சயம் 

அவர் பேசியதாவது, முகமது ஷமி தற்போது மிக சிறப்பாக பந்து வீசி வருகிறார். ரஞ்சியில் அவர் விளையாடியதை பார்த்தாலே அவர் பிட்டாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது தெரிந்திருக்கும். பெங்கால் அணிக்காக தனி ஒரு நபராக வெற்றியை தேடித்தந்துள்ளார். ஆனாலும் ஏன் அவர் தேர்வாகவில்லை என்பது எனக்கு புரியவில்லை. இருப்பினும் அவரது நீக்கம் குறித்து அவருக்கும் தெளிவாக விளக்கம் கண்டிப்பாக தேவை. நான் தேர்வாளராக இருந்திருந்தால் நிச்சயம் முகமது ஷமியை இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்திருப்பேன் என கங்குலி கூறினார். 

மேலும் படிக்க: "இந்த வீரரை விடுவித்தால் நல்லது.. கோடி கோடியாய் கிடைக்கும்" - என்ன செய்யப்போகிறது KKR?

மேலும் படிக்க: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் டெஸ்ட் போட்டி: பிளேயிங் 11 இதுதான்.. துருவ் ஜுரேல் இருக்காரா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Mohammed ShamiSourav GangulyTeam IndiaIndia vs South AfricaAjit Agarkar

Trending News