English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • செமி பைனலில் சௌத் ஆப்பிரிக்கா... உச்சக்கட்ட குஷியில் இந்தியா - ஏன் தெரியுமா?

செமி பைனலில் சௌத் ஆப்பிரிக்கா... உச்சக்கட்ட குஷியில் இந்தியா - ஏன் தெரியுமா?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி, தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது. இதனால், இந்திய அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பும் பிரகாசமாகி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:57 PM IST
  • எய்டன் மார்க்ரம் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு
  • இந்திய அணி இரண்டு போட்டிகளிலும் வெல்ல வேண்டும்.
  • இனி இந்தியாவுக்கு நெட் ரன்ரேட் கவலையில்லை.

Trending Photos

டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!
camera icon7
T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய கோரிக்கைகளை அடுக்கிய அரசு ஊழியர்கள், எகிறப்போகும் சம்பளம்
தங்கம் : வரி விதிப்பு முக்கிய தகவல்! இதை தெரிஞ்சா ஏமாறமாட்டீங்க
camera icon10
Gold
தங்கம் : வரி விதிப்பு முக்கிய தகவல்! இதை தெரிஞ்சா ஏமாறமாட்டீங்க
EPFO குட் நியூஸ்: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள தொகை நேராக வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்
camera icon10
EPFO
EPFO குட் நியூஸ்: செயல்படாத PF கணக்கில் உள்ள தொகை நேராக வங்கிக்கணக்கிற்கு வரும்
செமி பைனலில் சௌத் ஆப்பிரிக்கா... உச்சக்கட்ட குஷியில் இந்தியா - ஏன் தெரியுமா?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி, தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது. இதனால், இந்திய அணியின் அரையிறுதி வாய்ப்பும் பிரகாசமாகி உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகளும் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கிவருகிறது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உடன் நிறைவடைகிறது. சூப்பர் 8 சுற்றின் இரண்டாவது பிரிவில் இங்கிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றிருக்கும் சூழலில், தொடரை இந்தியாவுடன் இணைந்து நடத்தும் இலங்கை சூப்பர் 8 சுற்றோடு வெளியேறுகிறது.

சொதப்பிய வெஸ்ட் இண்டீஸ்

முதல் பிரிவில் இரண்டு போட்டிகள் திட்டமிடப்பட்டன. மதியம் 3 மணிக்கு அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தொடங்கிய போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தொடக்க கட்டத்தில் கடுமையாக சொதப்பியது. பவர்பிளே முடிவில் 52 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டை இழந்த மேற்கு இந்திய தீவுகள், 10.2 ஓவர்களில் 83 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டை இழந்து தடுமாறியது.

ஷெப்பர்ட் - ஹோல்டர் ஜோடி ஆறுதல்

ஆனால், 8வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த ஜேசன் ஹோல்டர் - ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஜோடி கடைசி ஓவர் வரை நீடித்தது. இந்த ஜோடி 57 பந்துகளில் 89 ரன்களை குவித்தது. கடைசி ஓவரில் ஹோல்டர் 49 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். கடைசி பந்தில் ஷெப்பர்ட் பவுண்டரி அடிக்க 20 ஓவர்கள் முடிவில் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி 8 விக்கெட் முடிவில் 176 ரன்களை குவித்தது. ஷெப்பர்ட் 52 ரன்களை எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். இங்கிடி அதிகபட்சமாக 3 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்.

அரையிறுதியில் தென்னாப்பிரிக்கா

177 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய தென்னப்பிரிக்கா சிரமமின்றி சேஸிங் செய்தது. 16.1 ஓவர்களில் 1 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது தென்னாப்பிரிக்கா. இதன்மூலம் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றது. கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் 82*, குவின்டன் டி காக் 47, ரயான் ரிக்கல்டன் 45 ரன்களை அடித்தனர். தற்போது மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி தோல்வியடைந்திருப்பதால், இந்திய அணி பெருமூச்சுவிட்டுள்ளது.

குஷியில் இந்திய அணி

இதனால், இந்திய அணி இன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும், வரும் மார்ச் 1ஆம் தேதி மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டும் போதும், இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு தகுதிபெற்றுவிடலாம்.

தற்போது இந்தியா - ஜிம்பாப்வே போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணி ஒரே ஒரு மாற்றத்தை செய்திருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியில் 2 மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரிங்கு சிங் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அக்சர் பட்டேல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க |  அபிஷேக் சர்மா முதல் சைம் அயூப் வரை.. டி20ல் அதிக முறை டக் அவுட்டான வீரர்கள்!

மேலும் படிக்க |  டி20 உலகக் கோப்பை.. ஒரு சீசனில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

SA vs WIIND vs WIInd Vs ZimICC T20 World Cup 2026Team India

Trending News