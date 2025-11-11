அஜித் அகர்கர் இடத்தில் நான் இருந்திருந்தால்.. முகமது ஷமி நீக்கம் குறித்து கங்குலி!

Sourav Ganguly On Mohammed Shami Rejection: இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 2 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகளைக் கொண்ட கிரிக்கெட் தொடர் வரும் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி இந்தியாவில் தொடங்க உள்ளது. இத்தொடர் முக்கியமாக இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான முதலாவது முழுமையான போட்டியாகும்.
முதல் டெஸ்ட் போட்டி நவம்பர் 14 ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. தற்போது இரு அணிகளின் வீரர்கள் கொல்கத்தா நகரில் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இந்த தொடர், 2019 ஆம் ஆண்டின் பின் இந்த இரண்டு அணிகள் மூன்று ஃபார்மெட்களிலும் ஒரே போதுமான கால இடைவெளியில் மோதுவதும், திறமையான வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களின் பங்களிப்பு காரணமாக மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
முகமது ஷமியின் நீக்கம்
இந்த டெஸ்ட் தொடர் இந்திய அணி அறிவிக்கும்போது, நட்சத்திர வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமி மீண்டும் தேர்வுக்கு அணிக்குள் வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் தேர்வாகவில்லை. இது மிகப்பெரிய கருத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கடந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரில் விளையாடியவர் என்றாலும் பின்பு காயத்தால் தொடர்ச்சியாக இந்திய அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
அஜித் அகார்கர் இதற்கு காரணம் குறித்து கூறும்போது, ஷமியின் உடற்பகுதி பற்றிய முழுமையான தகவல் இல்லாத காரணத்தால் தான் அவரை தேர்வு செய்யவில்லை என்று தெரிவித்தார். ஆனால் சமீபத்தில் அவர் ரஞ்சி கோப்பையில் சிறந்த ஆட்டங்களை கொடுத்து 15 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் பலர் முகமது ஷமிக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முகமது ஷமி தேர்வாகாதது குறித்து செளரவ் கங்குலி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
நான் இருந்திருந்தால் நிச்சயம்
அவர் பேசியதாவது, முகமது ஷமி தற்போது மிக சிறப்பாக பந்து வீசி வருகிறார். ரஞ்சியில் அவர் விளையாடியதை பார்த்தாலே அவர் பிட்டாக இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது தெரிந்திருக்கும். பெங்கால் அணிக்காக தனி ஒரு நபராக வெற்றியை தேடித்தந்துள்ளார். ஆனாலும் ஏன் அவர் தேர்வாகவில்லை என்பது எனக்கு புரியவில்லை. இருப்பினும் அவரது நீக்கம் குறித்து அவருக்கும் தெளிவாக விளக்கம் கண்டிப்பாக தேவை. நான் தேர்வாளராக இருந்திருந்தால் நிச்சயம் முகமது ஷமியை இந்திய அணிக்கு தேர்வு செய்திருப்பேன் என கங்குலி கூறினார்.
